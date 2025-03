Elon Musk a vorbit despre o presupusă conspirație pentru a-l asasina și a distruge Tesla, compania de mașini electrice care l-a făcut cel mai bogat om din lume.

Șeful Departamentului pentru eficiență guvernamentală și consilier informal al președintelui Donald Trump a avut câteva săptămâni dificile, în timp ce își continuă misiunea de a reduce drastic dimensiunea birocrației federale.

În cadrul unei emisiuni, Elon Musk s-a plâns că numite personaje „vor să mă omoare”.

„Se pare că atunci când le iei oamenilor, știți voi, banii pe care îi primesc în mod fraudulos, ei se supără foarte tare. Practic vor să mă omoare pentru că le opresc frauda. Și vor să distrugă Tesla pentru că oprim risipa și corupția teribilă din guvern”, a spus Musk, potrivit dailymail.

Miliardarul a repetat afirmația făcută de mulți parlamentari conservatori, inclusiv Marjorie Taylor Greene, potrivit căreia ar putea exista grupuri de stânga care să coordoneze protestele și atacurile asupra vehiculelor și dealerilor Tesla.

„Cred că există și forțe mai mari. Adică, cine finanțează și cine coordonează totul? Pentru că este o nebunie. Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Tesla este o companie pașnică, nu am făcut niciodată nimic dăunător. Eu nu am făcut niciodată nimic dăunător, am făcut doar lucruri productive. Cred că există un fel de boală mintală aici”, a adăugat Elon Musk.

Au fost organizate demonstrații de amploare la reprezentanțele Tesla din lume.

Cel mai recent exemplu a avut loc marți, 18 martie 2025, când un piroman a folosit cocteiluri Molotov pentru a incendia cinci Tesla, înainte de a trage cu gloanțe în vehiculele în flăcări la un dealer din Las Vegas, Nevada.

Săptămâna trecută, aproximativ 250 de activiști s-au adunat în fața unui showroom din New York, ținând pancarte anti-Musk pe care scria „Block Fascism Now” și „Musk Must Go”, în timp ce strigau „Elon Musk nu este ales! Democrația trebuie să fie protejată!”

Haosul și furia îndreptate împotriva lui Musk și a Tesla s-au amplificat până la punctul în care Trump a ieșit în față și a declarat că este vorba de terorism intern.

„Ei fac rău unei mari companii americane”, a spus Trump la Casa Albă, referindu-se la manifestanți.

Procurorul general Pam Bondi pare să respecte promisiunea lui Trump, calificând, de asemenea, atacurile asupra proprietății Tesla drept „terorism intern”, într-o declarație făcută marți seara.