Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
Analiză Discursul privind Starea Națiunii, între triumfalism și realitate. Cu ochii pe alegerile de la mijloc de mandat, Trump lansează un nou apel către susținători

Președintele american Donald Trump a lansat marți seară un apel puternic la patriotism, într-un discurs amplu privind Starea Națiunii, prezentat ca dovadă a ceea ce el a numit o „revenire pentru generații” a Statelor Unite.

Donald Trump, cel mai lung discurs despre Starea Națiunii/FOTO:X

Într-un moment în care sondajele indică un nivel ridicat de nemulțumire în rândul americanilor – atât față de direcția țării, cât și față de leadershipul său – președintele nu a sugerat schimbări majore de politică. În schimb, cu alegerile legislative de la mijlocul mandatului apropiindu-se, discursul său a avut tonul unei pledoarii electorale: mobilizator pentru susținători și critic la adresa opoziției democrate, scriu BBC,The Guardian și CNN.

Spectacol politic și apel la unitate

Discursul, cel mai lung din istoria adresărilor de acest tip, a fost presărat cu momente atent regizate pentru televiziune. Printre invitații din galerie s-a aflat echipa masculină de hochei pe gheață a SUA, proaspăt medaliată cu aur olimpic, salutată cu aplauze și scandări „USA!” din partea republicanilor – la care s-au alăturat și unii democrați.

Trump a adus, de asemenea, un omagiu unor veterani și membri ai forțelor armate, inclusiv unui veteran centenar și unui membru al Gărzii de Coastă decorat pentru salvarea a 165 de persoane în timpul inundațiilor din Texas.

Congresmanul democrat din Texas Al Green nu a ratat ocazia și a ridicat o pancartă scrisă de mână: „Black people aren’t apes!” (Negrii nu sunt maimuțe!) — o referire la distribuirea recentă de către Trump a unui videoclip rasist despre Barack Obama și Michelle Obama. Green a fost escortat afară, pentru al doilea an consecutiv, în timp ce în sală izbucneau schimburi tensionate de replici și scandări „SUA! SUA!”.

Mesajul central a fost unul familiar: „Națiunea noastră s-a întors”, a declarat președintele, susținând că SUA sunt „cea mai fierbinte țară din lume” din punct de vedere economic. El a invocat creșterea veniturilor, performanțele bursiere, scăderea prețului combustibilului, reducerea trecerilor ilegale la granița sudică și temperarea inflației. „Țara noastră câștigă din nou”, a conchis el.

Provocarea sondajelor

Cu toate acestea, rata de aprobare a președintelui rămâne în jurul valorii de 40%, iar un sondaj realizat de The Washington Post împreună cu ABC News și Ipsos indică un nivel de susținere chiar mai scăzut. Alte date, inclusiv un sondaj CNN, arată că doar o minoritate dintre americani consideră că prioritățile sale sunt corecte.

Deși discursul a avut o audiență estimată la zeci de milioane de telespectatori, rămâne incert dacă mesajul său optimist va schimba percepția publică.

Puține politici noi, controverse vechi

În privința inițiativelor concrete, președintele a prezentat puține propuneri noi. Printre acestea s-au numărat conturi speciale de economii pentru pensie dedicate clasei muncitoare și un posibil acord cu companii din domeniul inteligenței artificiale pentru a preveni creșterea costurilor energiei electrice pentru consumatori.

Citește și: Donald Trump a anunțat în Congresul SUA că decizia judecătorilor Curţii Supreme de a anula taxele vamale este „foarte regretabilă"

Trump și-a reafirmat sprijinul pentru politici mai vechi, inclusiv dovezi obligatorii de cetățenie pentru vot, interzicerea acordării permiselor comerciale pentru șoferi migranților fără documente și continuarea regimului său tarifar, în pofida unei decizii recente a Curții SUpreme care a limitat o parte dintre aceste măsuri.

Tema tarifelor a generat reacții rezervate chiar și în rândul unor republicani, îngrijorați de impactul economic și electoral.

Imigrația, punct de tensiune

Dacă discursul privind tarifele a stârnit rezerve, tema imigrației a inflamat spiritele. Președintele a vorbit despre ceea ce el a numit amenințarea „imigranților ilegali”, primind aplauze puternice din partea republicanilor și reacții critice din partea democraților.

El nu a menționat însă incidentele recente din Minneapolis, unde doi cetățeni americani au fost împușcați mortal în timpul unei operațiuni federale de aplicare a legii – un episod care a afectat sprijinul public pentru politicile sale.

„Singurul lucru care stă între americani și o graniță complet deschisă este președintele Donald J. Trump și patrioții republicani din Congres”, a declarat el.

Politica externă, în plan secund

În mod tradițional, politica externă ocupă un loc mai redus în aceste discursuri adresate Congresului. Deși SUA și-au consolidat prezența militară în Orientul Mijlociu, inclusiv în contextul tensiunilor cu Iran, președintele a oferit puține detalii privind o posibilă acțiune militară.

Citește și: Donald Trump, discurs record de două ore în Congresul SUA. A vorbit despre al treilea mandat și „epoca de aur a Americii”

„Prefer soluția diplomatică, dar nu voi permite niciodată ca principalul sponsor al terorismului din lume să dețină o armă nucleară”, a spus el, înainte de a trece la alte subiecte.

Un discurs grandios, dar fără schimbare de direcție

De-a lungul celor 107 minute, președintele a combinat momente emoționante cu atacuri dure la adresa democraților, pe care i-a acuzat că „distrug țara”. În Cameră, reacțiile au fost polarizate: republicanii s-au ridicat frecvent în aplauze, în timp ce democrații au rămas în mare parte așezați sau au protestat verbal.

Discursul a părut conceput nu doar ca un bilanț anual, ci și ca un preludiu pentru campania electorală ce va culmina cu alegerile legislative intermediare din toamnă – scrutin ce va decide controlul asupra ambelor camere ale Congresului.

Deși Trump a încercat să proiecteze imaginea unei Americi unite și prospere, realitatea politică rămâne profund divizată.

SUA

