Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
Descoperire macabră în capitala Mexicului: peste 1.000 de fragmente de oase au fost găsite lângă Lacul Chalco

Autoritățile mexicane și o organizație de de voluntari au anunțat că au găsit peste 1.000 de fragmente de oase în apropierea Lacului Chalco, în Mexico City, într-un caz care readuce în prim-plan amploarea violenței generate de războiul împotriva cartelurilor de droguri. Descoperirea vine cu doar câteva săptămâni înainte ca orașul să găzduiască meciuri din Cupa Mondială, relatează CBS News.

Afișe cu persoane dispărute în Guadalajara foto shutterstock
Afișe cu persoane dispărute în Guadalajara foto shutterstock

Procurorii au anunțat că, în urma exhumărilor începute recent, au fost identificate aproximativ 300 de fragmente osoase, care ar putea aparține a trei persoane. Cu toate acestea, un colectiv de familii care își caută rudele dispărute susține că a descoperit peste 1.000 de fragmente, inclusiv în zone deja inspectate de autorități.

Grupul de voluntari a calificat situația drept o „realitate devastatoare” și a vorbit despre o „criză medico-legală de dimensiuni incalculabile”, acuzând autoritățile că încearcă să minimizeze gravitatea situației. Activistii cer continuarea neîntreruptă a investigațiilor până la examinarea completă a sitului.

În vreme ce „autoritățile vor ca acest lucru să treacă neobservat, familiile doresc ca întreaga lume să afle despre tragedia care are loc în capitala țării”, a declarat grupul într-un comunicat.

Criza persoanelor dispărute din Mexic este una de proporții: peste 480.000 de oameni au fost uciși și aproximativ 130.000 sunt dați dispăruți din 2006, când guvernul a mobilizat armata împotriva cartelurilor. Un comitet al ONU a catalogat fenomenul drept „crimă împotriva umanității”, invocând lipsa de acțiune a autorităților în ceea ce privește recuperarea rămășițelor umane.

„Dreptul internațional nu impune ca crimele împotriva umanității să aibă loc la nivel național sau să fie orchestrate la cele mai înalte niveluri ale guvernului”, a declarat președintele comisiei, Juan Albán-Alencastro, într-o declarație. „Ceea ce contează este amploarea, caracterul sistematic al atacurilor și faptul că acestea vizează civilii.”

Președintele Mexicului, Claudia Sheinbaum, a respins criticile, susținând că raportul ONU nu ia în considerare noile politici implementate pentru sprijinirea familiilor victimelor.

Între timp, proteste au avut loc atât în capitala Mexicului, cât și în Guadalajara, un alt oraș gazdă al Cupei Mondiale, unde activiștii denunță eșecurile autorităților în investigarea disparițiilor. Statul Jalisco, unde se află Guadalajara, este puternic afectat de activitatea cartelurilor, în special a cartelului Jalisco New Generation, fiind înregistrate  15.900 de cazuri de persoane dispărute.

Cartelul a fost acuzat că folosește anunțuri false de angajare pentru a atrage noi membri și că torturează și ucide recruții care opun rezistență.

În februarie, forțele militare mexicane l-au ucis pe Nemesio „El Mencho” Oseguera, liderul cartelului Jalisco New Generation” și unul dintre cei mai căutați baroni ai drogurilor din Statele Unite, generând un val de violențe. 

Rămășițe umane sunt găsite în mod frecvent în Jalisco, uneori în morminte clandestine. La începutul acestei luni, rămășițele a cel puțin 11 persoane au fost găsite în morminte săpate în Ixtlahuacan, o suburbie a orașului Guadalajara. În octombrie anul trecut, zeci de saci conținând rămășițe umane au fost descoperiți și recuperați dintr-un mormânt ascuns lângă Guadalajara.

