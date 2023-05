Apartament devastat în urma unei percheziții. „Mascații” au spart ușa și au răvășit totul, dar nu au găsit nimic

Un bărbat din Brăila s-a trezit cu casa devastată de polițiști. Polițiștii spun că locuința acestuia a fost percheziționată în baza unui mandat aprobat de un judecător într-un dosar de furt și i-au sugerat să își vadă de treabă.

Barbu Sava, un bărbat din Brăila, trăiește de câteva săptămâni un adevărat coșmar. Pe 28 aprilie și-a găsit locuința realmente devastată, iar pe ușă a găsit un sigiliu al Poliției.

A aflat la scurt timp că apartamentul său a fost vizat de o percheziție a polițiștilor într-un dosar de furt în care se fac cercetări „in rem”, ce vizează deocamdată fapta, nu o persoană anume.

Brăileanul lucrează în construcții și spune că are nicio legătură cu furtul anchetat de oamenii legii. Bărbatul a depus acum plângere penală pentru distrugere.

„Sesizez faptul că la data de 28 aprilie, la orele 7.10 dimineața, am ieșit afară pentru a pleca la serviciu, iar la ora 7.30, Poliția mi-a spart ușa apartamentului și a devastat totul în interior. Eu m-am întors de la muncă la orele 19.30 și am văzut că era bandă adezivă pe ușă, sigiliu al Poliției.

M-am prezentat la Poliție, unde mi-a înmânat un proces verbal că nu s-a găsit nimic în casă. Au avut mandat emis de judecător și mi s-a spus că merge cu mine să desigileze ușa în prezența mea. Am filmat și am făcut poze în apartament, mi s-a spus că marți pot veni la comandant, la șef Munteanu.

La data de 2 mai, am venit la comandantul Munteanu și a venit și șeful de la Intervenție care a coordonat misiunea și mi-a spart ușa. Comandantul mi-a spus că a fost doar o percheziție, că nu mi-au luat nimic și nu mi-au pus nimic.

Mi-a spus să pun ușa și să îmi văd de treaba mea. Și că dacă eu am contacte cu ucraineni și moldoveni, ceea ce nu am. M-a întrebat cu ce mă ocup, am spus că eu lucrez rigips, construcții. Am filmat cum mi-au devastat casa și ușa spartă, au filmat și ei cum au spart și au desigilat. Este un abuz, eu nu am treabă cu hoți, sau ceva de genul ăsta, nu înțeleg de ce au venit la mine și mi-au spart ușa.

Cine o plătește!? Eu deja am făcut plângere la Parchet de pe lângă Judecătoria Brăila pentru distrugere, am actul de la procuror pe care vi-l pun la dispoziție. Nimeni nu mi-a dat vreo explicație! Nu s-a găsit nimic, dar eu rămân cu distrugerea”, se arată în scrisoarea semnată de Barbu Sava și trimisă pe adresa redacției Obiectiv Vocea Brăilei.

Citește și: Adolescentă agresată sexual de un asistent medical în timpul unei ședințe de gimnastică de recuperare

Nimic din partea Poliției despre distrugerile provocate

Reprezentanții Poliției din Brăila recunosc că a avut loc o percheziție la domiciliul bărbatului, dar susțin că nu pot transmite alte informații ce vizează ancheta. Nu au spus însă nimic despre cine suportă costurile ușii sparte și a bunurilor distruse din casa brăileanului.

„Având în vedere solicitarea din data de 8 mai, înregistrată în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, vă comunicăm următoarele: La nivelul Poliției Municipiului Brăila se află în lucru dosarul penal nr. 161/P/2023 în care s-a început urmărirea penală “in rem” (n.r. - asupra faptei, nu asupra unei persoane) pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, faptă prevăzută șI pedepsită de art. 228 – art.229 Cod penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila.

În dosarul penal menționat, la data de 28.04.2023, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară emis de instanța de judecată competentă, în conformitate cu prevederile art. 159 din Codul de Procedură penală.

În conformitate cu prevederile art. 12, alin 1, lit e din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, se exceptează de la accesul liber al cetățenilor “informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare”.

Totodată, vă precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 285 CPP, alin 2, “Procedura din cursul urmăririi penale este nepublică”, a transmis inspectorul principal de poliție Elena Ostache, purtătorul de cuvânt al IPJ Brăila.

SURSA VIDEO Obiectiv Vocea Brăilei

Barbu Sava a filmat și fotografiat propria locuință. Pe imagini se vede devastarea și distrugerile provocate de polițiștii care au luat parte la percheziție.