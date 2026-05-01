Video Scene incredibile: elevii au preluat controlul unui autobuz și au evitat o tragedie, după ce șoferița a leșinat

Scene dramatice s-au petrecut într-un autobuz școlar din statul american Mississippi, unde zeci de elevi au fost la un pas de o posibilă tragedie, după ce șoferița a suferit un atac de astm și a leșinat în timpul cursei. În câteva clipe, colegii lor au reacționat rapid și au reușit să preia controlul, evitând un accident grav.

Autobuzul părăsise recent școala Hancock Middle School din comitatul Hancock, având la bord aproximativ 40 de elevi, când femeia aflată la volan, în vârstă de 46 de ani, a intrat în dificultate respiratorie. Aceasta a încercat să își administreze medicația, însă a pierdut cunoștința înainte de a reuși, potrivit presei internaționale.

În doar câteva secunde, mai mulți elevi au intervenit decisiv.

Jackson Casnave, în vârstă de 12 ani, aflat pe locul din spatele șoferiței, a observat că autobuzul începe să devieze de la traseu și a preluat controlul direcției, alertându-i în același timp pe ceilalți colegi să solicite ajutor.

Un alt elev, Darrius Clark, de asemenea în vârstă de 12 ani, a acționat frâna, iar împreună au reușit să aducă autobuzul în siguranță pe o zonă mediană și să îl oprească.

De asemenea, sora acestuia, Kayleigh Clark, în vârstă de 13 ani, s-a deplasat rapid în partea din față a vehiculului și a apelat numărul de urgență 911. Potrivit acesteia, intervenția a fost îngreunată de agitația generală din autobuz.

Alți elevi au intervenit, ulterior, pentru a acorda ajutor șoferiței.

Destiny Cornelius a administrat medicația, după ce a observat că femeia avea asupra sa un nebulizator, în timp ce McKenzy Finch i-a susținut capul și a preluat telefonul acesteia, contactând echipa de transport a districtului școlar.

Șoferița a fost transportată, ulterior, la spital și și-a revenit complet.

Autoritățile școlare au lăudat reacția rapidă a elevilor, care au fost recompensați în cadrul unui eveniment organizat la școală.

„Ceea ce au făcut a necesitat curaj. Nu au așteptat ca cineva să intervină, au acționat ei înșiși”, a declarat directoarea unității de învățământ, Melissa Saucier.