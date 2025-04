Declaraţie halucinantă a bărbatului care şi-a incendiat fosta soţie: „Am vrut să o omor. Nu-mi pare rău”. Ce povestesc martorii

Bărbatul de 57 de ani care şi-a lovit soţia cu un ciocan până când a lăsat-o aproape leşinată şi apoi a incendiat-o a fost arestat şi a mărturisit că nu are remuşcări. El era proaspăt ieşit din închisoare, unde stătuse doi ani tot pentru violenţă.

Un incident deosebit de grav a avut loc luni, 14 martie, la Iași. Un bărbat de 57 de ani și-a agresat cu brutalitate fosta soție, apoi a incendiat-o, la doar o săptămână după ce fusese eliberat din închisoare, unde ispășise o pedeapsă pentru violență domestică.

Agresorul, cu un trecut violent, fusese condamnat după ce, în timpul divorțului, a atacat-o pe femeie și a rănit grav un alt bărbat. Împins de gelozie, el a urmărit-o pe Daniela, fosta soţie, şi, atunci când a suprins-o pe acesta într-un local cu noul său partener, a luat-o la bătaie şi a înjunghiat un client care a încercat să intervină.

După acest incident, care a avut loc în urmă cu doi ani, el a fost condamnat la închisoare, iar acum a fost eliberat pentru „bună purtare”.

În dimineața atacului, în jurul orei 5, Daniela, în vârstă de 47 de ani, se întorcea acasă după o tură de noapte. Nu știa că fostul soț, Andrei Cosmin Beucă, o aștepta în fața blocului, pregătit de atac. A lovit-o cu un ciocan până când femeia s-a prăbuşit la pământ, apoi i-a dat foc și a fugit de la locul faptei.

Sursă video: BZI

Martorii, treziți de zgomote și strigăte, au intervenit rapid.

„Eu de asta m-am trezit. În sunet de lovituri. Persoana care a dat foc avea o atitudine ironică. Râdea”, a povestito martoră, potrivit BZI.

După ce şi-a trezit soţul, acesta a intervenit imediat să o ajute pe femeia care ardea. A stins flăcările cu o sticlă de apă și a sunat imediat la 112.

„Ce îmi amintesc, primele cuvinte, au fost ale soţiei, care a zis: «Trezeşte-te că arde cineva!» A tras draperia, am văzut că era foc aici. Nu mi-am dat seama că este o persoană. Ştiam că am nişte apă plată cumpărată de ieri. Asta a salvat timp. Am luat o sticlă repede. Am început să o sting”, a declarat povestit bărbatul.

Femeia a fost găsită în stare critică, cu arsuri pe 60% din corp și traumatisme severe la cap și față. A fost intubată de urgență, iar echipa medicală depune eforturi pentru a-i salva viața.

„Era într-o stare foarte gravă. Cu traumatism facial, cu fracturi, cu arsură care a fost estimată la 60% din suprafaţa corporală cu gradul 2 şi 3, afectând inclusiv căile aeriene şi faţa. Pacienta a fost sedată, intubată. Starea este foarte gravă. Este instabilă. Echipa din întreg spitalul se luptă pentru viaţa acestei femei”, a declarat Diana Cimpoeșu, coordonator UPU SMURD Iași.

După mai multe ore de căutări, poliţiştii de la Serviciul de Investigații Criminale Iași au reuşit să găsească pe Andrei Cosmin Beucă nu foarte departe de locul atacului. El era în stare avansată de ebrietate şi avea asupra lui o sticlă cu antigel din care se pare că voia să bea, pentru a se sinucide, deşi a mărturisit clar că nu are remuşcări.

„Am vrut să o omor. Nu ştiu dacă a murit. Nu am milă şi nu îmi pare rău”, a declarat bărbatul care şi-a mutilat fosta soţie, împreună cu care are un fiu adolescent.

A fost condus la spital pentru analize, iar apoi a fost dus la audieri.

„Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost depistat de poliţişti în municipiul Iaşi, ulterior a fost dus al audieri. În cauză a fost întocmai dosar penal”, a declarat Ioana Bîlea, IPJ Iași.

Vecinii sunt în stare de şoc

Vecinii femeii desfigurate, care se află în stare foarte gravă la spital, sunt încă şocaţi de cele întâmplate.

„Sigur a bătut-o bine. Nu mai putea să se coordoneze. Să se ridice. Să strige după ajutor. Nu mai avea vlagă. Nu reuşea să îşi scoată haina de pe ea. Să se tăvălească pe jos. Să încerce cumva să stingă focul. După ce s-a stins focul, trăgea de la gât ceva. Ca şi cum ar fi avut o eşarfă ceva cu care să fi fost în jurul gâtului. A aruncat o parte din material jos. Ceea ce m-a făcut să cred că fost într-adevăr legată la gură. A dat focul şi a plecat. Considera că şi-a îndeplinit scopul. Nu a stat să vadă deznodământul”, a povestit o martoră.

„Ferească D-zeu. E ceva cumplit!”. „I-a pus o cârpă la gură. Cred că a adormit-o, apoi a bătut-o. După aia i-a dat foc. Pe ăsta, pe viaţă l-aș pune. Nu poţi să faci aşa ceva cu un om”, comentau oamenii.