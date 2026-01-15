Analiză La un an de la începutul celui de-al doilea mandat, Trump zguduie ordinea globală

La un an de la începutul celui de-al doilea mandat, președintele american Donald Trump remodelează ordinea internațională postbelică într-un mod fără precedent, lăsând în urmă o lume care ar putea deveni greu de recunoscut, arată o analiză AFP.

Departe de a da semne de temperare, Trump – care va împlini 80 de ani în luna iunie – a început noul an cu o serie de acțiuni agresive ce sfidează deschis arhitectura globală construită de Statele Unite după cel de-al Doilea Război Mondial.

Pe 3 ianuarie, președintele american a ordonat un atac asupra Venezuelei, bogată în petrol, soldat cu peste 100 de morți. În urma operațiunii, forțe speciale l-au capturat pe președintele de stânga Nicolás Maduro, un adversar de lungă durată al Washingtonului.

De atunci, Trump a lansat amenințări cu folosirea forței atât la adresa adversarilor, cât și a aliaților.

Liderul republican a intensificat apelurile privind preluarea Groenlandei de la Danemarca, aliat NATO, și a avertizat Iranul cu lovituri militare, în contextul reprimării violente a protestelor de către regimul de la Teheran.

De asemenea, a evocat posibilitatea unor intervenții militare în Columbia și Mexic, deși ulterior a părut să dea înapoi după discuții cu liderii celor două țări. Susținătorii săi spun că acest stil imprevizibil arată că Trump preferă diplomația atunci când poate obține rezultatele dorite.

În același timp, președintele a abandonat metodele tradiționale de politică externă, insistând asupra viziunii sale „America First”. Cea mai recentă mișcare a fost retragerea Statelor Unite din zeci de organisme ONU și alte organizații internaționale.

„Multe organizații internaționale servesc acum un proiect globalist bazat pe fantezia discreditată a «Sfârșitului Istoriei»”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio, făcând referire la speranța post-Război Rece a unei lumi stabile și democratice.

Abordarea dură a administrației Trump s-a manifestat și pe plan intern. Conduși de vicepreședintele JD Vance, oficialii guvernamentali nu au exprimat aproape nicio compasiune publică după ce un agent mascat anti-imigrație a împușcat mortal un șofer în Minneapolis, preferând în schimb să trimită întăriri.

Stephen Miller, arhitectul politicilor dure anti-imigrație și adjunct al șefului de cabinet al Casei Albe, a declarat că a venit momentul să se renunțe la „amabilitățile internaționale”.

„Trăim într-o lume reală, guvernată de forță, de putere și de dominație”, a spus Miller într-un interviu acordat CNN.

Fără un scop mai înalt

După cel de-al Doilea Război Mondial, Statele Unite au fost motorul creării instituțiilor internaționale precum ONU și NATO – organizații pe care Trump le-a criticat frecvent, considerându-le dezavantajoase pentru America.

De-a lungul timpului, liderii americani au fost acuzați de ipocrizie, inclusiv în 2003, când președintele George W. Bush a invadat Irakul fără un mandat clar al ONU.

Diferența, spun unii analiști, este că Trump nici măcar nu mai încearcă să invoce principii „universale”, precum promovarea democrației.

În Venezuela, unde Rubio și alți oficiali au contestat legitimitatea lui Maduro pe fondul acuzațiilor de fraudă electorală, Trump a respins opoziția și a anunțat că este dispus să colaboreze cu vicepreședintele acestuia, noul lider interimar.

Președintele american a afirmat că prioritatea sa este controlul asupra petrolului venezuelean și că va folosi amenințarea forței pentru a menține țara sub control.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat că actuala abordare americană ar putea deschide o eră a „unui nou colonialism și a unui nou imperialism”, la patru ani după invazia Rusiei în Ucraina.

„Statele Unite sunt o putere consacrată, dar care se îndepărtează treptat de unii aliați și renunță la regulile internaționale pe care le promova până de curând”, a spus Macron.

Schimbări de durată

Melanie Sisson, cercetător la Brookings Institution, afirmă că Statele Unite au avut succes timp de decenii „fără a fi nevoie să atace, să cucerească sau să invadeze”.

„De cele mai multe ori, ne-am impus voința folosind alte instrumente de influență, prin organizații internaționale și alianțe”, a explicat ea.

Chiar dacă Europa tânjește după ordinea liberală, Sisson consideră că alte puteri vor urma exemplul lui Trump, urmărindu-și interesele brute.

„Nu cred că va exista o reconstrucție a ordinii internaționale postbelice așa cum o cunoaștem”, a spus ea. „Unele principii de bază ar putea fi recuperate, dar Trump remodelează politica internațională într-un mod durabil.”

Un diplomat dintr-o țară aliată a SUA, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru AFP, a declarat că, deși metodele lui Trump pot fi șocante, schimbarea era inevitabilă.

Rusia și Israel au desfășurat campanii militare fără a se confrunta cu o condamnare internațională semnificativă, a spus el.

„Era clar că ordinea globală nu funcționa, chiar dacă ne prefăceam că funcționează.”