search
Joi, 25 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei
Dan Dungaciu, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.30

Declarații ale lui Trump care dau peste cap calculele Moscovei: „Oricum ai privi lucrurile, Zelenski se descurcă destul de bine“

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a oferit o nouă evaluare asupra situației din Ucraina, subliniând că liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, se află într-o poziție solidă.

Volodimir Zelenski și DOnald Trump/FOTO:AFP
Volodimir Zelenski și DOnald Trump/FOTO:AFP

Declarațiile au fost făcute în Biroul Oval, în timpul unei întâlniri oficiale cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au concentrat pe investițiile transatlantice în domeniul apărării și pe operațiunile strategice ale Alianței Nord-Atlantice.

Întrebat de jurnaliști dacă, având în vedere cunoscuta sa simpatie pentru „învingători”, consideră că Zelenski câștigă în acest moment războiul, Trump a răspuns în stilul său caracteristic:

„Ei bine, se descurcă destul de bine. Ascultați, oricum ai privi lucrurile, se descurcă destul de bine. Cel puțin rezistă. Sunt foarte mulți morți de ambele părți, dar cred că el face o treabă bună. Trebuie să recunoaștem că este curajos. Are tehnică militară excelentă, dar are și oameni extraordinari. Are luptători adevărați”, a conchis liderul american.

Washingtonul își coordonează în prezent acțiunile cu partenerii europeni pentru a impune noi sancțiuni drastice împotriva Kremlinului. Oficialii Departamentului de Stat al SUA sunt de părere că Ucraina a atins un moment de cotitură crucial și, în acest moment, câștigă războiul împotriva Rusiei.

Această evaluare optimistă a fost prezentată de Jeremy Levin, adjunct al secretarului de stat pentru asistență externă, probleme umanitare și libertate religioasă, în cadrul evenimentului YES Dinner Discussion. Dezbaterea a fost organizată la Gdansk de Fundația Viktor Panciuk, chiar în ajunul conferinței URC-2026, transmite publicația Evropeiska Pravda.

„Rușii sunt cei care așteaptă acum iarna”

„În momentul de față, ne aflăm într-o poziție în care Ucraina câștigă războiul”, a declarat oficialul american.

Levin a evidențiat o schimbare radicală de paradigmă pe frontul de luptă. Dacă în anii precedenți forțele ucrainene (ZSU) așteptau iarna pentru că armata rusă lansa mai puține ofensive și lua o pauză operațională, acum situația s-a inversat complet: ucrainenii sunt în plină ofensivă, în timp ce rușii sunt cei care așteaptă iarna pentru a respira.

Noi sancțiuni la orizont: SUA lovesc direct în pușculița Kremlinului

Oficialul american a subliniat că, în timpul iernii trecute, Ucraina a reușit să schimbe semnificativ dinamica conflictului prin atacurile strategice lansate direct asupra infrastructurii critice de pe teritoriul Federației Ruse.

„Este un moment extrem de important. Ucraina are capacitatea de a menține presiunea pe câmpul de luptă”, a punctat Levin.

În plan economic, adjunctul secretarului de stat a dezvăluit că Statele Unite analizează eliminarea excepțiilor de la sancțiuni pentru petrolul rusesc. El a dat asigurări că Washingtonul va continua o coordonare strânsă cu aliații europeni în ceea ce privește politica de sancțiuni.

Conform publicației Financial Times, în cadrul summitului G7 desfășurat recent în Franța, președintele SUA, Donald Trump, i-ar fi transmis direct lui Volodimir Zelenski că este profund impresionat de ultimele succese militare ale Kievului.

