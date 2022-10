Biden îi trimite cu îngrijorare lui Putin un nou mesaj nuclear înspăimântător, într-un interviu CNN

Nu va fi niciodată normal să auzi un președinte discutând despre pericolul „Armagedonului” – mai ales acum, în fața camerei de luat de vederi.

Dar Joe Biden a folosit marți un interviu exclusiv pentru CNN pentru a trimite un alt mesaj atent, dar clar și înfricoșător președintelui rus Vladimir Putin despre consecințele dezastruoase ale utilizării armelor nucleare în războiul din Ucraina.

Primul președinte american, din anii `80 și până în prezent, care a trebuit cu adevărat să facă o serie de calcule despre arsenalele nucleare și descurajare, Biden a fost întrebat de Jake Tapper dacă el crede că Putin – care a avertizat că este pregătit să folosească toate opțiunile din arsenalul Rusiei – ar putea lua în considerare detonarea uneia dintre cele mai odioase arme din lume, ca un act de disperare într-un război în care pierde.

Biden a răspuns: „Nu cred că o va face”.

Biden spune că Putin a „calculat total greșit” efectele cu privire la invadarea Ucrainei, dar este un „actor rațional”.

Dar președintele, care a atins pentru prima dată acest subiect la o strângere de fonduri în afara camerei de la New York săptămâna trecută, a spus foarte clar că îi trimite un mesaj public lui Putin despre pericolele de a crede că folosirea unei bombe nucleare tactice cu randament mai scăzut ar fi o problemă.

„Despre ce vorbesc, vorbesc cu Putin. El, de fapt, nu poate continua cu impunitate să vorbească despre utilizarea unei arme nucleare tactice ca și cum ar fi un lucru rațional de făcut”, a spus Biden, înainte de a avertiza asupra consecințelor periculoase ale unei astfel de mișcări.

„Greșelile sunt făcute, calculul greșit ar putea apărea, nimeni nu ar putea fi sigur ce s-ar întâmpla și s-ar putea sfârși în Armaghedon”, a spus el, subliniind din nou că o explozie nucleară care ucide mii de oameni ar putea duce la evenimente scăpate de sub control.

Pericolul escaladării

Biden afirmă teama unor strategi care avertizează asupra unei escaladări care ar putea apărea dacă o bombă nucleară este folosită și declanșează represalii din partea Occidentului – chiar dacă orice răspuns inițial al SUA nu ar merge cu siguranță mai departe decât acțiunea militară convențională.

De asemenea, pare să încerce să creeze o narațiune de descurajare în jurul situației specifice din Ucraina. Logica arsenalelor nucleare strategice cu rază lungă ale SUA și Rusiei este că utilizarea acestora este descurajată, deoarece un conflict ar fi sinucigaș pentru ambele părți. Acea ecuație nu există în Ucraina, din moment ce țara nu are arsenal nuclear și este greu de concluzionat că reprezintă un interes național vital care ar determina Washingtonul să răspundă la fel, la amenințarea nucleară a lui Putin. Subliniind că chiar și un dispozitiv tactic – care ar putea fi suficient de mic pentru a distruge o bază aeriană sau suficient de mare pentru a aduce un oraș în ruine – ar putea duce la ceva mai rău, Biden pare să caute aproape să creeze un nou lanț de calcule în mintea lui Putin.

Biden s-a confruntat cu escaladarea războiului din Ucraina cu mai puțin de o lună înainte de alegerile intermediare.

Două momente din interviul lui Tapper au adus acasă povara pe care o poartă acum omul care este urmărit oriunde merge de un ofițer militar care poartă codurile nucleare ale națiunii.

În primul rând, prezentatorul CNN i-a cerut președintelui să precizeze linia roșie a SUA, pentru SUA și NATO în Ucraina și ce ar face Washingtonul dacă Putin ar bombarda o centrală nucleară în Ucraina sau ar declanșa explozia unei arme nucleare tactice.

„Ar fi iresponsabil pentru mine să vorbesc despre ceea ce am face sau nu am face”, a spus Biden.

Apoi, Tapper l-a îndemnat pe Președinte să precizeze dacă Pentagonul a creat scenarii. Biden a răspuns sobru: „Pentagonul nu a trebuit să fie întrebat” (în sensul că este datoria acestuia să elaboreze astfel de scenarii, fără să îi fie cerute).

Expert: utilizarea armei nucleare în Ucraina încă „nu este un eveniment probabil”

Cei mai mulți experți și strategii estimează că există multe motive pentru care Putin s-ar opri înainte de a folosi o armă nucleară – printre care posibilul risc de trecere a precipitațiilor radioactive în Rusia sau faptul că utilizarea unei arme nucleare tactice ar putea să nu fie de fapt o strategie fezabilă, ci o opțiune spre război.

