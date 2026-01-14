search
Analiză Trei scenarii prin care Donald Trump ar putea riposta economic împotriva Europei

0
0
Publicat:

Deficitul comercial al Statelor Unite în relația cu Uniunea Europeană a atins în 2025 un nivel record, depășindu-l pentru prima dată pe cel față de China. Evoluția ar putea determina administrația Trump să ia măsuri care riscă să tensioneze serios relațiile transatlantice în 2026, avertizează publicația Foreign Policy. În acest context, analiștii spun că statele europene ar trebui să se pregătească din timp pentru o politică economică imprevizibilă la Washington.

Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:EPA/EFE
Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:EPA/EFE

Datele pentru primele zece luni din 2025 arată că deficitul comercial al SUA în comerțul cu bunuri a crescut cu 77 de miliarde de dolari, echivalentul unei majorări de 8% față de anul precedent. Principalul contributor nu a mai fost China, ci Uniunea Europeană, unde deficitul a ajuns la aproximativ 190 de miliarde de dolari, comparativ cu 175 de miliarde în relația cu Beijingul.

În timp ce excedentul comercial al Chinei față de SUA s-a redus cu 28%, cel al Uniunii Europene a rămas relativ constant. Aceste cifre ar putea fi incomode pentru președintele Donald Trump, care a promis că majorarea tarifelor vamale va reduce dezechilibrul comercial, însă statisticile recente indică o tendință contrară.

Trei opțiuni aflate pe masa Casei Albe

1. Slăbirea deliberată a dolarului

Un dolar puternic face importurile mai ieftine și exporturile americane mai costisitoare. Una dintre opțiunile analizate ar fi forțarea investitorilor străini, inclusiv din Europa, să vândă titluri de stat americane, ceea ce ar putea duce la o depreciere semnificativă a monedei SUA. Țările europene dețin aproximativ 20% din aceste obligațiuni.

Potrivit Foreign Policy, un astfel de subiect ar putea fi ridicat la summitul G7 din iunie, găzduit la Évian, în Franța. O eventuală coordonare a vânzărilor ar fi însă extrem de dificilă, deoarece titlurile sunt dispersate între bănci centrale, fonduri private și alți investitori. În plus, un dolar mai slab ar însemna un euro mai puternic, ceea ce ar afecta exportatorii europeni, poate chiar mai sever decât tarifele vamale.

2. Presiuni pentru creșterea cheltuielilor de apărare

Noua Strategie de securitate națională a SUA promovează ideea unei „distribuiri a poverii” între aliați, sub coordonare americană. Participarea la acest mecanism ar putea aduce beneficii comerciale, precum reducerea tarifelor sau condiții preferențiale la achiziția de armament american.

Summitul G20, care va avea loc anul acesta în Florida sub președinția SUA, ar putea deveni un forum pentru astfel de solicitări. Polonia, invitată special deși nu este membră G20, este adesea citată ca exemplu, după ce și-a majorat cheltuielile de apărare la 4,5% din PIB în 2025. Modelul ar putea fi folosit pentru a pune presiune asupra altor state europene.

3. Acorduri selective cu Rusia

Strategia americană acordă o importanță crescută accesului la minerale critice și resurse energetice. Rusia este un furnizor major de materii prime esențiale, inclusiv paladiu, platină, vanadiu și antimoniu. Un eventual acord care ar favoriza companiile americane ar putea lăsa Uniunea Europeană într-o poziție dificilă, având în vedere dependența persistentă a industriei auto și aeronautice europene de aceste resurse.

Potrivit analiștilor, discuțiile nu sunt pur teoretice. Unele decizii recente de la Moscova au menținut deschisă posibilitatea revenirii companiei americane ExxonMobil în proiectul energetic Sahalin-1, de unde fusese exclusă după confiscarea activelor sale. Administrația Trump ar putea oferi derogări punctuale de la sancțiuni pentru firme americane, limitând în același timp accesul competitorilor europeni.

Europa, cu opțiuni limitate

Acțiunile recente ale administrației Trump, inclusiv intervenția militară din Venezuela la începutul lui 2026, au arătat, spun observatorii, că Washingtonul este dispus să ignore constrângeri internaționale atunci când consideră că interesele sale sunt în joc.

Într-un asemenea scenariu, liderii europeni ar avea puține instrumente pentru a bloca o decizie economică majoră luată de Casa Albă. Potrivit Foreign Policy, singura opțiune realistă este pregătirea din timp, astfel încât eventualele măsuri să nu surprindă complet capitalele europene.

