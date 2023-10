Robert F. Kennedy Jr. își anunță candidatura independentă la președinție, punând capăt confruntării cu Joe Biden în alegerile primare democrate

Avocatul ecologist și candidatul la alegerile prezidențiale Robert F. Kennedy Jr. și-a anunțat luni candidatura independentă la președinție, punând capăt în mod oficial efortului său de a-l învinge pe președintele Joe Biden în alegerile primare democrate.

„Mă aflu aici pentru a mă declara candidat independent la președinția Statelor Unite", a declarat Kennedy în discursul său din Philadelphia.

Anunțul lui Kennedy vine după mai multe săptămâni de speculații privind viitorul său în cursa pentru 2024. CNN a relatat anterior că Kennedy s-a întâlnit cu președintele Partidului Libertarian la începutul acestui an pentru a discuta despre convingerile lor comune.

Iar săptămâna trecută, un super PAC care susține campania prezidențială a lui Kennedy a publicat rezultatele unui sondaj pe care l-a realizat, testând puterea lui Kennedy într-o ipotetică cursă în trei între Biden și fostul președinte Donald Trump.

Campania va găzdui o serie de evenimente în Texas, Florida și Georgia la sfârșitul acestei luni, a declarat un oficial de campanie pentru CNN, promițând să călătorească „peste tot" în perioada premergătoare alegerilor generale de anul viitor. Oficialul a spus că campania este încrezătoare că va obține accesul la vot în fiecare stat înainte de noiembrie 2024.

Candidații independenți s-au luptat în trecut pentru a obține un sprijin substanțial în alegerile prezidențiale. În 1992, omul de afaceri texan Ross Perot a organizat una dintre cele mai de succes candidaturi independente la președinție din istoria recentă, care s-a încheiat cu obținerea a 8% din voturi în alegerile generale, câștigate în cele din urmă de Bill Clinton.

„Candidantul independent va câștiga”

Luni, Kennedy a recunoscut eșecul campaniilor prezidențiale independente, dar a spus că este optimist în privința șanselor sale.

„Astăzi, întoarcem o nouă pagină în politica americană. Au mai existat candidați independenți în această țară, dar de data aceasta va fi diferit. Pentru că de data aceasta, independentul va câștiga", a spus el.

Mark Gorton, cofondator al American Values 2024, super PAC care susține campania lui Kennedy, a declarat că, pentru a avea o șansă reală de a câștiga alegerile, candidatul va trebui să demonstreze viabilitatea în fața alegătorilor prin creșterea constantă a susținerii sale în sondaje. El consideră că au „o șansă" de a reuși o surpriză istorică.

„Cred că este foarte important ca Bobby, peste un an, să fie în sondaje cel puțin în jurul valorii de 30 de procente, pentru a fi considerat viabil ca oricine", a declarat Gorton pentru CNN. „Trebuie să obținem 1%, 1,5% din electorat în fiecare lună, dar aceasta este o sarcină realizabilă".

Campania lui Kennedy ca independent ar putea complica și mai mult o cursă pentru alegerile generale care se așteaptă deja să fie foarte disputată. Un sondaj Reuters/Ipsos referitor la o ipotetică cursă în trei între Biden, Trump și Kennedy, realizat săptămâna trecută în rândul alegătorilor potențiali, a constatat că 14% dintre alegători îl susțin pe Kennedy, în timp ce 40% îl susțin pe Trump și 38% pe Biden.

Cu mai mult de un an până la alegerile generale, nu este clar dacă campania lui Kennedy poate traduce acest nivel de susținere în voturi în noiembrie 2024. Kennedy a declarat că speră să câștige alegerile prin atragerea atât a susținătorilor lui Biden, cât și a celor ai lui Trump.

„Se spune că impactul meu va atrage voturi doar de la ceilalți candidați. Democrații sunt speriați că voi strica alegerile pentru președintele Biden, iar republicanii sunt speriați că le voi strica alegerile pentru președintele Trump", a spus el. „Adevărul este că amândoi au dreptate. Intenția mea este să le stric alegerile amândurora".

„Are același nume cu tatăl nostru, dar nu împărtășește aceleași valori”

„Alegătorii nu ar trebui să se lase înșelați de nimeni care pretinde că are valori conservatoare. Adevărul este că RFK are un trecut tulburător, impregnat de poziții radicale, liberale", a declarat Steven Cheung, purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump, într-un comunicat în care l-a criticat pe Kennedy pentru pozițiile sale privind China, armele, mediul și avortul. „... O candidatură a lui RFK nu este nimic mai mult decât un proiect de vanitate pentru un Kennedy liberal care caută să profite de numele familiei sale".

Aliații și consilierii lui Trump au construit o cercetare a opoziției împotriva lui Kennedy, intenționând să treacă la ofensivă și să îl prezinte pe Kennedy ca pe un „liberal care defilează în haine de conservator", a declarat un consilier pentru CNN, subliniind trecutul său ca activist de mediu.

Kennedy și-a lansat pentru prima dată campania pentru a-l învinge pe Biden în alegerile primare democrate în aprilie și a vizitat frecvent statele în care s-au desfășurat primele alegeri primare, precum New Hampshire și Carolina de Sud. Dar eforturile sale nu au reușit să influențeze prea mult alegătorii primari democrați, doar 9% dintre alegătorii democrați din New Hampshire exprimându-și sprijinul pentru Kennedy într-un sondaj CNN/Universitatea din New Hampshire publicat în septembrie.

Comitetul Național Republican a emis o declarație chiar înainte de anunțul lui Kennedy, caracterizându-l ca fiind „un alt democrat radical, de extremă stânga".

