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O scurgere de informații expune membri ai societății secrete de „dialog” a miliardarului Peter Thiel

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În urmă cu două decenii, miliardarul din Silicon Valley, Peter Thiel, punea bazele unei organizații învăluite într-o discreție absolută. Denumită sugestiv „Dialog”, rețeaua funcționa exclusiv pe bază de invitație, reunind personalități de prim rang din mediul de afaceri, mediul academic și înalta politică mondială. Secretomania a fost atât de strictă încât organizația nu a avut niciodată un site web accesibil publicului, iar identitatea participanților a rămas un mister complet pentru cei din exterior.

Miliardarul din Silicon Valley, Peter Thiel FOTO: X
Miliardarul din Silicon Valley, Peter Thiel FOTO: X

Această fortăreață a secretelor, creată de Thiel împreună cu investitorul Auren Hoffman, s-a prăbușit însă în spațiul virtual. O scurgere masivă de date, furnizată publicației Straight Arrow de către un cercetător în securitate cibernetică, deschide o fereastră fără precedent către mecanismele acestei organizații extrem de influente. Informațiile scurse includ numele membrilor actuali și foști, adrese de e-mail, numere de telefon personale, dar și detalii confidențiale despre discuțiile cu ușile închise, inclusiv despre un eveniment programat pentru luna august la Dublin, în Irlanda.

„Noul Bilderberg” din umbra Washingtonului

În cercurile media, „Dialog” a fost adesea comparat cu faimosul Grup Bilderberg, forumul privat înființat în 1954 pentru a facilita dialogul dintre liderii europeni și nord-americani, recunoscut de asemenea pentru opacitatea sa.

Deși nu este clar în ce măsură „Dialog” se implică direct în activități politice, indiciile sunt puternice: anul trecut, organizația a achiziționat un teren masiv la periferia Washingtonului pentru a construi un campus permanent.

Mai mult, profilul lui Peter Thiel, cofondator al PayPal și al gigantului de analiză a datelor Palantir Technologies, vorbește de la sine. Thiel este un susținător cheie al vicepreședintelui JD Vance și un donator major al campaniilor conservatoare, oferind peste 1,7 milioane de dolari în circuitul politic federal din 2024. Adept al libertarianismului, Thiel a stârnit controverse în trecut cu o declarație radicală: „Nu mai cred că libertatea și democrația sunt compatibile”.

Contactat pentru a comenta această breșă de securitate, purtătorul de cuvânt al lui Thiel a refuzat să ofere un răspuns.

Profilurile membrilor

Scurgerea de date demonstrează că platforma online a grupului, accesibilă anterior doar pe bază de credențiale, conținea o eroare de cod care a expus 113 nume sonore. Descoperirea îi aparține cercetătoarei elvețiene Maia Arson Crimew, faimoasă după ce în 2023 a deconspirat lista de interdicție de zbor („no-fly list”) a guvernului american.

Printre numele asociate cu „Dialog” se numără:

-Scott Bessent – Secretarul Trezoreriei SUA;

-Ted Cruz – Senator republican de Texas;

-Sarah Bond – Fosta președintă a diviziei Xbox de la Microsoft;

-Joseph Gordon-Levitt – Actor de la Hollywood;

-Sam Harris – Autor și creator de podcasturi;

-Bryan Johnson – Antreprenor tech obsedat de longevitate.

Baza de date oferă detalii intime despre cei care urmau să participe la summitul din august. În formularele intitulate „Dialog Participant Profiles”, invitații au completat date logistice și personale: de la numere de urgență și restricții alimentare, până la predicții pentru anul 2031, recomandări de cărți, talente ascunse și chiar dacă sunt „în căutarea dragostei” în cadrul conferinței.

O secțiune specială vizează orientarea politică, unde participanții au avut de ales între opțiunile „Extrema Stângă”, „Stânga”, „Dreapta” și „Extrema Dreaptă”. Ironia face ca formularul să conțină o notă asigurătoare: „Răspunsurile NU vor fi partajate niciodată în aplicație sau cu alți participanți”.

Unul dintre profilurile complete îi aparține actorului Josh Brolin, marcat drept „participant pentru prima dată”. Jurnaliștii au încercat să contacteze numărul de telefon asociat, însă au fost întâmpinați de mesageria vocală a actorului. Pe listă se mai regăsesc Shmuel Abramzon (economist-șef în Ministerul de Finanțe al Israelului), Scott Cook (cofondator Intuit) și Lisa Gevelber (vicepreședinte global la Google).

Agenda de la Dublin

Programul întâlnirii de la Dublin îmbină geopolitica dură cu teme neconvenționale. Printre sesiunile de dezbateri planificate se numără titluri precum: „Să readucem energia nucleară”, „Dezinformare și Deepfakes”, „Democrația sub supraveghere”, „Cum să construiești un cult”,„E fun să fii la conducere”.

Deși agenda include și activități relaxante, cum ar fi tururi private la Catedrala Sf. Patrick sau la fabrici de whisky și bere, rămâne incert dacă evenimentul se va mai desfășura în formatul inițial după această deconspirare.

Cercetătoarea Maia Arson Crimew a subliniat, într-o notă critică, vulnerabilitatea surprinzătoare a celor mai puternici oameni ai planetei.

„Mi se pare pur și simplu incredibil cum acest lucru demonstrează încă o dată că oamenii care conduc lumea sunt atât de încrezători în propria lor siguranță, încât nu se obosesc să ia măsuri adecvate de securitate operațională”, a spus ea, „nici măcar pentru convențiile lor secrete, «neoficiale», unde toți interacționează și discută despre viitorul nostru colectiv.”

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