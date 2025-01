Un judecător federal a blocat temporar ordinul executiv semnat de Trump, prin care suspenda acordarea cetățeniei prin naștere

Un judecător federal a suspendat temporar ordinul executiv semnat luni de Trump, privind încetarea acordării cetățeniei prin naștere, numind-o „vădit neconstituțională”

John Coughenour este judecătorul care s-a ocupat de caz, în urma plângerilor depuse de reprezentanții statelor Washington, Arizona, Illinois and Oregon, potrivit The Guardian.

Ordinul, pe lângă multe altele, a fost semnat de republican luni, după ce a preluat șefia Casei Albe.

În total 22 de state s-au declarat împotriva unui ordinului executiv emis. Matt Platkin, procuror general democrat din New Jersey, a declarat că președintele nu poate să elimine Amendamentul 14 pur și simplu, „din pix”.

New Jersey, California, Massachusetts, Colorado, Districtul Columbia, Connecticut, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, Carolina de Nord, Rhode Island, San Francisco, Vermont şi Wisconsin s-au alăturat procesului pentru a opri ordinul.

Sistemul privind garantarea cetățeniei este în vigoare de zeci de ani și consfințit prin cel de-al 14-lea amendament la Constituție. Al 14-lea amendament a luat naştere în urma Războiului Civil şi a fost ratificat în 1868.

Acesta spune: „Toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite şi supuse jurisdicţiei acestora sunt cetăţeni ai Statelor Unite şi ai statului în care locuiesc”.

Dacă ordinul intră în vigoare, ar urma să fie excluse persoanele ale căror mame nu se aflau legal în SUA şi ai căror taţi nu erau cetăţeni americani sau rezidenţi permanenţi legali; persoanele ale căror mame se aflau legal în ţară, dar temporar, şi ai căror taţi nu erau cetăţeni sau rezidenţi permanenţi legali.