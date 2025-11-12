Nepotul lui John F. Kennedy, Jack Schlossberg, candidează pentru Camera Reprezentanților din New York

Nepotul lui John F. Kennedy, Jack Schlossberg, a anunțat că va candida pentru un loc în Camera Reprezentanților anul viitor, în New York, după ce democratul Jerry Nadler a decis să nu mai candideze pentru un nou mandat, relatează AP.

„Acest district ar trebui să aibă un ales care să poată valorifica creativitatea, energia și ambiția și să le transpună în putere politică la Washington”, a transmis Schlossberg într-un videoclip de campanie postat pe rețelele de socializare marți seară.

Într-un e-mail adresat susținătorilor săi, Schlossberg, a anunțat că își va lansa oficial campania miercuri.

Democratul a acumulat un număr mare de urmăritori pe rețelele de socializare, postând frecvent pe teme naționale, inclusiv în care l-a atacat vărul mamei sale, secretarul sănătății, Robert F. Kennedy Jr.

Luna trecută, a postat pe Instagram o imagine cu un costum de Halloween pe care scris „MAHA Man”, o referire la mesajul lui Kennedy „Make America Healthy Again”, despre care a spus că acesta include boli precum rujeola.

Nadler, care se află la al 17-lea mandat în Congres, a anunțat în septembrie că nu va candida pentru realegere anul viitor, el declarând publicației New York Times că un ales democrat mai tânăr „se poate descurca mai bine, poate ne ajută mai mult”.

Districtul 12 include Upper West Side, Upper East Side și centrul orașului Manhattan.

Comentator politic și scriitor ale cărui lucrări au fost publicate în publicații precum The Washington Post, Politico și revista Time, Schlossberg se alătură deja unui grup mare de candidați ce concurează pentru a obține un loc în Congres în cel de-al 12-lea district.

Democrații speră să recâștige controlul în Camera Reprezentanților

Decizia acestuia de a candida vine în contextul în care democrații speră să recâștige controlul Camerei Reprezentanților în alegerile la mijloc de mandat din 2026 și, astfel a obține o oarecare influență legislativă pentru a se opune agendei președintelui republican Donald Trump.

„Nu există nimic ce partidul nostru nu poate face pentru a aborda problema costului vieții, corupția și criza constituțională în care ne aflăm”, a declarat Schlossberg într-un interviu acordat New York Times. „În schimb, fără controlul Congresului, nu putem face aproape nimic”.

Intrarea Schlossberg în cursa pentru congres vine după ascensiunea meteorică a unui alt tânăr milenial newyorkez, Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, membru al Adunării Statului care a fost ales săptămâna trecută primar al orașului New York.

„Dacă eu și Zohran Mamdani avem ceva în comun, este că amândoi încercăm să fim versiuni autentice ale noastre și să ascultăm, să comunicăm cu oamenii din New York, să fim prezenți și să fim acolo pentru ei”, a declarat Schlossberg pentru Times.