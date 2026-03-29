Un antreprenor canadian de 29 de ani a ajuns la venituri de peste 1,3 milioane de dolari, ajutat de Inteligența Artificială

Rick Chorney, un antreprenor din Abbotsford, Canada, a reușit să transforme complet afacerea sa de curățenie și viața personală, ajungând să obțină venituri de peste 1,3 milioane de dolari anual, grație implementării Inteligenței Artificiale (AI), potrivit publicației Fortune.

Antreprenorul care a ajuns la venituri de peste 1,3 milioane de dolari.FOTO: Instagram/ Rick Chorney
Chorney a început Echo Janitorial Services în 2023, însă începutul a fost extrem de dificil. În primul an, tânărul lucra fără oprire.

„Nu am avut nici măcar o zi liberă. Eram pe teren de la 7 dimineața până la 8 seara, apoi lucram pe laptop până la 1 noaptea”, a povestit antreprenorul. Veniturile erau modeste, aproximativ 14 dolari pe oră, iar presiunea constantă l-a afectat serios: „Am înnebunit puțin. A venit o zi în care am spus pur și simplu: «Gata, am terminat»”.

În loc să renunțe, Rick a decis să exploreze soluții bazate pe AI.

„Am petrecut patru ore uitându-mă cum m-ar putea ajuta AI-ul să simplific puțin businessul”, a declarat el.

Acea decizie s-a dovedit crucială. După integrarea unor instrumente AI, procesele au devenit mult mai rapide și eficiente, iar afacerea a început să crească spectaculos.

„Anul trecut am făcut puțin sub un milion de dolari”, a spus Chorney, care estimează că în 2026 veniturile vor depăși 1,3 milioane de dolari. „În primul an nu am folosit prea mult AI, eram concentrat pe SEO. După ce am introdus agenți AI, am accelerat totul”. 

Automatizare completă cu ajutorul AI

Rick nu și-a terminat studiile liceale, renunțând în clasa a XI-a pentru a începe să lucreze. Experiența practică a fost cea care l-a format.

„Școlile sunt atât de concentrate pe comportamente repetitive în loc să te pregătească pentru viața reală”, a criticat el sistemul educațional.

Instrumentele AI folosite de Chorney includ recepționeri virtuali care pot prelua până la 15 apeluri pe oră, sisteme automate pentru e-mailuri și mesaje, platforme pentru analiză financiară și estimări, precum și soluții video pentru trainingul angajaților fără a fi necesară prezența acestora. Chorney folosește Perplexity pentru cercetare, Grok pentru crearea de conținut și testează Synthesia pentru videoclipuri de training.

„L-am pus pe Claude să îmi facă un studiu de caz despre cât i-ar costa să mă plătească cu 1.000 de dolari mai mult pe lună față de varianta de a angaja personal intern”, a spus Chorney, explicând cum AI-ul l-a ajutat să câștige contracte importante.

Mai puțină muncă, mai mult timp liber

Dacă înainte muncea până la epuizare, acum Chorney își limitează programul la opt ore pe zi și își ia vacanțe regulate: „Mi-am dat seama că nu trebuie să fac eu toate lucrurile pe care le făceam”.

„Nimeni nu va beneficia mai mult decât micile afaceri muncitoare de pe urma inteligenței artificiale. Pentru ei, timpul este literalmente bani. Sunt pe teren, nu stau la calculator”, a explicat Forrest Zeisler, cofondator și director tehnic al platformei Jobber. 

Chorney recunoaște și riscurile: „Faptul că aceste companii au atât de multe informații despre noi este puțin înfricoșător. Dar trăim într-o lume în care nu putem evita asta. Trebuie să ofer AI-ului informațiile mele, pentru că face afacerile mai ușoare”.

Viitorul afacerilor construite cu AI

Experții consideră că povestea lui Rick nu este un caz izolat. AI-ul reduce costurile și complexitatea lansării unei afaceri, ceea ce stimulează apariția unui număr tot mai mare de antreprenori

„Oamenii inventează noi afaceri într-un mod pe care pur și simplu nu l-am mai văzut, literalmente de zeci de ani”, a declarat economistul Torsten Slok.

Chorney este convins că direcția viitorului este reprezentată de integrarea AI.

„Dacă înveți ce poate face AI-ul și îl folosești corect… acesta este modul în care funcționează lumea acum. Nu mai este o opțiune”, a spus acesta, menționând că planurile sale includ extinderea afacerii la nivel național în următorii ani.

Zeisler anticipează că mulți alți antreprenori vor urma exemplul lui Chorney.

„Următoarea generație de milionari – vor exista o mulțime de milionari muncitori. Aceste afaceri pun AI pe primul loc încă din prima zi”.

