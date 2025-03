Donald Trump admite că un armistițiu total nu este ușor de obținut: „Este un început bun”

Președintele Donald Trump a declarat marți, într-un interviu acordat Washington Examiner, că discuția sa telefonică pe care a avut-o cu președintele rus Vladimir Putin a fost „o convorbire foarte bună”, și că deși Moscova a acceptat un armistițiu doar parțial, fiind de acord să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice, este totuși un progres.

„Este un lucru mare – o încetare imediată a focului în ce privește energia și infrastructura. Va duce la alte lucruri. Cred că vom ajunge la o înțelegere. Este un început bun.”, a spus președintele american.

„A fost o convorbire foarte bună”, a subliniat Trump pentru publicația citată. „Cred că este începutul a ceva bun. Începutul a avut loc realmente acum trei sau patru săptămâni. Știi, am discutat cu Putin - nu am început cu acest apel. Am avut și alte convorbiri”.

Totodată, într-un interviu acordat Fox News, Trump a declarat că nu a existat nicio discuție cu privire la suspendarea ajutorului acordat Ucrainei, contrazicând în acest fel comunicatul Kremlinului în urma convorbirii potrivit căruia printre condițiile Rusiei pentru un armistițiu total se numără sistarea ajutorului militar și a fluxului de informații secrete. De altfel, aportul Casei Albe cu privire la convorbire nu menționează suspendarea ajutorului pentru Ucraina.

După apel, Trump a admis că o încetare a focului de 30 de zile în Ucraina ar fi fost greu de obținut într-un fragment al unui interviu preînregistrat acordat Fox News, care a fost difuzat integral marți seara, relatează Abc News.

„În acest moment, aveți o mulțime de arme îndreptate unele spre celelalte. Și încetarea focului, fără a merge puțin mai departe, ar fi fost dură", a spus Trump. „Cred că am avut un apel grozav... Am vorbit despre o mulțime de lucruri și despre pașii spre pace. Și am discutat și despre alte lucruri."

Reacția lui Volodimir Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o conferință de presă în urma evoluțiilor de marți, a declarat că primul instinct este de „scepticism”, dar că „dacă va exista o încetare parțială a focului, acesta este un rezultat pozitiv”.

Liderii rus și american au convenit marți că un viitor acord de pace va începe cu o încetare a focului în ceea ce privește energia și infrastructura, precum și cu negocieri tehnice privind implementarea unui încetări a focului maritime în Marea Neagră, urmând să se ajungă la o încetare totală a focului și în final la o pace permanentă.

„Aceste negocieri vor începe imediat în Orientul Mijlociu”, a transmis Casa Albă.

Potrivit presei de stat ruse, Kremlinul a transmis că Putin a „sprijinit” ideea lui Trump de încetare pe o perioadă de 30 de zile a atacurilor asupra infrastructurii energetice din Rusia și Ucraina.

Dar în ceea ce privește propunerea lui Trump privind armistițiu mai larg comunicatului Kremlinului a arătat că „partea rusă a identificat o serie de probleme semnificative legate de asigurarea controlului efectiv asupra unei posibile încetări a focului de-a lungul întregii linii de contact, necesitatea de a opri mobilizarea forțată în Ucraina și reînarmarea Forțelor Armate ale Ucrainei”.

Zelenski a fost întrebat de corespondentul internațional al ABC News, James Longman, în timpul conferinței de presă de marți, dacă s-ar angaja față de o încetare a focului în domeniul energetic și ce părere are despre relația dintre Trump și Putin.

„Este greu de spus. Este greu de dat un răspuns la întrebarea privind relația dintre Trump și Putin", a răspuns președintele ucrainean. „Contez pe o conversație cu președintele Trump. Vom înțelege detaliile. Am susținut întotdeauna poziția de încetare a focului și să nu folosim nicio armă împotriva infrastructurii energetice și, de asemenea, am susținut poziția de a nu ataca coridoarele navale”.

„Acestea au fost propunerile noastre și vom sprijini orice propunere care ar duce la o pace stabilă și echitabilă”, a adăugat el. „Dar în acest scop ar trebui să ne lămurim despre ce vorbim, care sunt detaliile și sperăm că vom afla toate acele detalii, ca partenerii să ni le comunice. Pentru că sunt două părți în acest război, Rusia și Ucraina, așa că fără Ucraina cred că multe negocieri fără Ucraina nu ar fi de niciun ajutor".

Ce urmează după convorbirea Trump-Putin

Cu privire la ceea ce urmează, Trump declarat pentru Washington Examiner: „Probabil o încetare completă a focului la momentul potrivit. Este greu acum, pentru că sunt băieți care se uită unul la altul prin țevile unor arme... dar următorul lucru ar fi o încetare completă a focului și o înțelegere".

Este departe? „Nu”, a răspuns Trump. „Cred că va merge destul de repede.”

Chestionat despre cum poate exercita presiuni asupra lui Putin, întrucât este situație mult mai simplă cu Ucraina, care este puternic dependentă de Statele Unite. „Ei bine, nu vreau să intru în asta, dar există motive întemeiate pentru care [Putin] ar face asta”, a răspuns Trump. „Dar dacă nu aș fi fost aici, nu ar fi făcut-o niciodată.”

„Nu vorbeau deloc”, a spus Trump despre predecesorii săi de la Casa Albă. „Biden nu era capabil să vorbească.”

Întrebat dacă, chiar și cu traducători, poate citi ceva din comportamentul lui Putin, Trump a răspuns: „Putin a fost foarte solid, foarte puternic, ceea ce și este”, a spus Trump. „A fost un apel foarte bun. Îl cunosc foarte bine. Cred că vorbește foarte serios că vrea să pună capăt.”