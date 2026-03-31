Video Armata americană anchetează după ce două elicoptere au survolat piscina cântărețului Kid Rock, cunoscut susținător al lui Donald Trump

Armata americană a deschis o anchetă administrativă după ce două elicoptere de tip AH-64 Apache au fost surprinse zburând la joasă altitudine în apropierea reședinței muzicianului Kid Rock, cunoscut susținător al lui Donald Trump. Momentul a fost imortalizat chiar de artist, care i-a salutat demonstrativ pe militari.

Incidentul, petrecut sâmbătă în apropiere de Nashville, a stârnit reacții după ce Kid Rock a publicat pe rețelele sociale două videoclipuri în care apar elicopterele survolând piscina proprietății sale. În imagini, artistul aplaudă, salută și ridică pumnul în aer, în timp ce, în fundal, se distinge linia orizontului orașului.

„Acesta este nivelul de respect”, a scris el, adăugând că este ceva ce guvernatorul Californiei „nu va cunoaște niciodată”. Mesajul său a fost însoțit de o referire la sacrificiul militarilor americani. Declarația pare să fie o nouă înțepătură politică la adresa lui Gavin Newsom, democrat aflat frecvent în conflict cu Trump.

Armata a precizat însă că nu a existat nicio solicitare oficială din partea lui Kid Rock pentru ca elicopterele să survoleze zona. Potrivit maiorului Jonathon Bless, purtător de cuvânt al Diviziei 101 Aeropurtate, aeronavele efectuau un zbor de antrenament obișnuit. Unitatea este staționată la Fort Campbell, la granița dintre Tennessee și Kentucky, iar astfel de exerciții deasupra Nashville sunt frecvente.

În aceeași zi, elicopterele au survolat și un protest „No Kings” îndreptat împotriva administrației Trump, însă reprezentanții armatei susțin că nu există nicio legătură între misiune și manifestație.

Într-un comunicat oficial, armata subliniază că piloții militari trebuie să respecte standarde stricte de siguranță și profesionalism. „Este în curs o analiză administrativă pentru a evalua misiunea și a verifica respectarea reglementărilor și a cerințelor de spațiu aerian. Vor fi luate măsuri corespunzătoare dacă se constată abateri”, se arată în declarație.

Cazul ridică semne de întrebare privind limitele exercițiilor militare în zone civile și potențialele implicații politice ale unor gesturi aparent spontane, dar intens mediatizate.