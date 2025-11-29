Analiză Se întărește dolarul. Cum se poate schimba jocul pe piețele financiare. Ce trebuie să știi

Indicele dolarului american (DXY) dă primele semne solide de revenire, sugerând o posibilă schimbare în dinamica piețelor globale. După un 2025 marcat de scăderi constante, care au alimentat avansul activelor de risc, de la materii prime până la Bitcoin, indicele testează acum zona critică 100–101.

Depășirea acestui nivel ar putea modifica comportamentul investitorilor, ar putea reduce apetitul pentru risc și ar putea redirecționa fluxurile de capital la nivel internațional, susțin analiștii Freedom24, explicând ce înseamnă un dolar mai puternic și ce instrumente pot ajuta la diminuarea expunerii în perioade cu volatilitate ridicată.

Cum influențează un dolar puternic acțiunile și alte active

Aprecierea dolarului american crește costurile de finanțare, scumpește importurile și frânează ritmul economiei globale, având în vedere că mare parte din comerțul global, mărfurile și datoria internațională sunt exprimate în dolari. În piețele financiare, acest context reduce apetitul pentru risc, ceea ce afectează performanța acțiunilor și materiilor prime, deoarece capitalul se orientează către active considerate mai sigure.

Un dolar puternic pune presiune și pe companiile americane care exportă. Veniturile obținute în alte monede valorează mai puțin la conversie, iar acest lucru poate reduce profitabilitatea. Piețele emergente sunt și mai expuse: capitalul se retrage, monedele locale slăbesc, iar costul finanțării crește. În același timp, investitorii se reorientează către active defensive, precum titlurile de stat americane și obligațiunile corporative.

Și sectorul materiilor prime este afectat: pe măsură ce dolarul se apreciază, petrolul, metalele și chiar aurul devin mai scumpe pentru cumpărătorii din afara zonei dolarului, ceea ce poate reduce cererea.

„Un dolar puternic nu este o fluctuație punctuală, ci un semnal macroeconomic ce influențează dinamica dintre diverse categorii de active. Investitorii nu ar trebui să intre în panică, ci să își ajusteze strategia, reducând expunerea valutară, alegând instrumente care le protejează portofoliile și urmărind cu mai multă atenție regiunile și sectoarele vulnerabile. În acest context, analiza pieței prin prisma fluxurilor globale de capital devine esențială”, explică Radu-Iulian Pădurean, Network Development Manager Freedom24.

Când dolarul zâmbeşte, lumea se încruntă

Valoarea dolarului american tinde să crească atunci când economia americană este foarte puternică sau, oarecum surprinzător, atunci când este slabă şi lumea se confruntă cu o recesiune.

Potrivit analiștilor economici, în oricare dintre cele două situații, investitorii consideră moneda a fi o oportunitate de creştere economică sau un refugiu sigur din calea furtunii provocate de criză. Fenomenul este de multe ori numit „zâmbetul dolarului” pentru că are loc în ambele situaţii extreme.

Restul lumii rămâne, însă, fără prea multe motive să zâmbească. Manik Narain, analist la UBS, a identificat trei motive pentru care un dolar mai puternic ar putea face rău economiilor mai slabe din întreaga lume.

1. Măreşte efortul fiscal

Nu toate ţările au capacitatea de a se împrumuta în moneda lor locală pentru că investitorii străini nu au încredere în instituţiile lor sau au pieţe financiare mai puţin dezvoltate.

Asta înseamnă că unele ţări nu au de ales şi trebuie să emită datorii denominate în dolari. Dar dacă valoarea dolarului creşte, va fi cu atât mai scump să îşi plătească obligaţiile ceea ce va stoarce rezervele guvernului.

De asemenea, un dolar puternic face ca importurile de alimente, medicamente şi combustibil să fie mult mai costisitoare.

2. Încurajează exodul de capital

Atunci când moneda ţării slăbeşte în mod dramatic, persoanele bogate, companiile şi investitorii străini încep să îşi retragă banii în speranţa că vor putea să îi depoziteze într-un loc mai sigur. Acest proces îngroapă moneda locală şi mai adânc şi exacerbează problemele fiscale.

„Dacă eşti în Sri Lanka şi vezi că guvernul se află sub presiune, vrei să îţi scoţi banii de acolo”, a spus Narain.

3. Cântăreşte greu asupra creşterii economice

Dacă firmele nu îşi permit să cumpere produsele de import de care au nevoie ca să îşi continue activitatea, nu vor avea un inventar destul de mare. Asta înseamnă că nu vor putea să vândă la fel de mult, chiar şi când cererea rămâne ridicată, iar asta este în detrimentul producţiei.

Când economia americană continuă să crească, o parte din impactul financiar poate fi ameliorat. Multe din pieţele emergente îşi exportă produsele către cea mai mare economie a lumii. Dar când dolarul câştigă teren în faţa celorlalte monede din cauză că America este la un pas de recesiune, lucrurile se complică.