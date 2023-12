Putin este convins că Ucraina va cădea în câteva luni fără sprijinul suplimentar al SUA, avertizează un senator american

Președintele Comisiei de Informații din cadrul Senatului SUA Mark Warner a avertizat că în opina lui Vladimir Putin are convingerea că Ucraina va cădea în doar câteva luni fără ajutorul militar suplimentar american, relatează Business Insider.

„De ce, în acest moment, i-am confirma lui Putin că are dreptate?”, a întrebat senatorul democrat.

Warner a făcut această declarație miercuri, după ce Senatul nu a reușit să atingă pragul de 60 de voturi necesar pentru a trece un nou pachet de ajutor militar „esențial” către Ucraina.

„Speranțele de victorie ale lui Vladimir Putin se bazează pe îndepărtarea SUA de Ucraina”, a scris Warner.

Pachetul de asistență de 110 de miliarde de dolari propus de președintele Joe Biden, în care sunt alocate 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina, precum și fonduri pentru Israel și ajutor pentru Gaza, a fost blocat de republicani.

Senatorii republicani doresc ca pachetul să includă măsuri mai stricte de securitate la frontiera SUA.

Senatorul democrat din Virginia a salutat Ucraina pentru că „a decimat armata și moralul unuia dintre principalii noștri adversari geopolitici din Rusia lui Vladimir Putin fără pierderea unui singur soldat american sau din NATO”.

Toți republicanii din Senat au votat împotrivă, alături de senatorul Bernie Sanders din Vermont, care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la finanțarea „strategiei militare inumane actuale” a Israelului împotriva palestinienilor, potrivit Reuters .

Într-o scrisoare adresată grupului democrat parlamentar din cadrul Senatului cu o zi înainte de vot, Sanders și-a exprimat îngrijorarea „profundă” cu privire la furnizarea a 10,1 miliarde de dolari pentru guvernul „extremist de dreapta” al lui Benyamin Netanyahu, pentru a „continua strategia lor militară inumană actuală, care a luat deja 16.000 de vieți palestiniene. , dintre care 70 la sută sunt femei și copii”.

Senatorii republicani, la rândul lor, au blocat pachetul din cauza faptului că lipseau măsurile mai dure de stopare a imigrației la granița dintre SUA și Mexic, potrivit Reuters.

În urma votului de miercuri, președintele Joe Biden a făcut ecou comentariilor lui Warner: „Republicanii din Congres sunt dispuși să-i ofere lui Putin cel mai mare cadou la care ar putea spera și să abandoneze rolul nostru de lider global, nu doar Ucraina, ci și dincolo de ea”, a relatat The Hill .

Impasul ar putea fi în avantajul direct al lui Putin, în măsura ăn care războiul pare să fi ajuns într-un impas de-a lungul liniilor frontului în estul Ucrainei, au relatat jurnaliștii de la Business Insider.

Doar 0,2% din teritoriile Ucrainei au fost recucerite între 1 ianuarie și 25 septembrie, potrivit unei analize a The New York Times, pe baza datelor Institutului pentru Studierea Războiului.

În plus, contraofensiva Ucrainei nu a reușit să obțină vreo victorie semnificativă în ciuda a șase luni de lupte grele, a scris Business Insider .

Întârzierea Congresului în ceea ce privește aprobarea ajutorului suplimentar pentru Ucraina „va face foarte probabil imposibilă continuarea eliberării teritoriului și va crea un risc mare de pierdere a războiului”, a apreciat Andri Yermak, șeful biroului prezidențial al Ucrainei, potrivit The New Voice of Ukraine .