SUA și Iranul, aproape de un acord pentru oprirea războiului. Ce prevede planul de pace

Casa Albă consideră că se apropie de un acord cu Iranul privind un memorandum de înțelegere, de o singură pagină, menit să pună capăt războiului și să stabilească un cadru pentru negocieri nucleare mai detaliate, au declarat doi oficiali americani și alte două surse.

Statele Unite așteaptă, în următoarele 48 de ore, răspunsuri din partea Iranului pe mai multe puncte-cheie, potrivit relatării, care subliniază că nu s-a ajuns încă la un acord, dar că acesta este cel mai apropiat moment de o înțelegere de la începutul conflictului, conform surselor, citate de Axios.

Ce presupune planul de pace

Printre alte prevederi, acordul ar presupune ca Iranul să se angajeze la un moratoriu privind îmbogățirea uraniului, iar SUA să accepte ridicarea sancțiunilor și deblocarea a miliarde de dolari din fonduri iraniene înghețate. De asemenea, ambele părți ar urma să ridice restricțiile privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Memorandumul, care are o pagină și 14 puncte, este negociat între emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner și mai mulți oficiali iranieni, atât direct, cât și prin intermediul mediatorilor, potrivit sursei citate.

În forma actuală, documentul ar declara încetarea războiului în regiune și începutul unei perioade de 30 de zile de negocieri pentru un acord detaliat privind deschiderea strâmtorii, limitarea programului nuclear al Iranului și ridicarea sancțiunilor americane, mai arată Axios.

Restricțiile impuse de Iran asupra transportului maritim prin strâmtoare, precum și blocada navală a SUA, ar urma să fie ridicate treptat în acest interval de 30 de zile. Un oficial american a precizat că, în cazul în care negocierile eșuează, forțele SUA ar putea restabili blocada sau relua acțiunile militare.

Surse din Pakistan confirmă informația

O sursă din Pakistan, țară mediator în negocieri, a declarat că informațiile publicate de publicația americană Axios privind memorandumul propus sunt corecte.

„Vom încheia acest lucru foarte curând. Ne apropiem”, a declarat sursa pakistaneză, potrivit Reuters. Luna trecută, Pakistanul a găzduit singurele negocieri de pace de până acum și a continuat să joace rolul de mediator, transmițând propuneri între cele două părți.

Relatările despre un posibil acord de încheiere a războiului au dus la scăderea bruscă a prețurilor globale ale petrolului, cotația de referință Brent coborând cu peste 8%, până la aproximativ 100 de dolari pe baril. Bursele internaționale au crescut, iar randamentele obligațiunilor au scăzut, pe fondul optimismului legat de încheierea unui conflict care a perturbat aprovizionarea cu energie.

Casa Albă, Departamentul de Stat și oficialii iranieni contactați de Reuters nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Postul american CNBC a citat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, care a declarat că Teheranul analizează o propunere americană în 14 puncte.

SUA nu va mai escorta nave prin Ormuz

Anterior, Donald Trump a anunțat suspendarea „Project Freedom”, o misiune lansată pentru a ghida navele prin strâmtoarea blocată. Misiunea nu a reușit să ducă la reluarea semnificativă a traficului maritim și a provocat un nou val de atacuri iraniene asupra navelor din strâmtoare și asupra unor ținte din țările vecine.

Anunțând suspendarea misiunii, Trump a invocat „progrese importante” în negocierile cu Iranul, fără a oferi alte detalii.

„Am convenit de comun acord că, deși blocada va rămâne în vigoare, Project Freedom (tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz) va fi suspendat pentru o perioadă scurtă, pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat și semnat”, a scris Trump pe rețelele sociale.

Trump lansase misiunea navală pentru a escorta navele prin strâmtoare după ce a declarat că este probabil să respingă cea mai recentă propunere a Iranului. Oferta iraniană, făcută săptămâna trecută, conținea de asemenea 14 puncte.