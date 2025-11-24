Noua funcție a X arată că multe conturi importante MAGA sunt troli din afara SUA

O nouă funcție legată de transparență a platformei X, Despre acest cont, a scos la iveală că o serie de conturi importante ce promovau mișcarea MAGA a lui Donald Trump aveau drept locație nu SUA, ci mai curând Rusia, Nigeria, India și chiar Europa de Est.

Noua funcție permite aflarea unor informații precum locația contului, când a fost creat și dacă a fost schimbat numele.

„Aceasta este, fără îndoială, una dintre cele mai grozave zile de pe această platformă”, a scris influencerul liberal Harry Sisson.

Contul MAGANationX, cu aproape 400.000 de urmăritori, se declară ca fiind din SUA, caracterizându-se drept Vocea Patriotului pentru Noi, Poporul”. Dar informațiile despre cont arată o altă locație: Europa de Est.

Un alt profil popular, IvankaNews, cu aproximativ un milion de urmăritori, care postează frecvent despre imigrația ilegală, islam și sprijinul pentru Trump, s-a dovedit a avea sediul în Nigeria.

MAGA Scope, care are peste 51.000 de urmăritori, operează din Nigeria, în timp ce MAGA Beacon are sediul în Asia de Sud.

Contul cu numele de utilizator „America First” are locația Bangladesh. Un cont care a scris că Trump oferă „EXACT ceea ce au votat” care susținea că a fost creat în statul american Virginia provenea de fapt din Europa de Est.

Scopul noii funcții, a explicat managerul de produs al platformei X, Nikita Bier, este de a-i ajuta pe utilizatori „să verifice autenticitatea conținutului pe care îl văd pe X”.

Unele conturi ar putea folosi VPN-uri, ce permit utilizatorilor schimbarea adresei IP pentru a arăta că aceștia s-ar afla într-o altă țară decât cea în care se află de fapt. Un inginer care a analizat platforma susține că X are capacitatea de a detecta conexiuni VPN și poate eticheta locația unui cont drept „Țara sau regiunea ar putea să nu fie precisă”.

Conturile care se află de fapt într-o altă locație pot încerca să inducă în eroare, iar acesta ar putea fi un semnal că fac parte din ferme de boți sau sunt genul de mijloace folosite de actori străini în campaniile lor de influență.