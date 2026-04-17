SUA extinde restricțiile de viză. 26 de persoane vizate pentru acțiuni împotriva intereselor americane

Departamentul de Stat al SUA a anunțat o „extindere semnificativă” a politicii sale de restricționare a vizelor, care vizează persoanele despre care Washingtonul susține că acționează în numele unor adversari ai SUA pentru a submina interesele americane în emisfera vestică.

Autoritățile americane au precizat că au fost deja impuse restricții de viză pentru 26 de persoane, în cadrul acestei politici extinse, însă identitatea acestora nu a fost făcută publică, notează Time.

„Am luat deja măsuri pentru a impune restricții asupra a 26 de persoane”, a transmis Departamentul de Stat.

Potrivit anunțului oficial, măsura face parte dintr-o extindere a unei politici existente și are ca scop limitarea accesului în SUA pentru persoanele implicate în activități considerate ostile intereselor americane.

Printre activitățile vizate se numără „facilitarea accesului puterilor adverse la active și resurse strategice”, „destabilizarea eforturilor de securitate regională”, „subminarea intereselor economice americane” și „operațiuni de influență care afectează suveranitatea și stabilitatea statelor din regiune”.

În general, politica prevede că persoanele vizate, împreună cu membrii familiilor lor, devin neeligibile pentru intrarea pe teritoriul Statelor Unite.

Măsura se înscrie în strategia administrației americane de consolidare a influenței în emisfera vestică, într-un context geopolitic marcat de competiția cu alte puteri globale, precum China, Rusia și Iran. SUA au invocat în mod repetat necesitatea protejării intereselor strategice și economice în regiune, inclusiv în domeniul securității și al influenței politice.

Anunțul vine în contextul în care Washingtonul continuă să își extindă instrumentele de politică externă prin restricții de viză și măsuri administrative menite să limiteze activitățile considerate ostile pe plan internațional.