Kennedy este fiul fostului procuror general al SUA Robert F. Kennedy și nepotul fostului președinte John F. Kennedy. Unii dintre frații săi au emis luni o declarație comună, calificând decizia sa de a candida împotriva lui Biden în alegerile generale drept „periculoasă pentru țara noastră".

„Bobby poate că are același nume cu tatăl nostru, dar nu împărtășește aceleași valori, viziune sau judecată. Anunțul de astăzi este profund trist pentru noi. Denunțăm candidatura sa și credem că este periculoasă pentru țara noastră", au declarat Rory Kennedy, Kerry Kennedy, Joseph P Kennedy II și Kathleen Kennedy Townsend într-un comunicat.

Criticat de grupurile evreiești

Democrat de-o viață înainte de a-și anunța candidatura ca independent, Kennedy a recunoscut că el și familia sa au avut o lungă istorie cu Partidul Democrat și a calificat decizia de a se dezice de partid drept „foarte dureroasă".

Dar el a spus că vrea să lupte împotriva sistemului bipartidist, despre care spune că nu a reușit să le ofere americanilor opțiuni viabile pentru președinție. El a criticat vârsta și competența lui Biden, precum și problemele juridice actuale ale lui Trump ca fiind un simptom al unui proces politic corupt.

„Asta ne-a oferit politica bipartidistă și de aceea trebuie să ne desprindem de cătușele puterii corupte de la Washington, DC, și să facem din nou această națiune a noastră."

Mulțimea de susținători din Philadelphia l-a primit pe Kennedy cu căldură, în special atunci când acesta a discutat despre planurile sale de a crea un „sistem electoral inviolabil", extinzând în același timp drepturile de vot și a cerut ca SUA „să își retragă națiunea din pragul războiului cu Rusia".

Un apărător convins al luptei împotriva războiului, Kennedy nu a abordat în mod deosebit izbucnirea violențelor dintre Israel și Hamas în weekend. Înainte de remarcile lui Kennedy, rabinul Shmuley Boteach, un prieten și consilier informal al lui Kennedy, a vorbit despre război și a cerut un moment de reculegere pentru victimele din Israel.

Întrebat de CNN, după eveniment, despre faptul că Kennedy nu a menționat Israelul și Hamas în remarcile sale, Boteach a respins această omisiune și a spus că implicarea sa în eveniment a vorbit foarte clar despre poziția lui Kennedy față de Israel.

„Cred că a fost foarte curajos din partea lui și a arătat o solidaritate extraordinară faptul că a întrebat un rabin care este prietenul său apropiat. Știți, s-a îndepărtat de figurile politice care ar fi putut să-l prezinte și să-l sprijine", a spus Boteach. „Faptul că eu sunt cel care l-a prezentat, cred că a spus totul."

Faptul că Kennedy nu a menționat războiul Israelului cu Hamas vine după ce, în iulie, a primit critici din partea grupurilor evreiești după ce a afirmat în mod fals, în timpul unui dineu la New York, că „evreii ashkenazi și chinezii" sunt „cei mai imuni" la Covid-19. Kennedy a ripostat ferm la acuzațiile de antisemitism din partea acestor grupuri.

Nu a avut niciodată o funcție publică

Kennedy nu a deținut niciodată o funcție publică, dar a inspirat un grup mic de susținători atrași de pledoaria sa împotriva mandatelor în domeniul sănătății publice și a influenței banilor asupra deciziilor luate de guvern și de corporațiile private.

Kennedy a fondat Children's Health Defense, o organizație care răspândește în mod regulat dezinformări anti-vaccin și a promovat teorii ale conspirației anti-vaccin în cadrul evenimentelor de campanie. Participanții la evenimentul de luni au acoperit tot spectrul ideologic, conservatori, liberali și independenți adunându-se cu toții în Philadelphia pentru anunț.

Walter Rodriguez, un profesor din New Jersey care se identifică drept independent, a declarat că intenționează să îl susțină pe Kennedy dacă va fi pe buletinul de vot în statul său natal. În caz contrar, a spus el, nu intenționează să voteze deloc.

„Sunt entuziasmat de energia pe care o aduce ca și candidat și cred că unele dintre lucrurile despre care vorbește sunt lucruri cu care mă identific", a spus Rodriguez. „Să nu se bazeze atât de mult pe controlul central al tuturor lucrurilor, produse farmaceutice, politică. Așa că faptul că el se declară astăzi ca independent, este calea corectă de urmat".

Karl Hagstrom a venit în Philadelphia din Westchester County, New York. El a spus că l-a susținut pe Trump în 2016 și 2020, dar a precizat că intenționează să îl susțină pe Kennedy în 2024. El a spus că este atras de Kennedy pentru că simte că outsiderul politic poate aduce unitate în țară, spre deosebire de Trump, despre care a spus că a fost prea dezbinător.

„Doar nebunia constantă, tweetingul, negativismul, reacțiile pur și simplu ieșite din comun la diverse lucruri. Nu este sustenabil, nu este ceva care poate aduce oamenii împreună", a spus Hagstrom.

Sarah Shulman a mers la eveniment cu un grup de susținători din zona Boston. Medic pediatru practicant, Shulman a participat la evenimentul de lansare a campaniei democrate a lui Kennedy în Boston în aprilie și a declarat că mesajul anticorupție al lui Kennedy și poziția sa cu privire la vaccinuri au inspirat-o să îl susțină.

Ea a spus că a votat pentru Biden în 2020 și că nu s-a gândit niciodată să susțină un republican, dar că s-a simțit deconectată de la mesajul lui Biden de când acesta a preluat funcția.

„Vorbește limba noastră", a spus Shulman despre Kennedy. „Un democrat, cineva cu minte liberală care este plin de compasiune, grijuliu, care, de asemenea, are sens".