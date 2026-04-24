Departamentul de Justiție al SUA va analiza cel mai mare număr de cazuri de denaturalizare din istorie

Administrația Trump a declarat joi pentru Newsweek că intenționează să crească semnificativ numărul cazurilor de retragere a cetățeniei americane, vizând în special persoanele care ar fi obținut-o prin fraudă.

Declarațiile vin după ce The New York Times a relatat că Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a identificat 384 de persoane a căror cetățenie ar putea fi revocată, în cadrul unui nou demers al Casei Albe de a înăspri politica privind imigrația legală.

Nu este clar cine sunt persoanele de pe listă sau cum s-a ajuns la această cifră, însă Matthew Tragesser, director adjunct pentru comunicare în cadrul DOJ, a confirmat că accelerarea acestor proceduri reprezintă un obiectiv.

„Sub conducerea președintelui Trump și a procurorului general interimar Todd Blanche, departamentul își propune să atingă cel mai mare volum de cazuri de denaturalizare din istorie, datorită colaborării strânse cu DHS și USCIS”, a declarat acesta. „Acționăm extrem de rapid pentru a-i trage la răspundere pe cei care au fraudat sistemul. Numărul sesizărilor depuse într-un singur an a depășit totalul din întreaga administrație Biden, iar multe alte cazuri urmează.”

Care este miza

Deși Donald Trump a revenit la Casa Albă promițând măsuri dure împotriva imigrației ilegale, actuala administrație acordă o atenție sporită și celor care au intrat legal în SUA, fie temporar, fie cu intenția de a deveni rezidenți permanenți și, eventual, cetățeni.

Mai multe relatări au relatat despre faptul că unii imigranți au fost reținuți chiar în timpul interviurilor pentru obținerea cărții verzi sau a cetățeniei, ceea ce a atras critici din partea organizațiilor de profil, care susțin că persoane ce au respectat regulile sunt vizate pentru a atinge obiectivele privind deportările.

Câte persoane și-au pierdut cetățenia americană?

Un oficial al DOJ a precizat că, începând cu 20 ianuarie 2025, 15 persoane au fost deja private de cetățenia americană, dintr-un total de 22 de dosare.

Statisticile anuale sunt limitate, însă între 1990 și 2017 au fost deschise 305 cazuri - aproximativ 11 pe an. În primul mandat al lui Trump, numărul a crescut la 168 de cazuri în patru ani, iar în perioada Biden au fost aproximativ 64.

Deși în primele 18 luni ale primului mandat Trump au fost identificate circa 2.500 de posibile cazuri de către USCIS, doar aproximativ 110 au ajuns efectiv la Departamentul de Justiție.

Planurile administrației Trump

Potrivit The New York Times, DOJ intenționează să implice procurori din birouri regionale pentru a instrumenta aceste cazuri, o schimbare față de practica anterioară, în care se ocupau în principal biroul dedicat litigiilor privind imigrația.

Planul include și stabilirea unor ținte - peste 200 de cazuri trimise lunar. Un memorandum intern din iunie 2025 cere investigarea „agresivă” a posibilelor fraude.

Chiar și așa, cele 384 de cazuri reprezintă o fracțiune din totalul cetățenilor naturalizați. Doar în 2024, peste 818.000 de persoane au devenit cetățeni americani.

Spre deosebire de revocarea vizelor, statul trebuie să demonstreze în instanță fiecare caz în parte, dovedind că cetățenia a fost obținută ilegal sau fără îndeplinirea condițiilor legale.

„Pragul pentru trimiterea cazurilor poate fi mai scăzut, dar standardul de probă în instanță rămâne același”, a explicat Ricky Murray, fost oficial USCIS. „Nu este clar dacă acest lucru va duce la o creștere semnificativă a cazurilor admise în instanță.”

Procesul de obținere a cetățeniei americane este unul riguros, presupunând verificări extinse ale solicitanților, inclusiv colectarea de date biometrice și evaluarea istoricului de călătorii, a eventualelor probleme cu legea și a legăturii cu Partidul Comunist. Unii imigranți se califică prin căsătoria cu cetățeni americani după trei ani, în timp ce alții trebuie să dețină statutul de rezident permanent (green card) timp de cel puțin cinci ani. Etapele finale includ promovarea testelor de educație civică și limba engleză.

Potrivit datelor federale, în 2024 peste 818.000 de imigranți au dobândit cetățenia Statelor Unite. Deși aceștia beneficiază de aproape toate drepturile cetățenilor nativi - cu excepția posibilității de a candida la președinție - retragerea cetățeniei rămâne un proces dificil, ce necesită dovezi „clare, convingătoare și fără echivoc”, conform Serviciului pentru Cetățenie și Imigrație al SUA.

Cu toate acestea, autoritățile au identificat și cazuri de fraudă. Un raport din 2017 al inspectorului general al Departamentului pentru Securitate Internă a relevat că peste 800 de imigranți au obținut cetățenia americană după ce fuseseră deportați sub alte identități.

Recent, oficialii americani au anunțat un nou val de cazuri de retragere a cetățeniei. Francey Hakes, director al Executive Office for United States Attorneys, a declarat că 384 de persoane au fost identificate în ceea ce a numit „prima etapă” a acestor acțiuni. Ea a recunoscut însă că unele departamente juridice sunt deja suprasolicitate, din cauza numărului mare de procese intentate de imigranți care contestă legalitatea detențiilor lor.

Hakes a sugerat că accelerarea acestor cazuri face parte dintr-o inițiativă a Casei Albe, însă reprezentanții administrației au respins această afirmație. „Nu este o inițiativă a Casei Albe - este lege federală”, a declarat purtătoarea de cuvânt Karoline Jackson.

Context și reacții

Legea federală permite retragerea cetățeniei în cazuri de fraudă - spre exemplu, căsătorii fictive sau ascunderea unor informații relevante. Procesul este însă complex și de durată.

În mod tradițional, astfel de cazuri erau rare, dar implicarea procurorilor ar putea duce la o creștere a numărului lor. În același timp, această schimbare ar putea redirecționa resurse de la alte tipuri de dosare, precum fraudele din sistemul medical sau cazurile de drepturi civile.

Criticii avertizează că măsura ar putea crea un climat de nesiguranță în rândul cetățenilor naturalizați.

„Mesajul transmis este că aceștia nu au aceleași drepturi precum cei născuți în SUA”, a comentat Amanda Frost, profesor de drept la Universitatea din Virginia.

De-a lungul timpului, guvernul a folosit această procedură inclusiv împotriva unor împotriva unor opozanți politici, a explicat ea.

Alți experți consideră că amploarea actuală a campaniei ridică semne de întrebare.

„O astfel de acțiune extinsă riscă să distorsioneze legea și să submineze principiile cetățeniei americane”, a subliniat Lucas Guttentag, fost oficial DOJ.

În ultimele luni, administrația a deschis cazuri împotriva unor imigranți din diverse țări, inclusiv persoane condamnate pentru infracțiuni sau acuzate că au obținut cetățenia pe baza unor declarații false.