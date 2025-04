S-a rupt lanțul de iubire? Trump: „Nu am nevoie de Elon Musk în administrație”. Miliardarul critică tarifele vamale

Președintele american Donald Trump a recunoscut că nu are nevoie cu adevărat de Elon Musk în administrația sa și chiar că a cumpărat o mașină Tesla ca un semn de susținere, doar pentru că „îi place de el”.

„Elon a făcut o treabă fantastică. Nu am nevoie de Elon pentru nimic altceva decât pentru că pur și simplu îmi place de el. Nu am nevoie de mașina lui. De fapt, am cumpărat una și au spus: «Oh, ai făcut o afacere bună?» Nu. Am spus: «Dați-mi prețul cel mai mare». Am plătit mulți bani pe acea mașină”, a spus Trump a declarat Trump reporterilor în timpul unei ședințe de cabinet la Casa Albă.

Prezent la întâlnire, Musk a zâmbind și a dat din cap în semn de aprobare a celor spuse de președinte.

Musk a fost unul dintre cei mai mari susținători ai lui Trump. CEO-ul Tesla și SpaceX a cheltuit cel puțin 277 de milioane de dolari susținându-l pe Trump și alți candidați ai Partidului Republican în alegerile de anul trecut. Dar o ruptură între cei doi a început să se producă în momentul în care administrația Trump a anunțat taxe vamale ample asupra a peste 180 de țări săptămâna trecută. Directorul Tesla a avut o serie de postări pe rețelele de sociale în care l-a criticat pe unul dintre principalii consilieri de la Casa Albă pentru planul agresiv de tarife. Ba chiar a propus și o „zonă de liber schimb” între Europa și SUA într-o întâlnire cu Partidul Ligii din Italia.

Săptămâna trecută, vicepreședintele JD Vance a declarat într-un interviu pentru Fox News că Musk va rămâne consilier chiar și după ce își va finaliza activitatea la DOGE.

Trump a spus pe 3 aprilie că se așteaptă ca Musk să părăsească administrația „în câteva luni”, dar a spus că vrea ca Musk să rămână „atât timp cât este posibil.”

Musk lucrează acum pentru administrație ca angajat guvernamental special. Conform legii federale, acești angajați nu pot lucra mai mult de 130 de zile într-o perioadă de 365 de zile.

Paul Palencsar, jurnalist și teolog român, constată cu amuzament că relația dintre Elon Musk și președintele Donald Trump începe să se deterioreze, întrucât „era o chestiune de timp”.

„Dumnezeu are simțul umorului. Elon Musk urla că Biden e nasol, iar Trump, genial. În timpul lui Biden, averea lui Musk creștea, în timpul lui Trump, scade”, a declarat teologul.

Elon Musk a fost un critic al fostului președinte Joe Biden, mai ales în timpul campaniei electorale din timpul alegerilor din 2024, unde s-a poziționat de partea lui Donald Trump. Momentul de vârf a fost atunci când Musk a făcut o declarație după ce republicanul era să fie asasinat, ceea ce l-a adus în vizorul Secret Service.

Patronul X declarase la acel moment că „nimeni nici măcar nu încearcă să-i asasineze pe Biden/Kamala.

„După trei luni cu Trump, Musk își vede banii dispărând repede și sigur”

În continuare, acesta subliniază că după „plecarea lui Biden, Musk era cel mai bogat om din lume”, iar „după trei luni cu Trump, Musk își vede banii dispărând repede și sigur”.

Evident, Elon Musk, asemenea altor miliardari americani, a fost profund afectat după prăbușirea acțiunilor pe burse de săptămâna trecută, după ce Trump a decis să impună tarife vamale mai multor țări.

Elon Musk și-a văzut averea fluctuând agresiv în ultimele câteva săptămâni, deoarece implicarea sa în Departamentul pentru eficienţă guvernamentală (DOGE) de la Casa Albă a stârnit furia publicului și a provocat un boicot împotriva Tesla, prăbușind prețul acțiunilor.

Teologul mai relatează cum „lanțul de iubire” dintre Musk și Trump „s-a rupt”, iar fondatorul Tesla „îl scuipă pe Trump oricum și oriunde poate. Și-a pus și fratele să scrie public porcărele despre oameni apropiați lui Trump”.

Kimbal Musk, fratele mai mic al patronului X, a declarat pe rețelele de socializare că tarifele impuse de Trump sunt „o taxă structurală și permanentă asupra consumatorului american”. El a mai spus că Trump pare să fie „președintele american cu cele mai mari taxe din ultimele generații”, potrivit CNBC.

Cu toate acestea, nu este cert dacă Kimbal Musk a făcut aceste declarații la cererea fratelui său.

„Trump n-a uitat umilința suportată în Biroul Oval”

În postare, jurnalistul amintește de conferința de la Biroul Oval, când „n-a reușit să vorbească mai mult decât copilul ținut pe umeri de Musk”. De aceea, Palencsar afirmă că, în cadrul conferinței respective, „părea că Musk e șeful, iar Trump, sluga”.

Aici face referire la momentul când fiul lui Elon Musk, X Æ A-Xii, i-ar fi zis lui Trump „Tu nu ești președintele, trebuie să pleci de aici” (You’re not the president and you need to go away).

În cadrul conferinței din februarie, Elon Musk venise alături de fiul său cel mic la Donald Trump în Biroul Oval, unde miliardarul s-a adresat reporterilor pe tema eforturilor sale agresive de reducere a costurilor în cadrul guvernului federal.

Nu în ultimul rând acesta amintește de acțiunile Tesla care s-au prăbușit în urma tarifelor impuse de Trump, dar și de faptul că tarifele impuse de Trump împotriva Chinei „sufocă producția” de mașini Tesla.

Musk s-a mai opus tarifelor și în primul mandat al lui Trump, atunci când Tesla a depus o plângere pentru a anula taxa impusă importurilor Tesla din China către Statele Unite, întrucât depinde de SUA și China ca centre cheie de producție și consum.

„Poate că ar fi fost bine pentru Musk să prevadă asta înainte să bage sute de milioane de dolari în campania lui Trump și să se alieze cu el la tot felul de potlogării. Nu-i plâng de milă lui Musk. Merită să dispară. Și el și averea. Doar că e o lecție de manual despre cum animalele de pradă ajung să se sfâșie reciproc, după ce au atacat împreună prada”, încheie acesta.