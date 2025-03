Donald Trump, primul discurs către Congres de la întoarcerea la Casa Albă: „America s-a întors”

Președintele american Donald Trump se adresează Congresului reunit marți, primul său discurs în fața Camerei Reprezentanților și Senatului de la revenirea la Casa Albă, pe 20 ianuarie. Președinții americani se adresează de regulă Congresului la începutul mandatului lor pentru a contura o viziune sau o agendă.

UPDATE 05.30 Trump vorbește despre imigrație

Trump repetă afirmația falsă că 21 de milioane de oameni au intrat ilegal în SUA în ultimii patru ani, relatează The Guardian.

El spune că administrația sa a lansat „cea mai radicală represiune a frontierei și a imigrației din istoria Americii”.

Trump amintește de Laken Riley, studentul la asistenta medicală din Georgia care a fost ucis în 2023 de Jose Ibarra, un imigrant fără acte din Venezuela.

Trump dă vina pe uciderea lui Riley pe politicile „fără inimă” ale administrației Biden. El observă că mama și sora lui Riley sunt în sală.

UPDATE 05.20 Trump vorbește despre taxele vamale

Trump spune că, sub administrația sa, va trebui plătit un tarif dacă produsul nu e fabricat în America.

În unele cazuri, acest tarif va fi unul „mare”, spune el.

Trump subliniază că alte națiuni percep SUA tarife „extrem de mari” în raport cu SUA. „Este foarte nedrept”, spune el.

„Alte țări au folosit tarifele împotriva noastră timp de decenii, iar acum este rândul nostru să începem să le folosim”, spune el.

El spune că tarifele reciproce vor intra în vigoare la 2 aprilie. „Indiferent de tarifele pe care ni le vor aplica, le vom aplica și noi”, spune el.

Trump spune că SUA au fost „furate timp de decenii” de „aproape fiecare țară de pe Pământ”.

„Nu vom mai permite ca acest lucru să se întâmple”, spune el, susținând căîn urma taxelor vamale SUA vor încasa trilioane și trilioane de dolari și vor crea locuri de muncă „cum nu am mai văzut niciodată”.

El acuză Mexicul și Canada că au permis intrarea fentanilului în SUA „la niveluri nemaiîntâlnite până acum” și „uciderea a mii” de cetățeni americani.

„Plătim subvenții Canadei [și] Mexicului ... Nu vom mai face acest lucru”, spune el.

Trump spune că noile tarife vor viza produsele agricole care ajung în America începând cu 2 aprilie.

Trump spune că a impus taxe vamale de 25% pe aluminiu, cupru, cherestea și oțel.

Aceste tarife nu sunt doar pentru protejarea locurilor de muncă americane, spune el. „Ei sunt despre protejarea sufletului țării noastre.”

UPDATE 05.15 Trump promite reduceri de taxe

Trump spune că administrația sa va crea „cea mai mare economie din istorie” și că Congresul va aproba reduceri de taxe „pentru toată lumea”.

Trump spune că solicită să nu fie impozitate bacșișurile, orele suplimentare sau beneficiile de securitate socială pentru persoanele în vârstă.

El spune că dorește ca dobânzile la creditele auto să fie deductibile fiscal, dar numai dacă mașina este fabricată în America.. „Vom avea o creștere în industria auto cum nimeni nu a mai văzut vreodată”, spune el.

UPDATE 05.10 Trump îi mulțumește lui Elon Musk

Trump spune că va întreprinde „acțiuni istorice” pentru „extinderea radicală a producției de minerale esențiale și pământuri rare” aici, în SUA.

El spune că a creat „departamentul pentru eficiența guvernamentală”.

„Mulțumesc”, spune Trump, adăugând că Musk „a muncit foarte mult”.

„Nu avea nevoie de asta”, spune el. „Mulțumesc foarte mult. Apreciem.”

Trump vorbește despre diferitele programe despre care spune că dezvăluie „risipa îngrozitoare” a guvernului federal.

