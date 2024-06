SUA ar putea avea în continuare probleme în a-și aproviziona aliații dacă izbucnește un conflict între China și Taiwan

Industria americană a apărării se confruntă cu un boom pe piața armamentului datorită pachetelor uriașe de ajutoare acordate Ucrainei, Israelului și Taiwanului. Această creștere i-a permis să răspundă mai bine cererii crescute pentru produsele sale după o perioadă de cerere scăzută.

Proiectele de ajutor pentru aceste trei țări prevăd aproape 13 miliarde de dolari pentru creșterea producției de armament de către cele mai mari cinci companii de apărare americane - Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing și General Dynamics - și furnizorii acestora. Dar, în ciuda creșterii puternice a finanțării, experții în domeniul apărării avertizează că incertitudinea privind contractele viitoare înseamnă că nu este garantată creșterea susținută, pe termen lung, necesară pentru aprovizionarea forțelor armate ale SUA sau ale aliaților săi, relatează Financial Times.

Stacey Pettijohn, director al programului de apărare din cadrul think tank-ului Center for a New American Security, consideră că injectarea de fonduri de ajutor de la guvern nu va rezolva problema cererii volatile și nici nu va fi o soluție pe termen lung, deoarece este o acțiune punctuală.

"Războiul din Ucraina a revigorat cererea globală de arme, deoarece țările occidentale și-au donat stocurile Kievului și au trecut la consolidarea propriei apărări și la refacerea stocurilor", scrie ziarul.

Problemele industriei apărării

La scurt timp după izbucnirea războiului din Ucraina, directorii din domeniul aerospațial și al apărării au avertizat că va fi nevoie de ani de zile pentru a crește producția pentru a satisface cererea din cauza întreruperilor lanțului de aprovizionare, a lipsei forței de muncă și a unei baze industriale fragile în domeniul apărării. Aceștia spun că ar dori să aibă mai multe contracte multianuale care să le permită să investească în noi facilități și să extindă capacitatea de producție.

În plus față de fondurile de ajutor guvernamental, Pentagonul a alocat peste 2,8 miliarde de dolari pentru extinderea producției de arme, în special de muniție, între februarie 2022 și ianuarie anul acesta. Banii ajută companiile să își extindă rapid capacitatea de producție de muniție, să modernizeze fabricile pentru a accelera producția de focoase, să angajeze mai mulți lucrători. De asemenea, banii vor fi utilizați pentru a construi o nouă fabrică de producție de obuze.

Cea mai mare parte a finanțării - peste 2 miliarde de dolari - va fi utilizată pentru creșterea producției de obuze de artilerie de 155 mm, care sunt vitale pentru Ucraina. Potrivit U.S. Government Accountability Office, un organism de supraveghere al Congresului, companiile de apărare ar putea atinge nivelul de producție de 2 milioane de obuze în mai puțin de doi ani, mult mai repede decât cei 12 ani care ar fi necesari în caz contrar.

"Chiar și cu finanțarea suplimentară, analiștii din domeniul apărării spun că SUA ar putea avea în continuare probleme în a-și aproviziona aliații dacă izbucnește un conflict între China și Taiwan", a precizat ziarul.