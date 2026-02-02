search
Luni, 2 Februarie 2026
Donald Trump a vorbit cu agenţii FBI care au verificat biroul electoral din Atlanta. Aceștia caută probe care să arate fraude la alegerile prezidențiale din 2020

Publicat:

Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit cu unii agenți FBI la o zi după ce aceștia au percheziționat, săptămâna trecută, un birou electoral din comitatul Fulton, Georgia, în căutarea unor probe care să arate fraude la votul din alegerile prezidențiale din 2020.

Donald Trump FOTO: EPA EFE
Donald Trump FOTO: EPA EFE

FBI a efectuat o descindere la sediul din afara orașului Atlanta, ca urmare a afirmațiilor false ale lui Trump potrivit cărora înfrângerea sa din 2020 a fost rezultatul unei fraude electorale pe scară largă.

Afirmațiile privind frauda electorală la alegerile prezidențiale din 2020 au fost respinse de instanțe, guverne statale și membri ai fostei administrații Trump.

Directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, s-a întâlnit cu unii dintre agenții FBI ai biroului local al agenției din Atlanta la o zi după percheziție. În timpul întâlnirii, ea l-a sunat pe Trump de pe telefonul mobil, a relatat ziarul newyorkez, scrie News.

Trump s-a adresat agenților prin difuzor, le-a pus întrebări şi i-a lăudat şi le-a mulțumit pentru munca depusă în cadrul anchetei, menționează NYT.

Criticii au denunțat ancheta din Georgia ca fiind motivată politic.

Raidul a fost cea mai recentă dintr-o serie de acţiuni întreprinse de administraţia Trump folosindu-se de Departamentul de Justiţie - care ar trebui să fie independent - împotriva adversarilor săi percepuţi sau pentru a interveni în cazurile în care consideră că a fost tratat în mod nedrept.

„Directorul Gabbard şi directorul FBI (Kash) Patel colaborează pentru a pune în aplicare priorităţile preşedintelui în materie de integritate electorală, iar munca lor continuă să-l servească pe acesta şi întreaga ţară”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, într-un comunicat.

FBI-ul a refuzat să comenteze. Departamentul de Justiţie nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

SUA

image
loading Se încarcă comentariile...
