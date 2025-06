Deputat republican, acuzat că a distribuit pornografie infantilă sub un pseudonim cu referire la fostul preşedinte american, „joebidennnn69”

Un deputat republican din Carolina de Sud este acuzat că a distribuit materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor, folosind un pseudonim obscen inspirat de numele președintelui SUA. Parlamentarul susține că este victima unei înscenări politice.

Un scandal cu implicații politice zguduie statul Carolina de Sud, după ce RJ May, membru republican al Camerei Reprezentanților, a fost arestat și pus sub acuzare pentru zece capete de acuzare legate de distribuirea de materiale cu conținut sexual care implică minori.

Procurorii susțin că politicianul ar fi folosit pseudonimul „joebidennnn69” (cu trimitere la fostul preşedinte american Joe Biden) pentru a distribui și primi imagini și videoclipuri pornografice explicite cu copii, inclusiv preșcolari, prin intermediul aplicației Kik, informează yahoo.com.

RJ May, aflat la al treilea mandat în Camera Reprezentanților a statului, a fost reținut la domiciliul său din comitatul Lexington, iar un judecător federal a decis joi, 12 iunie, ca acesta să rămână în arest preventiv până la proces, deoarece locuiește cu soția și copiii mici, iar unele dintre fișierele pe care este acuzat că le-a distribuit prezintă copii de aproximativ aceeași vârstă cu ai săi.

Republicanuleste acuzat că a folosit pseudonimul „joebidennnn69” pentru a schimba 220 de fișiere diferite cu copii mici și preșcolari implicați în acte sexuale pe rețeaua de socializare Kik timp de aproximativ cinci zile în primăvara anului 2024, potrivit documentelor judiciare care detaliază în mod grafic videoclipurile.

Anchetatorii susțin că materialele au fost trimise și primite prin intermediul rețelei Wi-Fi de acasă a lui RJ May și de pe telefonul său mobil. Deși o parte dintre fișiere au fost accesate printr-o rețea privată, alte dovezi digitale au fost asociate direct cu adresele IP ale acestuia.

În apărarea sa, parlamentarul a declarat că este victima unei înscenări și că altcineva ar fi putut folosi rețeaua sa Wi-Fi.

La audierea preliminară, avocatul lui RJ May a sugerat că cineva ar fi putut folosi parola Wi-Fi, afișată pe un panou din spatele unei fotografii pe care soția lui May ar fi postat-o online. Avocatul Dayne Phillips a sugerat, de asemenea, că anchetatorii nu au legat toate mesajele Kik direct de RJ May.

Anchetă extinsă: sex cu minore și identitate falsă

Procurorii au extins însă ancheta în ceea ce îl priveşte pe membrul Camerei Reprezentanţilor, după ce în laptopul lui au descoperit şi videoclipuri în care acesta apărea întreținând relații sexuale cu trei femei, posibil minore, în Columbia. Anchetatorii cred că femeile ar fi fost plătite, iar May ar fi folosit o identitate falsă pentru a le contacta și pentru a călători. Până acum, autoritățile nu au reușit să identifice sau să localizeze persoanele implicate.

De asemenea, potrivit rechizitoriului, RJ May și-a creat un cont de Facebook cu numele fals, iar istoricul său de navigare pe internet arată că acesta comuta între contul său real și cel fals și că îl căuta pe principalul său adversar politic din contul fals.

În ciuda gravității acuzațiilor, RJ May susține în continuare că este nevinovat şi că evictima unei persecuții politice. După o noapte petrecută în arest, joi, 12 iunie, el a apărut în instanță îmbrăcat în pantaloni scurți și tricou, încătușat la mâini și la picioare. La finalul audierii, i-a trimis un sărut soției sale, prezentă în sala de judecată.

Ascensiunea şi căderea politică

După alegerea lui RJ May în 2020, acesta s-a numărat printre membrii fondatori ai Freedom Caucus, un grup format din cei mai conservatori membri ai Camerei Reprezentanților, care susțin că republicanii din mainstream nu reprezintă adevărata inimă conservatoare a Partidului Republican. El a contribuit, de asemenea, la campaniile republicanilor care candidează împotriva actualilor membri ai Camerei Reprezentanților din Partidul Republican.

„Noi, în calitate de legiuitori, avem obligația de a ne asigura că copiii noștri nu sunt răniți”, declara May în ianuarie 2024 în Camera Reprezentanților, în timpul unei dezbateri privind îngrijirea transsexualilor minori.

Freedom Caucus a emis miercuri seara o declarație în care anunța că l-a exclus pe May din grupul său după arestarea acestuia.

Mulți dintre foștii lui prieteni s-au distanțat de el pe măsură ce zvonurile despre ancheta în care exte acuzat de răspândire şi deţinere de materiale pornografice cu minori s-au răspândit în Parlament. După punerea sub acuzare, președintele Camerei Reprezentanților l-a suspendat pe RJ May din funcție.

Dacă va fi găsit vinovat, parlamenarul riscă până la o pedeapsă maximă de 200 de ani de închisoare, fiecare cap de acuzare având o pedeapsă cuprinsă între 5 și 20 de ani.