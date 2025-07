Statele Unite au suspendat temporar transferul unui număr de arme către Ucraina, inclusiv rachete pentru sisteme de apărare aeriană, obuze de artilerie și arme pentru avioane de vânătoare. Aceasta se aplică și livrărilor de pe teritoriul Poloniei care nu au fost finalizate.

Lista armelor a fost publicată de comentatorul militar Tom Bowman de la Radiodifuziune Publică americană (NPR) pe contul său de socializare X.

Potrivit acestuia, următoarele au rămas în depozitele din Polonia:

-92 de rachete AIM,

-30 de rachete pentru sistemul Patriot (PAC-3 MSE),

-8.496 obuze de 155 mm,

-142 de rachete AGM-114 Hellfire,

-252 de rachete GMLRS pentru HIMARS MLRS,

-25 de rachete Stinger,

-125 lansatoare de grenade antitanc portabile AT-4.

Presa a relatat că decizia de a opri livrările a fost luată în SUA la începutul lunii iunie, dar a fost implementată abia acum. Unele dintre arme erau pe drum , dar au fost returnate.

Printre armele blocate temporar se numără rachetele interceptoare Patriot, obuzele de artilerie de precizie și rachetele pentru avioanele F-16. Guvernul SUA a explicat această decizie prin necesitatea de a-și conserva propriile stocuri în cazul unor posibile crize.

Ministerul Apărării din Ucraina a relatat că a aflat despre suspendarea aprovizionării din mass-media , așa că investighează în prezent situația.

Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiga, a menționat că numai în ultimul an și jumătate, Ucraina a avut doar două zile fără atacuri cu drone sau rachete rusești. În opinia sa, orice întârziere în menținerea capacităților de apărare nu face decât să încurajeze agresorul la continuarea terorismului, nu la negocieri.

Fostul director al CIA și secretar de stat american în timpul primului mandat al lui Donald Trump, Mike Pompeo, a comentat situația suspendării unor importante livrări de apărare promise Ucrainei.

Acesta a scris despre pe rețeaua X: „Ucraina nu a cerut niciodată Americii să trimită Divizia 82 Aeropurtată; a cerut arme pentru a-și apăra patria și poporul de atacurile rusești. A permite Rusiei să câștige acest război ar fi un dezastru ireparabil pentru poporul american și pentru securitatea noastră în întreaga lume”.

Republicanul Pompeo, care a criticat administrația Biden pentru că nu susține suficient de puternic Ucraina, a avut mari speranțe pentru o nouă președinție a lui Trump. Chiar și acum, comentariile sale sunt destul de rezervate, deși se pare că ar putea avea o referință mai puternică.

Pompeo credea că Ucraina a avut noroc că Trump a fost ales a doua oară. El și-a amintit de vremurile primei sale președinții:

„Statele Unite ale Americii au fost puternice, am reușit să-l ținem sub control pe Vladimir Putin, în ciuda faptului că CNN și The Washington Post au vorbit despre președintele Trump ca despre o marionetă a Rusiei”, declara Pompeo.

Fostul secretar de stat a declarat că, avându-l pe Trump ca președinte, vor exista mai puține riscuri în Orientul Mijlociu și Europa și că o administrație republicană se va confrunta cu Partidul Comunist Chinez și va proteja granițele. „Cu președintele Trump la putere, vom obține pacea. Vom obține un rezultat bun pentru poporul ucrainean, iar Vladimir Putin va opri agresiunea”, susținea Pompeo.