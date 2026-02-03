search
Marți, 3 Februarie 2026
Conflictul dintre Trump și Harvard escaladează. Preşedintele cere daune de un miliard de dolari de la universitate

Publicat:

Donald Trump amplifică disputa de aproape un an cu Universitatea Harvard, solicitând daune de un miliard de dolari şi acuzând prestigioasa unitate de învăţământ superior de antisemitism și părtinire.

Donald Trump, dezlănţuit împotriva Universităţii Harvard. FOTO: Profimedia
Donald Trump, dezlănţuit împotriva Universităţii Harvard. FOTO: Profimedia

Donald Trump a anunțat luni seara, 2 februarie, într-o postare pe platforma Truth Social, că administrația sa solicită daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard, într-o escaladare semnificativă a conflictului care durează de aproape un an între Casa Albă și prestigioasa instituție de învățământ.

Această declarație vine după ce The New York Times relatase anterior că administrația Trump nu mai condiționează un acord de o plată în numerar, ci negocia detaliile unui program de dezvoltare a forței de muncă în valoare de până la 500 de milioane de dolari.

„Solicităm acum un miliard de dolari daune și nu dorim să mai avem nicio legătură, în viitor, cu Universitatea Harvard”, a scris Donald Trump, subliniind intenția fermă de a obține despăgubiri considerabile și de a nu mai avea interacțiuni cu universitatea.

În postarea sa, preşedintele american a criticat planul pentru programul de educație tehnică al Universităţii, pe care îl considera ineficient.

„Era doar un concept complicat de formare profesională, complet inadecvat și care, în opinia noastră, nu ar fi avut succes”, este de părere Donald Trump.

Conflictul dintre administrația Trump și Harvard face parte dintr-o campanie mai amplă împotriva presupusului antisemitism din învățământul superior. În primul an de mandat, Trump a blocat aproximativ 2,7 miliarde de dolari în fonduri federale de cercetare și a încercat să limiteze dreptul universității de a înscrie studenți străini. Harvard a dat în judecată guvernul federal, obținând măsuri provizorii favorabile, iar administrația a făcut apel în ambele cazuri.

Negocierile pentru un acord între Harvard și Casa Albă au progresat dificil în de la venirea lui Donald Trump la Casa Albă. Astfel, în cursul anului trecut, în iulie, preşedintele american afirma că părțile ar putea ajunge la o rezolvare „în săptămâna următoare sau cam așa”, în octombrie susținea că ar fi „încheiat un acord” cu universitatea, iar în noiembrie reamintea că un acord era iminent.

Acum, însă, a revenit asupra tuturor acestor declaraţii şi afirmă că administraţia sa nu vrea să mai aibă nicio legătură cu Universitatea Harvard, căreia îi solicită daune de un miliar de dolari.

„Era doar o metodă prin care Harvard încerca să evite un acord major în numerar de peste 500 de milioane de dolari, o sumă care ar fi trebuit să fie mult mai mare pentru ilegalitățile grave și odioase pe care le-au comis”, acuză Donald Trump, susţinând că universitatea a comis fapte „penale, nu civile”, dar fără să detalieze concret presupusele ilegalități.

Postarea de luni, 2 februarie, l-a vizat direct și președintele Harvard, Alan M. Garber, al cărui mandat a fost prelungit pe termen nelimitat în decembrie, acuzându-l că nu a corectat „o situație foarte proastă pentru instituția sa și, mai important, pentru America însăși”.

„A fost angajat după ce au fost aduse acuzațiile de antisemitism – mă întreb de ce???”, a comentat el ironic.

Într-o postare separată, marți dimineață, Trump a atacat şi publicaţia The New York Times pentru modul de prezentare a subiectului și s-a referit la procesul său în curs împotriva publicației.

„Acoperirea mea de către The New York Times este atât de intenționat greșită. Vom vedea curând cum mă descurc în procesul meu împotriva acestor impostori! FAKE NEWS!”, a scris Donald Trump.

SUA