Dar faptul că s-a ajuns în discuții într-un astfel de punct, împreună cu ignoranța față de pierderile de vieți civile subliniate din nou de atacurile sale crude asupra orașelor ucrainene din această săptămână, sugerează că este puțin probabil ca un impuls umanitar să facă parte din calculul său. Iar Biden însuși a spus în interviu că, deși credea că Putin este un „actor rațional”, a făcut calcule greșite semnificative și obiectivele sale nu erau raționale. Asta lasă deschisă posibilitatea unor și mai multe decizii care par iraționale pentru Occident, dar care pot părea rezonabile în logica deformată a lui Putin.

Furia lui Putin împotriva civililor ar putea anunța o nouă fază brutală a războiului

De aceea, Biden și experții care și-au dedicat cariera pentru a evita o apocalipsă nucleară spun că posibilitatea ca Putin să meargă spre o opțiune nucleară trebuie luată foarte în serios – chiar dacă șansele rămân foarte scăzute și probabil că SUA ar fi capabile să detecteze cu mult înainte dacă dispozitivele atomice ale Rusiei ar fi în mișcare.

„Nu este un eveniment probabil. Nici măcar nu este probabil”, a declarat Joseph Cirincione, expert în neproliferare nucleară și fost președinte al Fondului Ploughshares, a declarat marți la „Newsroom” de la CNN.

„Dar acesta este un eveniment cu probabilitate scăzută, cu consecințe mari. Dacă folosește chiar și o singură armă nucleară, ne aduce într-o lume complet nouă. El provoacă pagube masive. Și riscă escaladarea.”

Cirincione a explicat că, chiar dacă zăngănitul sabiei lui Putin a reprezentat o amenințare politică menită să sperie Occidentul, aceasta nu poate fi ignorată.

„Are mijloace. Are doctrina care îi permite să o folosească. Și el are motivul. El pierde acest război. El trebuie să facă ceva pentru a încerca să întoarcă valul bătăliei în disperare. S-ar putea să se îndrepte către o armă nucleară.”

În timp ce unii critici i-au reproșat Președintelui că a menționat cuvinte precum „Armagedon” și a comparat retorica lui cu cea a lui Putin, motivațiile celor doi bărbați sunt foarte diferite. Cel puțin, liderul rus se laudă cu arme nucleare pentru a speria lumea. Biden vorbește public despre asta pentru a evita posibilitatea unui dezastru.

Biden nu exclude să se întâlnească cu Putin

Unul dintre motivele pentru care războiul din Ucraina este atât de periculos este că, după aproape opt luni, nu există nicio perspectivă a vreunui proces diplomatic autentic care l-ar putea dezamorsa. Forțele Ucrainei, folosind sistemele de arme americane și aliate, fac progrese remarcabile pe câmpul de luptă și sunt hotărâte să respingă o invazie neprovocată care a a adus măcel și distrugeri extinse. Putin a aruncat atât de mult prestigiu personal și sânge rusesc în război, încât cu greu își poate permite vreun rezultat pe care să nu-l prezinte ca pe o victorie, în ciuda stăpânirii sale autocratice asupra Rusiei.

Biden a semnalat în interviul dat lui Tapper că nu vede niciun motiv real pentru a se întâlni cu Putin atunci când ambii lideri sunt de așteptat să fie la summitul G20 din Indonezia luna viitoare. Dar i-a lăsat o ușă deschisă liderului rus, spunând că s-ar întâlni cu Putin dacă ar fi dispus să discute despre soarta starului american de baschet Brittney Griner, care a fost condamnat în august la nouă ani de închisoare după ce a pledat vinovat în contrabanda cu droguri. SUA susțin că Griner și un alt american, fostul pușcaș marin american Paul Whelan, au fost reținuți pe nedrept. Washingtonul s-a oferit să-l schimbe pe traficantul rus de arme Viktor Bout, întemnițat, cu cei doi americani.

„Uite, nu am nicio intenție să mă întâlnesc cu el, dar uite, dacă ar veni la mine la G20 și ar spune: „Vreau să vorbesc despre eliberarea lui Griner”, m-aș întâlni cu el, dar asta ar depinde.” a spus Biden.

Președintele a minimizat și ideea că, în general, ar fi ceva de vorbit.

„S-a comportat cu brutalitate, cred că a comis crime de război și, deci, nu… văd niciun motiv să mă întâlnesc cu el acum.”