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Video 16 copii au fost ținuți timp de patru ani într-o singură cameră. Patru adulți au fost arestați

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Șaisprezece copii, cu vârste cuprinse între un an și jumătate și 18 ani, au fost salvați de autoritățile din statul american Ohio după ce au fost găsiți trăind în condiții inumane, înghesuiți într-o singură cameră a unei locuințe aflate în stare avansată de degradare. Patru membri ai familiei – părinții și bunicii copiilor – au fost arestați și inculpați.

16 copii, ținuți timp de patru ani într-o singură cameră. FOTO: Captură Video/Youtube/The Guadian.
16 copii, ținuți timp de patru ani într-o singură cameră. FOTO: Captură Video/Youtube/The Guadian.

Descoperirea a fost făcută în localitatea Hamden, în timpul unei percheziții efectuate într-o anchetă fără legătură cu copiii, notează The Guardian. 

„Nu știam că vom găsi acolo 16 copii”, a declarat procurorul general al statului Ohio, Andy Wilson, care a descris scena drept „răul în forma sa pură”.

Copiii trăiau printre fecale și bacterii

Potrivit anchetatorilor, copiii au fost ținuți în cea mai mare parte a ultimilor patru ani într-o cameră de aproximativ 3,6 metri pe 3,6 metri, înconjurați de deșeuri și fecale umane.

Șeriful comitatului Vinton, Ryan Cain, a declarat că locuința era într-o stare atât de gravă încât „majoritatea animalelor noastre erau ținute în condiții mai bune decât acești copii”.

„Era o scenă dezgustătoare”, a spus acesta.

Autoritățile au precizat că mai mulți copii nu puteau vorbi, iar o tânără de 18 ani, cu dizabilități de dezvoltare, nu era capabilă nici măcar să își scrie numele.

Șapte dintre copii au fost transportați la spitale din Columbus, iar alți doi au fost preluați cu elicopterul și duși la centre medicale specializate în traumă.

Unul dintre copii se afla în stare critică și a fost intubat.

„Arătau aproape ca niște animale sălbatice. A fost îngrozitor”, a declarat Andy Wilson.

Părinții și bunicii, inculpați

Părinții copiilor, Gary Siders Jr. și Christina Siders, precum și bunicii, Gary Siders Sr. și Elizabeth Siders, au fost puși sub acuzare pentru câte 16 capete de acuzare de punere în pericol a minorilor, infracțiuni de gradul al doilea, întrucât au provocat vătămări fizice grave.

Toți patru au fost prezentați în fața instanței, unde au pledat nevinovați, prin intermediul judecătorului, iar cauțiunea a fost stabilită la 300.000 de dolari pentru fiecare.

Procurorii au precizat că nu este vorba despre un caz de trafic de persoane, ci despre o situație petrecută exclusiv în interiorul familiei.

Copiii nu mergeau la școală și nu figurau în evidențele autorităților

Anchetatorii susțin că familia s-a mutat de mai multe ori în sudul statului Ohio în ultimele două decenii și a reușit să evite contactul cu autoritățile.

Copiii nu erau înscriși la școală și, potrivit anchetatorilor, nu existau aproape deloc în evidențele medicale sau administrative.

Vecinii au declarat că nici măcar nu știau că în locuință trăiesc copii. Hamden este o localitate cu mai puțin de 1.000 de locuitori, situată la aproximativ 130 de kilometri sud-est de Columbus.

Autoritățile au anunțat că vor solicita plasarea temporară în custodia statului a tuturor celor 16 copii, iar ancheta continuă.

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