„Toate aceste escrocherii și ele sunt mult mai rele, dar nu am crezut că este potrivit să vorbesc despre ele”, spune el. „Sunt atât de răi.”

El spune că multe altele au fost „demascate” de un grup de „foarte inteligenți, în mare parte tineri, conduși de Elon [Musk].

El spune că „departamentul pentru eficiența guvernamentală” a găsit „sute de miliarde de dolari de fraudă”, despre care spune că au fost recuperați pentru a reduce datoria și a lupta împotriva inflației.

Administrația Trump„recuperează puterea” de la o „birocratie neresponsabilă”. „Vom restabili democrația adevărată în America”, spune el.

El avertizează că orice birocrat care se opune va fi demis imediat din funcție.

„Drenăm mlaștina”, spune el. „Zilele guvernării de către birocrați nealeși s-au încheiat.”

UPDATE 05.00 Trump vorbește despre economie

Trump spune că printre cele mai mari priorități ale sale se numără „salvarea” economiei SUA și asistența „dramatică și imediată” pentru familiile care lucrează.

El susține că a moștenit de la administrația Biden o „catastrofă economică și un coșmar inflaționist”.

Trump spune că politicile lui Joe Biden „au condus la creșterea prețurilor la energie, au crescut costurile cu alimentele și au luat nevoile traiului de la îndemâna milioanelor și milioanelor de americani”.

„În calitate de președinte, lupt în fiecare zi pentru a inversa această daune și pentru a face America din nou accesibilă”, spune el.

El spune că un obiectiv major al administrației sale este de a „înfrânge inflația” prin reducerea costului energiei.

„De aceea, în prima mea zi în funcție, am declarat o urgență energetică națională”, spune el.

El spune că SUA au mai mult „aur lichid” decât orice altă țară de pe pământ.

„Am autorizat pe deplin cea mai talentată echipă adunată vreodată să o ia. Se numește drill, baby drill”, spune el.

Trump anunță că administrația sa lucrează la o conductă „gigantică” de gaz natural în Alaska.

El spune că Japonia, Coreea de Sud și alte națiuni vor să fie parteneri „cu investiții de trilioane de dolari fiecare”.

„Va fi cu adevărat spectaculos. Totul este gata”.

UPDATE 04.50 Trump enumeră realizările sale de până acum

Trump a amintit că a impus o înghețare imediată a tuturor angajărilor federale de la preluarea mandatului, precum și a tuturor noilor reglementări federale și a întregului ajutor extern.

Se mândrește că a încetat „noua înșelătorie verde ridicola” și că a retras SUA din „nedreptul” Acordul Climatic de la Paris Climatic, Organizația Mondială a Sănătății „coruptă” și Consiliul „antiamerican” al ONU pentru drepturile omului.

El spune că a pus capăt restricțiilor de mediu ale lui Joe Biden, despre care spune că făceau țara „mult mai puțin sigură și total inaccesibilă”.

„Important, am încheiat mandatul nebunesc al ultimei administrații privind vehiculele electrice, salvându-ne lucrătorii auto și companiile de la distrugerea economică”, spune el.

Trump amintește de ordinul recent prin care a proclamat engleza ca limba oficială a Statelor Unite ale Americii și a redenumit Golful Mexic în „Golful Americii”.

El mai spune că „a pus capăt tiraniei așa-numitelor politici de echitate și incluziune în diversitate” în întregul guvern federal, sectorul privat și armata americană.

Totodată, menționează politica oficială a guvernului SUA că „există doar două genuri: bărbat și femeie” și că a semnat un ordin executiv menit să împiedice sportivii transsexuali să participe la sporturi feminine.

Trump a arătat-o în sală pe Payton McNabb, despre care spune că a suferit o „leziune cerebrală traumatică” în urma unui meci de volei la care a participiat un sportiv transgender.

UPDATE 04.40 Trump a vorbit despre victoria sa electorală, care i-a oferit „un mandat cum nu s-a mai văzut în multe decenii”.

Ca răspuns, republicanii din cameră s-au ridicat și au aplaudat, scandând „SUA!”

