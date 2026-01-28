Pantofii-spion, soluția pentru părinții care vor să-și urmărească copiii pas cu pas, generează controverse

O companie americană a introdus pe piața europeană o gamă de pantofi care permit părinților să le urmărească locația în timp real, pas cu pas. Inovația, deși gândită pentru siguranță, stârnește controverse privind etica supravegherii, dar şi limitele monitorizării minorilor.

Într-o lume tot mai alienată, în care nesiguranța pare să însoțească fiecare pas al copilului, inovațiile tehnologice promit adesea o soluție rapidă: control și liniște sufletească pentru părinți.

Profitând de această anxietate a părinţilor, o companie americană a lansat în Europa pantofii pentru copii GO RUN Elevate 2.0 – Find My Skechers, echipați cu un Apple AirTag în călcâi. Dispozitivul le permite părinților să urmărească în orice moment locația copilului lor, combinând tehnologia cu o promisiune de siguranță, dar și generând controverse privind limitele etice și tehnice ale monitorizării permanente, potrivit Corriere della Sera.

Soluția este ingenioasă, dar ridică întrebări incomode: este legitim să urmăreşti permanent unde se află copilul? Care sunt riscurile reale și limitele funcționale ale unui AirTag integrat în pantof? Și, mai ales, chiar oferă acest dispozitiv garanția de siguranță promisă?

Cum funcționează

La exterior, pantofii arată ca orice model sport: culori vii, material specific în partea superioară și talpă de cauciuc. Sub branț, lângă călcâi, există un compartiment special pentru AirTag, micul dispozitiv lansat de Apple în 2021 pentru a localiza obiecte pierdute precum brelocuri, rucsacuri sau biciclete.

Odată introdus și înregistrat pe telefonul părintelui, AirTag-ul permite vizualizarea locației pantofilor prin aplicația Find My. Rețeaua folosește milioane de iPhone-uri cu Bluetooth activat. Practic, fiecare iPhone detectează locația AirTag-ului și o transmite anonim proprietarului, astfe că locația este actualizată aproape în timp real, fără consum de baterie sau date.

Compania americană care produce această gamă spune că scopul este găsirea pantofilor în cazul în care aceştia au fost uitaţi pe undeva sau furaţi, iar Apple, la rândul său, descurajează utilizarea AirTag-urilor pentru persoane.

Totuși, plasarea dispozitivului în pantof pentru a urmări copiii deschide o discuție etică: pentru că, dacă copilul nu are iPhone sau folosește Android, urmărirea poate fi silențioasă, ridicând probleme de confidențialitate și siguranță.

Limitele tehnice

Urmărirea nu este infailibilă. Dacă nu există iPhone-uri în apropiere sau dacă dispozitivul se află în spații închise sau aglomerate (metrou, stadioane, centre comerciale), locația poate fi inexactă sau absentă.

De asemenea, AirTag-ul poate fi dezactivat prin scoaterea bateriei, lucru pe care copilul sau oricine altcineva îl poate face rapid.

Din punct de vedere tehnic, pantofii sport sunt bine gândiți: compartimentul protejează AirTag-ul de impact și umezeală, nu afectează confortul, iar dispozitivul este invizibil și ușor.

Însă tocmai această invizibilitate ridică dileme morale, pentru că introducerea unui dispozitiv de urmărire pasiv în poate fi văzută ca o încălcare a dreptului la intimitate al copilului.

Pe de altă parte, însă, în ciuda controverselor, formula „pantof + AirTag” răspunde unei nevoi emoționale reale: dorința părinților de control într-o lume percepută ca nesigură.

Pentru că, într-o societate tot mai alienată, posibilitatea de a ști unde se află copilul în orice moment, fie la școală, în parc sau în excursie, oferă o senzație de liniște greu de ignorat, este foarte probabil ca, în viitor, să vedem versiuni similare pentru adolescenți, adulți și chiar seniori cu dificultăți cognitive, în continuarea trendului de „siguranță prin tehnologie”.