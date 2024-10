Kamala Harris a recâștigat un avans ușor la nivel național. Ce s-a schimbat în preferințele alegătorilor americani

Vicepreședinta SUA Kamala Harris a recâștigat un ușor avans în rândul alegătorilor potențiali la nivel național în cel mai recent sondaj ABC News/Ipsos, însă cursa este în acest moment atât de strânsă încât rezultatul alegerilor prezidențiale depinde de voturile obținute în Colegiul Electoral, adică practic de cum votează statele indecise.

Prezența la vot este cheia, relatează GMA. Doar două puncte procentuale îi despart pe Kamala Harris și pe Donald Trump în rândul alegătorilor înregistrați, adică scorul este acum 49-47%. Acest fapt îi creează un ușor avantaj Harris în rândul alegătorilor potențiali, de 51-47%, unele grupuri de votanți pro-Harris arătând o înclinație ușor mai mare de a ieși la vot.

Față de sondajele de la începutul acestei luni, Harris a recâștigat un avantaj tipic democrat în rândul hispanicilor; în plus, și-a sporit avantajul în rândul femeilor din suburbii, rămânând în același timp puternică în grupurile de bază, inclusiv votanții de culoare. În schimb, preferința pentru Trump este puternică în zonele rurale și în rândul bărbaților albi fără facultate și are un avantaj competitiv mai semnificativ printre bărbații mai tineri.

Problemele importante pentru alegătorii americani

În rândul alegătorilor înregistrați, Trump este cotat cu încredere mai mare în ceea ce privește imigrația (12%), economia (8%) și inflația (7%).

În schimb, Harris are cote de încredere de două cifre în ceea ce privește problema avortului (15%) și serviciile de sănătate (10%). Totdată, americanii au încredere mai multă în ea în privința „protejării democrației americane (8% peste Trump) și a stimulării clasei de mijloc (6%).

Problemele de cea mai importanță pentru alegătorii americani sunt economia (90%) și inflația (85%). Totuși acest sondaj ABC/IPSOS constată o slăbire a intensității - de pildă procentul celor care atribuie acestor probleme importanța decisivă pentru vot a scăzut cu 7 puncte procentuale din septembrie încoace.

De asemenea, protejarea democrației ocupă un loc aproape la fel de important ca inflația, fiind menționată de 81% dintre respondenți, cu mult peste gradul de importanță atribuită imigrației (69%), pe care Trump a mizat puternic, și a avortului (61%), un subiect central pentru Harris.

Caracteristici individuale

Harris îl conduce pe Trump în ceea ce privește acest criteriu în aproape toate măsurătorile: cu o diferență de 11 puncte procentuale (49-38%) în privința acuității mintale necesare pentru a fi personale; cu 26 de puncte procentuale în privința sănătății fizice; capacitatea de a fi de încredere și onestitate (15 puncte procentuale peste Trump), respectiv capacitatea de a înțelege problemele oamenilor obișnuiți (10%) și împărtășirea propriilor valori (8%).

Există însă o trăsătură în privința căreia Trump se află aproape la egalitate cu Harris, și anume încrederea că poate rezolva o situație de criză. 43% o aleg pe Harris la acest capitol, iar 41% pe Trump.

Grupurile de alegători

Acest sondaj constată o schimbare notabilă a preferințelor de vot în rândul hispanicilor, 12% dintre alegătorii potențiali, și un grup posibil decisiv, având în vedere competiția strânsă, în special în statele indecise Arizona și Nevada.

Harris conduce în acest grup cu 30 de puncte procentuale, 64% versus 34% , comparativ cu 55-43% la începutul lunii octombrie.

În schimb Trump are 41 de puncte procentuale în plus în rândul bărbaților albi fără studii universitare, precum și 41% în plus față de Harris în rândul alegătorilor din mediul rural.

În rândul bărbaților mai tineri de 40 de ani, Harris avea cu 6% mai mult la începutul acestei luni; în prezent, Trump are cu 5% mai mult. Această modificare nu este semnificativă din punct de vedere statistic și nici diferența dintre candidați, având în vedere dimensiunile eșantionului. Cu toate acestea, rezultatul este în contrast izbitor cu preferințele femeilor sub 40 de ani, care o favorizează pe Harris cu 34 de puncte procentuale.

Alegătorii potențiali și prezența la vot

Preferințele generale de vot sunt în esență egale în rândul populației generale (Harris +1 punct procentual), respectiv alegătorilor înregistrați (Harris +2 puncte procentuale). Asta înseamnă un ușor avantaj al lui Harris, de patru puncte procentuale în rândul alegătorilor potențiali.

Înclinarea către Harris în rândul alegătorilor probabili se bazează în parte pe sprijinul consolidat în rândul grupurilor de bază democrate, în special a persoanelor de culoare și a liberalilor. În timp ce Harris are un avantaj de 70% în rândul persoanelor de culoare în general, acesta ajunge la 83% în rândul alegătorilor de culoare potențiali. În plus, sprijinul de 53% în rândul femeilor din suburbii ajunge la 59% printre cele susceptibile de a vota. Trump, dimpotrivă, nu înregistrează creșteri semnificative ale sprijinului în rândul alegătorilor probabili.

Într-un posibil indicator al prezenței la vot, candidații sunt aproape în ceea ce privește entuziasmul alegătorilor - 88% grad de entuziasm printre susținătorii lui Harris, față de 85% printre cei ai lui Trump.

Sondaj ABC News/Ipsos a fost realizat online în perioada 18-22 octombrie 2024, în engleză și spaniolă, pe un eșantion național aleatoriu de 2.808 adulți, între care 2.392 de alegători înregistrați și 1.913 de alegători probabili.