Însă parlamentarii democrați au început să-l „huiduie”.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a cerut escortarea din sală a congresmanului democrat Al Green din Texas, care a strigat că Trump nu are mandat pentru politicile sale.

UPDATE 04.30 Președintele Donald Trump a început discursul cu mesajul: „America s-a întors”.

„Acum șase săptămâni, am stat sub cupola acestui Capitoliu și am proclamat „zorii epocii de aur a Americii”. De atunci, administrația Trump a luat măsuri „rapide și necruțătoare” pentru a inaugura „cea mai mare și mai de succes eră din istoria țării noastre”.

„Am realizat mai mult în 43 de zile decât au realizat majoritatea administrațiilor în patru sau opt ani. Și abia am început”, a spus el.

„Președinția noastră este cea mai de succes din istoria națiunii noastre”, în timp ce președinția lui George Washington a fost „numărul doi”.

După cum se obișnuiește, președintele Camerei, Mike Johnson, l-a invitat în ianuarie pe Trump să se adreseze Congresului și să „își împărtășească viziunea sa America First pentru viitorul nostru”. Într-o scrisoare adresată președintelui, acesta a scris că administrația Trump și majoritățile republicane din Congres vor „avea șansa de a face din următorii patru ani unul dintre cei mai importanți din istoria națiunii noastre”.

Preşedintele american a ales drept temă „Reînnoirea visului american” pentru primul mesaj către Congresul SUA, în cadrul unei sesiuni comune la care vor fi prezenţi şi invitaţi.

Potrivit Fox News Digital, discursul preşedintelui american va menţiona realizările de până acum atât în plan intern, cât şi în relaţiile externe, precum şi ce a făcut guvernul pentru economia americană.

Alte teme sunt finanțarea pentru securitatea frontierelor și planurile lui Trump pentru pacea globală.

Trump a oferit luni un teaser într-o postare pe rețeaua sa socială: „Seara de mâine va fi mare. Voi dezvălui lucrurile așa cum sunt”.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că va fi „must-see TV”.

Ea a declarat pentru Fox News că discursul „va sărbători succesul extraordinar al primei sale luni de mandat, prezentând în același timp viziunea sa îndrăzneață, ambițioasă și de bun simț pentru viitor”.

De la preluarea celui de-al doilea mandat Trump a schimbat radical politica SUA cu privire la aspecte-cheie de politică externă și comercială.

Activitatea noului Departament al eficienței guvernamentale (Doge), condus de titanul tehnologiei Elon Musk, pentru a reduce drastic dimensiunea guvernului federal și a reduce costurile, a dominat presa americană. Doge a dispus concedieri în masă controversate în rândul angajaților federali din toate agențiile, iar asupra unor decizii a trebuit să se revină, în urma unor erori.

Parlamentarii democrați au invitat mai mulți angajați care au fost concediați ca urmare a deciziilor Doge la discursul de marți.

Discursul lui Trump va fi urmat de o replică din partea democraților, care va fi prezentată de Elissa Slotkin, senator de Michigan. Chuck Schumer, liderul minorității din Senat, a declarat că Slotkin va „oferi o viziune îndrăzneață de speranță, unitate și un viitor mai luminos pentru toată lumea, nu doar pentru cei câțiva bogați de la vârf”.

Deși discursul de marți pare să semene cu un discurs tradițional privind Starea Uniunii (SOTU), e de așteptat să fie oarecum diferit.

Discursurile SOTU sunt, de regulă, rostite anual de președinte la sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie și au rolul de actualizare a evenimentelor din anul precedent, precum și a agendei viitoare.

Însă discursul de marți reprezintă ceea ce se numește un mesaj adresat Congresului - un discurs oficial adresat tuturor parlamentarilor americani, pe care un președinte îl poate ține în orice moment pentru a discuta chestiuni de importanță națională.

Practica de a solicita un discurs în fața Congresului reunit la începutul unui mandat prezidențial a fost inițiată de Ronald Reagan și a fost respectată de fiecare președinte american de atunci.