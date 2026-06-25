Declarații ale lui Trump care dau peste cap calculele Moscovei: „Oricum ai privi lucrurile, Zelenski se descurcă destul de bine“

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a oferit o nouă evaluare asupra situației din Ucraina, subliniând că liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, se află într-o poziție solidă.

Declarațiile au fost făcute în Biroul Oval, în timpul unei întâlniri oficiale cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au concentrat pe investițiile transatlantice în domeniul apărării și pe operațiunile strategice ale Alianței Nord-Atlantice.

Întrebat de jurnaliști dacă, având în vedere cunoscuta sa simpatie pentru „învingători”, consideră că Zelenski câștigă în acest moment războiul, Trump a răspuns în stilul său caracteristic:

„Ei bine, se descurcă destul de bine. Ascultați, oricum ai privi lucrurile, se descurcă destul de bine. Cel puțin rezistă. Sunt foarte mulți morți de ambele părți, dar cred că el face o treabă bună. Trebuie să recunoaștem că este curajos. Are tehnică militară excelentă, dar are și oameni extraordinari. Are luptători adevărați”, a conchis liderul american.

Washingtonul își coordonează în prezent acțiunile cu partenerii europeni pentru a impune noi sancțiuni drastice împotriva Kremlinului. Oficialii Departamentului de Stat al SUA sunt de părere că Ucraina a atins un moment de cotitură crucial și, în acest moment, câștigă războiul împotriva Rusiei.

Această evaluare optimistă a fost prezentată de Jeremy Levin, adjunct al secretarului de stat pentru asistență externă, probleme umanitare și libertate religioasă, în cadrul evenimentului YES Dinner Discussion. Dezbaterea a fost organizată la Gdansk de Fundația Viktor Panciuk, chiar în ajunul conferinței URC-2026, transmite publicația Evropeiska Pravda.

„Rușii sunt cei care așteaptă acum iarna”

„În momentul de față, ne aflăm într-o poziție în care Ucraina câștigă războiul”, a declarat oficialul american.

Levin a evidențiat o schimbare radicală de paradigmă pe frontul de luptă. Dacă în anii precedenți forțele ucrainene (ZSU) așteptau iarna pentru că armata rusă lansa mai puține ofensive și lua o pauză operațională, acum situația s-a inversat complet: ucrainenii sunt în plină ofensivă, în timp ce rușii sunt cei care așteaptă iarna pentru a respira.

Noi sancțiuni la orizont: SUA lovesc direct în pușculița Kremlinului

Oficialul american a subliniat că, în timpul iernii trecute, Ucraina a reușit să schimbe semnificativ dinamica conflictului prin atacurile strategice lansate direct asupra infrastructurii critice de pe teritoriul Federației Ruse.

„Este un moment extrem de important. Ucraina are capacitatea de a menține presiunea pe câmpul de luptă”, a punctat Levin.

În plan economic, adjunctul secretarului de stat a dezvăluit că Statele Unite analizează eliminarea excepțiilor de la sancțiuni pentru petrolul rusesc. El a dat asigurări că Washingtonul va continua o coordonare strânsă cu aliații europeni în ceea ce privește politica de sancțiuni.

Conform publicației Financial Times, în cadrul summitului G7 desfășurat recent în Franța, președintele SUA, Donald Trump, i-ar fi transmis direct lui Volodimir Zelenski că este profund impresionat de ultimele succese militare ale Kievului.

Surse media indică faptul că, în cadrul unei discuții private, liderul de la Casa Albă l-a încurajat pe președintele ucrainean să acționeze „și mai curajos” în raport cu Rusia. La Kiev, acest mesaj a fost interpretat drept un semnal clar că Ucraina a obținut sprijinul total al SUA pentru o campanie militară menită să forțeze Moscova să revină la masa negocierilor. Mai mult, portalul Axios relatează că Trump s-a arătat entuziasmat de operațiunea ucraineană „Pânza de păianjen”, prin care au fost distruse și avariate zeci de avioane rusești, catalogând-o drept o acțiune „puternică” și „foarte tare”.