Surse media indică faptul că, în cadrul unei discuții private, liderul de la Casa Albă l-a încurajat pe președintele ucrainean să acționeze „și mai curajos” în raport cu Rusia. La Kiev, acest mesaj a fost interpretat drept un semnal clar că Ucraina a obținut sprijinul total al SUA pentru o campanie militară menită să forțeze Moscova să revină la masa negocierilor. Mai mult, portalul Axios relatează că Trump s-a arătat entuziasmat de operațiunea ucraineană „Pânza de păianjen”, prin care au fost distruse și avariate zeci de avioane rusești, catalogând-o drept o acțiune „puternică” și „foarte tare”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi România au ajutat SUA să atace Iranul: „O mărturisire zdrobitoare”
digi24.ro
image
Bulgaria devine producător de mașini. Modelele de aici costă de două ori mai mult decât o Dacia
stirileprotv.ro
image
Detalii în exclusivitate din ancheta DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu. Ce ar fi primit la schimb afaceriștii iordanieni îndemnați să-i finanțeze campania electorală. Primarul Capitalei a picat pe interceptările dintre Denise Rifai și Odeta Nestor, șefa ONJN
gandul.ro
image
COLOSUL ÎN COLAPS! Economia s-a PRĂBUȘIT, iar acum pregătește cea mai mare restructurare din istorie
mediafax.ro
image
Ce echipă susțin Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi la Cupa Mondială 2026. Cum s-au îmbrăcat fostele jucătoare de la CSM București
fanatik.ro
image
Cum ne-am bătut joc de 2.500.000 de euro. Ruina din București care a funcționat câteva luni va fi demolată
libertatea.ro
image
Românii au furat o statuie din patrimoniul Germaniei pe care voiau să o topească. Lucrarea de arta a fost găsită în Buzău
digi24.ro
image
Scandal MONDIAL! Jurgen Klopp a părăsit interviul când i s-a pus întrebarea
gsp.ro
image
”Marele trădător al Ucrainei” a rupt tăcerea: ”Am una și cu siguranță nu este română”
digisport.ro
image
Ziua Drapelului Național, sărbătorită pe 26 iunie, în Piața Tricolorului din Capitală. Cum vor marca alte orașe sărbătoarea
click.ro
image
Câștigătorul celor 13.000.000 de euro de la Super Loto a pierdut banii. Nu a revendicat premiul în timp util, anunță loteria franceză
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Cât va fi punctul de amendă de la 1 iulie, dată de la care va creşte salariul minim
observatornews.ro
image
Ce au aflat procurorii despre Denise Rifai și Dan Bittman? Relațiile prezentatoarei de la Antena 1, devoalate
cancan.ro
image
Pensii mai mici și creșterea vârstei de pensionare. UE ne transmite de ce nu putem evita aceste măsuri
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
prosport.ro
image
Domul de căldură ajunge în România. Unde va fi cel mai cald în următoarele zile, au fost emise coduri de caniculă
playtech.ro
image
Vești excelente din cantonamentul lui Dinamo! Un jucător important a revenit și s-a antrenat sub comanda lui Nuno Campos. Update
fanatik.ro
image
Oameni forțați să demonteze aerul condiționat pe caniculă de 40 de grade ca să nu afecteze "mediul". Autoritățile îi îndeamnă să deschidă geamurile
ziare.com
image
Scandal la Cupa Mondială: Turcia a cerut rejucarea meciului! FIFA a luat rapid decizia
digisport.ro
image
Bulgaria majorează vinieta de la 1 august. Prima creștere majoră după 7 ani. Cu cât vor plăti mai mult șoferii pentru această taxă de drum
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux în care locuiesc Anca Serea și Adi Sînă. Este imensă și seamănă cu casele vedetelor de la Hollywood. Are 7 dormitoare și 7 băi / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
România nu îndeplinește criteriile pentru aderarea la zona euro. Anunțul Comisiei Europene. Cine mai face parte din listă
mediaflux.ro
image
Moment halucinant la conferința lui Gigi Becali! A pălmuit un jurnalist: „Șterge facebookul!”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Cum a pierdut un bărbat 13 milioane de euro la Loto. Premiul uriaș „i-a scăpat” printre degete
click.ro
image
Gigi Becali a împlinit 68 de ani. Cele mai amuzante perle ale latifundiarului: „Pe vremea lui Ceauşescu venea şi ne vindea brânză şi iaurt”
click.ro
image
Mărturiile supraviețuitorilor după cele două cutremure devastatoare din Venezuela: „Se vedea cum apa din piscinele hotelurilor se revarsă”
click.ro
Rasputin profimedia 0654270006 jpg
Vraciul cu bărbăția de dimensiuni impresionante ar fi ajuns în patul împărătesei Rusiei. N-a cucerit-o cu ”talentele intime”, ci cu un alt as din mânecă
okmagazine.ro
Melissa Gilbert foto Profimedia jpg
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată vila lui Babasha din Hâtz Residence. Detaliul care l-a dat pe spate până și pe vecinul său, Dorian Popa
image
Cum a pierdut un bărbat 13 milioane de euro la Loto. Premiul uriaș „i-a scăpat” printre degete

OK! Magazine

image
„Mai ușor numeri stelele de pe cer decât femeile din patul lui!” Vedetele făceau coadă la actorul care făcea sex și de șapte ori pe zi

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Cele 4 suplimente pe care un expert în longevitate le ia zilnic