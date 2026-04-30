Primarul New Yorkului, cerere neașteptată către Regele Charles. Britanicii se simt insultați

Primarul New Yorkului Zohran Mamdani i-a cerut miercuri regelui Charles al III-lea ”să înapoieze” diamantul Koh-i-Noor, o bijuterie a Coroanei, obţinut în India de către Imperiul Britanic în secolul al XIX-lea, relatează AFP.

”Dacă aş vorbi cu regele despre alte lucruri în afară de asta, probabil l-aş încuraja să înapoieze diamantul Koh-i-Noor”, a răspuns primarul, întrebat de presă înainte să se întâlnească cu cuplul regal britanic într-o vizită la Memorialul atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001.

Această piatră preţioasă de 105,8 carate, în prezent expusă în Turnul Londrei, a fost cedată Companiei britanice a Indiilor Orientale de către regatul Pendjab în 1849, în cadrul Tratatului de Pace încheiat după Războiul Anglo-Sikh, scrie News.

Există puţine îndoieli cu privire la faptul că a fost extras din India, însă istoria sa amestecă mituri şi fapte, amestecând revendicări ale mai multor ţări, ca Afganistanul, Iranul şi Pakistanul.

New Delhi a cerut să-i fie înapoiat diamantul în mai multe rânduri, fără succes.

Pentru moment nu se ştie dacă primarul New Yorkului a abordat acest subiect cu regele Charles al III-lea.

Dezbaterile pe acest subiect au provocat scandal în Regatul Unit.

Regina Camilla a decis să nu-l poarte, din această cauză, la încoronarea sa, în 2023.

Un purtător de cuvânt al Partidului Reform UK (antimigraţie), care se află pe primul loc în sondaje în Regatul Unit, Zia Yusuf, a denunţat declaraţiile primarului New Yorkului Zohran Mamdani drept o ”insultă la adresa regelui nostru”.