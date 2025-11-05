Tragedie într-un azil de bătrâni din Bosnia. Cel puțin 11 persoane au murit și peste 30 au fost rănite într-un incendiu

Oficialii bosniaci au anunțat miercuri că cel puțin 11 persoane au murit și peste 30 au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un azil de bătrâni în seara zilei de marți, 4 noiembrie, în Bosnia, potrivit ABC News.

Nu de știe exact ce a provocat incendiul izbucnit la etajul 7 al clădirii din Tuzla, marți seara.



Mass-media bosniacă a relatat că etajele superioare ale complexului erau ocupate de persoane în vârstă care nu se puteau deplasa singure sau erau bolnave.

Primarul orașului Tuzla, Zijad Lugavic, a declarat că, printre răniți, se află și pompieri și salvatori, iar autoritățile au organizat miercuri o ședință de urgență pentru a evalua situația.

„Sunete de pocnituri”

Ruza Kajic, care locuiește la etajul al treilea, a declarat că se culcase când a auzit „sunete de pocnituri” și a văzut flăcări căzând de la etajele superioare.

Amintim că, în aprilie, un incendiu a avut loc la un azil de bătrâni din nordul Chinei , provocând 20 de decese.

În ianuarie, opt persoane au murit, iar alte şapte au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un azil de bătrâni de la Barajevo, un cartier situat la periferia Belgradului.