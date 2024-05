Protestele escaladează în campusurile universitare americane: violențe la unele manifestații pro-palestiniene VIDEO

Situație fără precedent în campusurile universitare americane. Protestatarii aflați la Universitatea din California (UCLA) și-au împărțit miercuri pumni și picioare, s-au îmbrâncit și s-au lovit cu bastoane. Cu câteva ore înainte de acest incident, oamenii legii au dat buzna într-o clădire a Universității Columbia, pe care manifestanții pro-palestinieni au ocupat-o, pentru a reprima o manifestație care a paralizat instituția de învățământ superior, relatează CBS News.

De asemenea, confruntări între polițiști și protestatari au avut loc și în campusul Universității din Arizona, conform Arizona Daily Star.

După câteva ore de încăierări între manifestanții pro-palestinieni și pro-israelieni la UCLA, polițiștii au reușit să-i separe. Acest lucru a părut să potolească violențele.

Taberele manifestanților care cer instituțiilor de învățământ superior să nu mai facă afaceri cu Israelul sau cu companiile care sprijină războiul din Gaza s-au răspândit în întreaga țară în cadrul unei mișcări studențești fără precedent în secolul XXI, de la New York la Texas și California.

Reprimarea ulterioară a poliției în unele campusuri universitare a trezit amintiri legate de mișcarea de protest studențească mult mai amplă din timpul războiului din Vietnam.

Au avut loc confruntări cu forțele de ordine și au fost efectuate peste 1.000 de arestări. În cazuri mai rare, oficialii universității și liderii protestatarilor au ajuns la înțelegeri pentru a limita perturbarea activității din campus și a viitoarelor ceremonii.

Confruntările de la UCLA au avut loc în apropierea unei tabere construite de protestatarii pro-palestinieni, care au instalat baricade și panouri pentru protecție - în timp ce contra-protestatarii au încercat să le dărâme. Oamenii au aruncat cu scaune și, la un moment dat, un grup s-a năpustit asupra unei persoane care zăcea pe jos, lovind-o cu picioarele și cu bastoane până când alții au scos-o din învălmășeală.

Violențe „absolut oribile”

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a calificat violențele ca fiind „absolut oribile și de neiertat" într-o postare pe platforma de socializare X și a precizat că ofițeri din cadrul Departamentului de Poliție din Los Angeles se află la fața locului. Ofițeri de la California Highway Patrol păreau, de asemenea, să fie acolo. Universitatea a declarat că a solicitat ajutor.

Măsurile de securitate au fost înăsprite marți în campus după ce oficialii au declarat că au avut loc „altercații fizice" între facțiuni de protestatari.

La sfârșitul aceleiași zile, ofițeri din New York au intrat în campusul Columbia după ce instituția a cerut ajutor, potrivit unui comunicat dat publicității de un purtător de cuvânt. O tabără de corturi de pe terenul unității de învățământ a fost evacuată, la fel ca și în Hamilton Hall, unde mai mulți ofițeri au folosit o scară pentru a intra pe o fereastră de la etajul al doilea. Protestatarii au ocupat sala cu pricina cu aproximativ 20 de ore mai devreme.

„Nu am avut de ales”

„După ce Universitatea a aflat peste noapte că Hamilton Hall a fost ocupată, vandalizată și blocată, nu am avut de ales", a transmis instituția de învățământ. „Decizia de a contacta poliția din New York a fost un răspuns la acțiunile protestatarilor, nu la cauza pe care aceștia o susțin. Am spus clar că activitatea din campus nu poate fi întreruptă la nesfârșit de protestatari care încalcă regulile și legea."

Protestatarii au ignorat un ultimatum anterior de a abandona tabăra luni sau de a fi suspendați și și-au continuat activitatea în timp ce alte universități au intensificat eforturile de a pune capăt demonstrațiilor care au fost inspirate de Columbia.

Poliția din New York a declarat miercuri dimineață pentru sursa citată că peste 200 de persoane au fost arestate instituția care face parte din Ivy League.

La doar câteva străzi distanță de Columbia, la The City College of New York, manifestanții se aflau în conflict cu poliția în fața porții principale a instituției. În înregistrările video postate marți pe rețelele de socializare de către reporterii aflați la fața locului se vede cum ofițerii îi pun la pământ pe unii oameni și îi împing pe alții în timp ce evacuau oamenii de pe stradă și de pe trotuare.

Ulterior, la doar câteva ore de la aceste incidente, o nouă tabără a apărut la Universitatea Fordham din Bronx.

Universitatea Brown a ajuns marți la un acord cu protestatarii din campusul său din Rhode Island. Demonstranții au declarat că vor renunța la tabăra lor în schimbul votului administratorilor de a lua în considerare dezinvestirea în companii care au legătură cu Israelul în octombrie.

Acțiunea poliției de la Columbia a avut loc la 56 de ani de la o operațiune similară de reprimare a ocupării Hamilton Hall de către studenți care protestau împotriva rasismului și a războiului din Vietnam.

Departamentul de poliție a declarat marți mai devreme că ofițerii nu vor intra în incintă fără cererea administrației instituției sau fără a fi vorba de o urgență iminentă. Acum, forțele de ordine vor fi acolo până pe 17 mai, la sfârșitul evenimentelor organizate de instituție.

„O abordare absolut greșită”

Înainte ca polițiștii să ajungă la Columbia, Casa Albă a condamnat confruntările care au avut loc la această instituție și la Universitatea Politehnică de Stat din California, Humboldt, unde protestatarii au ocupat două clădiri timp de mai bine de o săptămână, până când polițiștii cu bastoane au intervenit marți dimineață și au arestat 25 de persoane.

Președintele Biden consideră că ocuparea de către studenți a unei clădiri universitare este „o abordare absolut greșită", a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, John Kirby.

Ulterior, fostul președinte Donald Trump a intervenit în emisiunea lui Sean Hannity de pe canalul Fox News Channel pentru a comenta situația de la Columbia, în timp ce erau difuzate imagini în direct cu poliția care evacua Hamilton Hall. Trump i-a lăudat pe ofițeri.

„Dar nu ar fi trebuit să se ajungă niciodată la așa ceva", i-a spus el lui Hannity.

Protestele la nivel național din campus au început la Columbia ca răspuns la ofensiva Israelului în Gaza după ce Hamas a lansat un atac mortal asupra sudului Israelului la 7 octombrie.

Militanții au ucis aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili, și au luat aproximativ 250 de ostatici. Promițând să anihileze Hamas, Israelul a ucis peste 34.000 de palestinieni în Fâșia Gaza, potrivit Ministerului local al Sănătății.

Pe măsură ce negocierile de încetare a focului păreau să prindă avânt, nu era clar dacă aceste discuții vor determina o atenuare a protestelor.

Israelul și susținătorii săi au catalogat protestele din universități drept antisemite, în timp ce criticii Israelului spun că țara folosește aceste acuzații pentru a reduce opoziția la tăcere. Deși unii protestatari au fost surprinși de camerele de luat vederi făcând remarci antisemite sau amenințări violente, organizatorii protestelor, dintre care unii sunt evrei, spun că este vorba de o mișcare pașnică care are ca scop apărarea drepturilor palestinienilor și protestul față de război.