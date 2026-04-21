Trump insistă că programul nuclear iranian a fost „complet distrus” în urma operațiunii Midnight Hammer

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că recuperarea stocului de uraniu îmbogățit al Iranului va necesita „un proces lung și dificil”, în contextul tensiunilor persistente legate de programul nuclear iranian și al discuțiilor diplomatice aflate în pregătire.

„Operațiunea Midnight Hammer a fost o distrugere completă și totală a siturilor de praf nuclear din Iran”, a afirmat Donald Trump, făcând referire la loviturile aeriene ordonate în iunie 2025 asupra unor instalații nucleare iraniene, potrivit presei internaționale.

Liderul de la Washington susține în continuare că atacurile „au distrus complet” programul nuclear al Teheranului.

În aceeași declarație, președintele american a descris dificultatea recuperării materialului nuclear: „Prin urmare, să îl excavăm va fi un proces lung și dificil”, a adăugat el.

Afirmațiile vin pe fondul pregătirilor pentru noi discuții diplomatice la nivel înalt în Pakistan. Trump a anunțat duminică faptul că reprezentanți ai Statelor Unite urmează să călătorească la Islamabad pentru negocieri, însă partea iraniană nu a confirmat oficial participarea.

Teheranul a condiționat dialogul de ridicarea blocadei americane asupra Strâmtorii Hormuz, un punct strategic major pentru transportul petrolului global.

Aceste evoluții au loc după o primă rundă de contacte directe SUA–Iran, găzduită la Islamabad în perioada 11–12 aprilie, prima întâlnire de acest tip după întreruperea relațiilor diplomatice dintre cele două state în 1979.

Deși discuțiile au fost considerate un pas important, ele s-au încheiat fără un acord sau o înțelegere concretă.