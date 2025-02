Imaginile cu fiul cel mic al lui Elon Musk discutând cu Donald Trump în Biroul Oval, unde miliardarul s-a adresat reporterilor pe tema eforturilor sale agresive de reducere a costurilor în cadrul guvernului federal au devenit virale.

Internauții s-au întrebat ce i-a spus președintelui american băiețelul de doar patru ani, al cărui nume, X Æ A-Xii, e greu de pronunțat, dat fiind că este greu de descifrat cu exactitate mesajul copilului.

S-a speculat că micuțul i-ar fi zis lui Trump „Tu nu ești președintele, trebuie să pleci de aici” (You’re not the president and you need to go away).

„Copiii repetă ceea ce aud acasă”

Mulți utilizatori ai rețelelor sociale și-au exprimat îngrijorarea cu privire la frazele pe care le-ar fi rostit micuțul.

„Copilul doar repetă ce a auzit acasă, are patru ani”, a comentat cineva pe Facebook.

„Copiii repetă ceea ce aud acasă. Deci, el ne spune că Trump nu este președinte”, se arată într-un comentariu similar.

„Mă face să cred că așa vorbește Elon”, a scris un utilizator al platformei X la o postare cu momentul devenit viral.

Unii dintre utilizatorii rețelelor sociale jură că, în scurta discuție cu Trump, pe buzele micuțului se citește și „Tacă-ți gura!” (Shut your mouth!).

Amintim că, marți, cu fiul său cel mic lângă el, miliardarul Elon Musk, în vârstă de 53 de ani, a răspuns, timp de o jumătate de oră, întrebărilor pe tema eforturilor sale agresive de reducere a costurilor în cadrul guvernului federal, stând în picioare lângă biroul lui Trump, care l-a urmărit de pe scaun.

„Reducerea cheltuielilor federale nu este opţională. Este crucială”, a spus Musk.