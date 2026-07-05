Cel mai temut inamic și cel mai bun aliat al SUA din ultimii 250 de ani. Ce îi sperie pe americani mai mult decât un război nuclear?

Cu doar câteva zile înainte de aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență, un sondaj a arătat cum își privesc americanii trecutul și viitorul, dar și cine cred că au fost cei mai importanți aliați și adversari ai Statelor Unite și care este cea mai mare frică a lor.

În contextul în care Statele Unite marchează 250 de ani de la proclamarea Declarației de Independență, un sondaj realizat de Daily Mail împreună cu JL Partners oferă o imagine a modului în care privesc americanii istoria și viitorul propriei țări.

Cele trei întrebări la care au răspuns cei chestionați au pe cine consideră cel mai mare inamic al Americii, care stat le-a fost cel mai apropiat aliat și ce anume ar putea pune în pericol existența Statelor Unite în următoarele două secole și jumătate.

Cel mai temut adversar

La capitolul inamici, rezultatul a fost categoric, 36% dintre cei chestionați indicând Rusia drept principalul inamic al Statelor Unite din ultimii 250 de ani, ceea ce înseamnă că mai mult de unul din trei americani plasează Moscova pe primul loc, la mare distanță de orice alt stat menționat în sondaj.

Diferența dintre Rusia și următoarele două state este însă considerabilă, ceea ce arată că imaginea Rusiei ca principal adversar rămâne puternic înrădăcinată în percepția publică.

Pe locul al doilea se află China, nominalizată de 13% dintre respondenți, iar foarte aproape vine Iranul, cu 12%.

Mai jos în clasament apar Irakul, indicat de 7% dintre participanți, și Coreea de Nord, cu 6%. Chiar dacă au existat conflicte armate directe cu aceste state în ultimele decenii, ele sunt percepute drept adversari mai puțin importanți decât Rusia sau China.

Doar 4% dintre respondenți au indicat ca adversar Regatul Unit, pentru că cele două țări s-au aflat în război în perioada în care Statele Unite și-au câștigat independența.

Afganistanul și Germania au fost menționate fiecare de 3% dintre participanți, iar 2% au indicat alte state.

Cel mai apropiat aliat al Statelor Unite

În ciuda conflictelor din trecut, Regatul Unit ocupă primul loc la capitolul aliați, 33% dintre respondenți considerând că britanicii au fost principalul aliat al Statelor Unite în ultimii 250 de ani, deși Mare Britanie a fost nominalizată de unii americani și la adversari.

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Pe locul al doilea se află Canada, aleasă de 17% dintre participanți, urmată de Israel, cu 14%.

Franța, care a avut un rol decisiv în Războiul de Independență al Statelor Unite, a fost indicată numai de 8% dintre respondenți.

La mare distanță apar Japonia și Mexicul, fiecare cu 3%, în timp ce Ucraina a fost menționată de 2% dintre cei chestionați.

Se tem mai mult de prăbușirea economiei decât de un război nuclear

Sondajul a încercat să afle și cum văd americanii viitorul, iar răspunsurile arată că cele mai mari temeri nu sunt legate de un atac din exterior, ci de probleme care ar putea porni chiar din interiorul Statelor Unite.

Deși contextul geopolitic la nivel mondial face ca amenințarea unui conflict nuclear să fie destul de reală, americanii se tem mai mult de un colaps economic. La întrebarea care ar fi cel mai probabil motiv pentru care America nu ar mai exista peste încă 250 de ani, cei mai mulți dintre respondenți, adică 22%, au indicat prăbușirea economiei și doar 16% un posibil război nuclear.

Un nou război civil ocupă locul următor, fiind ales de 10% dintre respondenți, ceea ce confirmă faptul că polarizarea politică din ultimii ani pare să fi alimentat temerile că tensiunile interne și destul de mulți cred că, în timp, aceasta ar putea deveni o amenințare serioasă pentru unitatea țării.

Tot din categoria pericolelor „moderne” face parte și inteligența artificială, menționată de 9% dintre participanți, care cred că dezvoltarea accelerată a tehnologiei reprezintă un risc mai mare decât scenarii care, până nu demult, păreau mult mai plauzibile.

Alți respondenți au indicat drept posibile cauze ale declinului Statelor Unite o nouă pandemie, instaurarea unui guvern mondial, un dezastru natural, o eventuală preluare a controlului de către China sau scăderea populației din cauza natalității reduse. Fiecare dintre aceste variante a fost aleasă de 4% dintre participanți.

Au existat și răspunsuri mai puțin obișnuite.

Astfel 3% dintre cei intervievați cred că Statele Unite ar putea fi anexate de Canada sau Mexic, același procent invocând o eventuală preluare a puterii de către islamiști radicali sau chiar de către Rusia.

La coada clasamentului se află scenarii precum o invazie extraterestră și foametea, fiecare fiind indicată de doar 1% dintre respondenți. Alți 7% au ales alte explicații decât cele propuse în chestionar.

În ciuda îngrijorărilor legate de viitor, majoritatea participanților la sondaj își păstrează, totuși, încrederea în „statutul” Americii, 68% dintre cei chestionați spunând că sunt de acord cu afirmația potrivit căreia America este cea mai mare țară din lume, în timp ce restul au declarat că nu împărtășesc această opinie sau nu au dorit să se pronunțe.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.059 de alegători înregistrați, iar marja de eroare este de ±3%.