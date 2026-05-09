Video Incident pe aeroport: un avion care decola din Denver a lovit un bărbat. Cei 224 de pasageri au fost evacuaţi pe urgenţă

Un avion al companiei Frontier a lovit mortal un pieton în Denver în timp ce decola spre Los Angeles vineri seara, potrivit companiei aeriene și Aeroportului Internațional din Denver.

„Zborul Frontier 4345 a semnalat că a lovit un pieton în timpul decolării”, în jurul orei 23:19 (sâmbătă, 8:19, ora României), au declarat reprezentanții aeroportului într-un comunicat, scrie News.

„Ne oprim pe pistă, tocmai am lovit pe cineva, avem un incendiu la un motor... Era o persoană care traversa pista”, a declarat un pilot controlorilor de trafic aerian, potrivit unei înregistrări audio publicate pe ATC.com.

„Un incendiu de scurtă durată a izbucnit la motor, dar a fost stins rapid” de pompieri, a confirmat aeroportul, care nu a precizat dacă pietonul mai este în viaţă.

Echipele de urgenţă au intervenit la faţa locului şi au transportat pasagerii cu autobuzul până la terminal, a precizat acesta.

„A fost semnalat fum în cabină, iar piloţii au întrerupt decolarea. Pasagerii au fost apoi evacuaţi în siguranţă, pe tobogane, ca măsură de precauţie”, a declarat compania Frontier Airlines pentru CNN.

Se pare că pietonul singuratic din aeroport a murit în urma coliziunii. Persoana, care nu a fost identificată, a sărit peste gardul perimetral al aeroportului și a fost lovită două minute mai târziu în timp ce traversa pista, potrivit oficialilor aeroportului.