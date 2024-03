Arma hipersonică secretă a Americii, pe cale să uimească Pacificul

Un bombardier B-52 al Forțelor Aeriene ale SUA a fost fotografiat săptămâna trecută în Guam cu un însoțitor interesant: un AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

Se crede că bombardierul este implicat într-un test final secret al armei, care s-ar putea chiar să fi avut deja loc. ARRW a fost unul dintre cele câteva sisteme de arme Mach 5+ urmărite de Pentagon și, deși a fost anulat recent, Departamentul Apărării finalizează oricum testele pentru a obține toate datele pe care le poate obține cu privire la performanța așa-numitelor arme hipersonice, scrie news.yahoo.com.

Guam către "Kwaj"

Indicii că ar putea urma un test au apărut pe rețelele de socializare și în fluxul media al Forțelor Aeriene în weekend. Defense Visual Information Service a publicat mai multe fotografii cu un bombardier strategic greu B-52H Stratofortress care transporta o rachetă ARRW reală. Bombardierul se afla la baza Andersen Air Force Base de pe teritoriul american Guam din Pacific. După cum a menționat mai sus un observator pe rețelele de socializare, fotografii similare au fost făcute la Baza Forțelor Aeriene Edwards în 2023, înainte de un test similar.

În plus față de fotografii, un alt utilizator de social media de pe Twitter a pus cap la cap mai multe notificări pentru aviatori și avertismente de navigație în apropierea atolului Kwajalein. Notices to Airmen, cunoscute și sub numele de NOTAM-uri, sunt menite să țină temporar aeronavele civile departe de o zonă descrisă pentru o anumită perioadă de timp, cum ar fi un test de rachete.

Avertizările de navigație, sau NAVWARN-uri, se aplică în mod similar marinarilor, navelor comerciale și navelor private. Împreună, NOTAM-urile și NAVWARN-urile emise acoperă nu numai traiectoria de zbor proiectată a unei rachete de la punctul de lansare până la atolul Kwajalein, ci și zonele de zbor ale aeronavelor speciale care ar monitoriza testul - în special fazele de lansare și de impact terminal.

Atolul Kwajalein este un poligon de testare al guvernului american din Insulele Marshall, o țară independentă. Atolul a susținut mai multe teste nucleare atmosferice în anii 1950, iar în prezent face parte din situl de testare a apărării împotriva rachetelor balistice Ronald Reagan. În prezent, atolul este folosit ca țintă pentru o varietate de teste de rachete, în special pentru rachetele Minuteman III lansate de la baza Vandenberg Air Force Base din California.

AGM-183A ARRW a fost unul dintre cele câteva programe de rachete hipersonice pe care guvernul american le-a inițiat după ce programele rusești și chinezești au fost făcute publice la mijlocul anilor 2010. ARRW a fost concepută ca o rachetă convențională de mare viteză care ar putea doborî rapid ținte mobile și alte ținte sensibile la timp. În 2018, Flight Global a susținut că arma atinge viteze de până la Mach 20, adică 15.345 de mile pe oră.

ARRW a avut probleme de dezvoltare, inclusiv o serie de teste eșuate. Forțele Aeriene au anulat racheta în 2023, dar au luat decizia de a efectua ultimele două teste și de a lansa ultimele două rachete în curs de dezvoltare. Zborul atmosferic hipersonic, cu mach ridicat, este un domeniu relativ puțin cercetat, iar cu cât mai multe date, cu atât mai bine. În timp ce zborul hipersonic a fost realizat pentru prima dată la sfârșitul anilor 1950, iar rachetele balistice de astăzi reintră în atmosferă la Mach 18, noile arme hipersonice zboară la numere mari de Mach în întregime în atmosferă. Acest lucru le supune la niveluri incredibile de frecare și presiune care, până de curând, nu au fost pe deplin înțelese.

După anularea ARRW, Forțele Aeriene au mers mai departe cu racheta de croazieră de atac hipersonică (HACM). În 2023, secretarul Forțelor Aeriene, Frank Kendall, a comparat cele două arme și a declarat că HACM era "compatibilă cu mai multe dintre avioanele noastre și ne va oferi o capacitate de luptă mai mare în general" decât ARRW.

HACM este o rachetă mai mică, care poate fi transportată de avioane de luptă, în timp ce ARRW era atât de mare încât putea fi transportată doar de bombardiere. De asemenea, se crede că HACM are o rază de acțiune mai scurtă, datorită dimensiunilor sale mai mici. Acest lucru sugerează, de asemenea, că un bombardier poate transporta mai multe HACM-uri decât ARRW-uri, permițând unui singur avion să atace mai multe ținte în timp de război.

Așteptarea unui test

Cu toate că există semne și indicii clare ale unui test ARRW, nimeni din afara guvernului SUA nu știe când va avea loc... sau dacă a avut loc deja. Forțele Aeriene anunță, de obicei, testele în termen de 72 de ore de la data la care au avut loc, așa că ne aflăm în plicul unui test care a avut loc la începutul săptămânii. Dacă nu a avut loc încă, timpul trece - atât NOTAM-urile, cât și NAVWARN-urile au date de expirare.