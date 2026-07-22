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Primarul New Yorkului anunță de ce nu îl poate aresta pe Benjamin Netanyahu la vizita sa la ONU

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Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a declarat marți, 21 iulie, că administraţia sa nu are capacitatea juridică de a-l aresta pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, așa cum intenționa.

Zohran Mamdani/FOTO: X @NYCMayor
Zohran Mamdani/FOTO: X @NYCMayor

„Benjamin Netanyahu este un criminal de război și arhitectul genocidului cumplit împotriva poporului palestinian”, a transmis acesta la începutul videoclipului publicat pe X.

Acesta adaugă că „oricine are ochi, inimă și conștiință ar trebui să recunoască distrugerile pe care le-a provocat și să înțeleagă că locul lui este în fața instanței”.

Primarul New Yorkului a declarat că administrația sa a analizat toate căile legale disponibile pentru a stabili dacă orașul ar putea pune în aplicare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) în cazul în care Benjamin Netanyahu va participa la Adunarea Generală a ONU, programată în septembrie.

În 2024, CPI, cu sediul la Haga, a emis mandate de arestare pentru prim-ministrul Benjamin Netanyahu și fostul ministru israelian al Apărării Yoav Gallant, pentru crimele de război comise în Gaza, , în contextul ofensivei israeliene lansate după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Președintele SUA la acea vreme, Joe Biden, a numit hotărârea „revoltătoare” și a declarat că va susține mereu Israelul atunci când securitatea îi este amenințată. SUA nu este unul dintre statele semnatare ale deciziei CPI.

La rândul său, președintele SUA, Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care sancționează Curtea Penală Internațională, acuzând-o de „acțiuni nelegitime și lipsite de fundament care vizează America și aliatul nostru apropiat, Israelul”.

În ianuarie 2026, Mamdani a declarat că poartă discuţii privind posibilitatea legală de a-l aresta pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în timpul Adunării Generale a ONU din septembrie.

Tot ceea ce legea îmi permite să fac în New York este ceea ce vom face”, a declarat Mamdani.

Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a reacţionat imediat, acuzându-l pe primarul New Yorkului că încearcă „să alimenteze ostilitatea şi să atragă atenţia prin atacuri la adresa statului Israel”.

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