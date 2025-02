Exclusiv Scenariul care l-ar înfuria pe Trump. Expert: „Europenii au resurse să ajute Ucraina în continuare. În plus, avem și banii rușilor”

În contextul în care au fost excluse de la negocierile de pace, statele europene pot continua să sprijine Ucraina și să decidă cum va arăta pacea. Europa are bani, putere armată și chiar și fondurile înghețate ale Rusiei, spune experta în securitate Iulia Joja.

Europa va fi exclusă de la discuțiile de pace între Rusia, SUA și Ucraina, a dezvăluit Keith Kellogg, trimisul special al lui Donald Trump pentru Ucraina, care le-a atras atenţia aliaţilor europeni să se concentreze pe creşterea cheltuielilor pentru armată, nu pe negocierile de pace.

Întrebat direct dacă Europa va fi prezentă la discuțiile planificate între Rusia, SUA și Ucraina privind un acord de încheiere a războiului, Keith Kellogg a spus că preferă să fie sincer şi realist, chiar dacă va stârni nemulțumiri şi a răspuns că „acest lucru nu se va întâmpla”.

A dispărut și speranța unei protecții din partea SUA în schimbul metalelor rare pe care Ucraina le are are. Preşedintele Volodimir Zelenski a refuzat, în weekend, semnarea unui acord cu SUA asupra zăcămintelor minerale ucrainene, pentru că americanii nu vor să-și asume protejarea țării în acest stadiu al războiului cu Rusia, relatează The Washington Post.

Între timp, Europa pare a se regrupa cu o reuniune urgentă, care are loc luni, la Paris, în cadrul căreia se va discuta strategia comună de apărare și situația din Ucraina.

Iulia Joja, expert în Securitate Europeană și Studii Europene la Universitatea George Washington şi Universitatea Georgetown, din Washington, a explicat pentru „Adevărul” că o pace în Ucraina negociată de SUA cu Rusia nu este singurul scenariu posibil. „Europenii în continuare au resursele necesare, fără nicio problemă, de a continua ajutorul pentru Ucraina și de a schița ei cum doresc ca acest conflict să se încheie”, arată experta.

Joja vorbește și despre folosirea fondurile rusești. Autoritățile europene au înghețat activele Băncii Centrale a Rusiei în valoare de aproximativ 190 de miliarde de euro, ca parte a sancțiunilor impuse după invadarea Ucrainei. Aceste active sunt gestionate de casa de compensare Euroclear și includ numerar și titluri de valoare. De asemenea, băncile occidentale au înghețat activele deținute de companii și persoane fizice rusești sancționate, în diverse valute, inclusiv euro, lire sterline și dolari. În total, se estimează că peste 3,5 milioane de ruși au active înghețate în afaceri, în valoare de aproximativ 1.500 miliarde de ruble (16,32 miliarde de dolari). Aceste măsuri au fost luate ca răspuns la acțiunile Rusiei în Ucraina și au avut un impact semnificativ asupra economiei rusești.

Scenariul alternativ: o pace negociată de Europa

Adevărul: Ar exista un scenariu alternativ la această pace negociată fără Ucraina și Europa?

Iulia Joja: Europenii în continuare au resursele necesare, fără nicio problemă, de a continua ajutorul pentru Ucraina și de a schița ei cum doresc ca acest conflict să se încheie. Este securitatea noastră a europenilor și Uniunea Europeană este una dintre cele mai dezvoltate regiuni din lume din punct de vedere economic.

Și nici din punct de vedere al armatei - sigur, nu ne ridicăm la nivelul Statelor Unite - putem să intrăm într-o competiție cu Rusia. Este de latitudinea noastră să ne asumăm responsabilitatea pentru propria noastră securitate și să decidem noi, europenii, dacă Statele Unite nu vor să ajute și, într-un final, chiar dacă Statele Unite ne spun asta mai brutal prin vocea lui Trump, ei ne tot spun asta de foarte mulți ani.

Noi avem capacitatea să ne asumăm propria responsabilitatea a securității europene și să decidem noi, să formulăm noi împreună, împreună cu Ucraina sau putem să și încercăm să impunem la o adică Ucrainei, cum vrem să se încheie acest conflict și cum vrem să arate viitoarea arhitectură a securității europene.

Putem noi să ne asumăm ajutorul militar pentru Ucraina în măsura în care avem capacitatea, putem noi să creștem producția, putem noi să mărim bugetul și finanțarea pentru Ucraina.

„Puterea este la noi din toate punctele de vedere”

Ce oprește Europa să facă acest lucru?

Nimic nu ne oprește din a face acest lucru, în afară de propria voință politică.

Și, după cum am mai discutat, nu numai că suntem una dintre cele mai dezvoltate, dacă nu cea mai dezvoltată regiune din lume, din punct de vedere economic, și avem această suprastructură europeană care ne aduce împreună și ne facilitează procesul decizional într-un final, în rândul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Dar mai mult decât atât, avem aproape 200 de miliarde de dolari/euro de fonduri rusești, în înghețate, pe teritoriul european. Nu numai că avem noi banii să-i ajutăm pe Ucraineni, dar deținem și banii rușilor. Deci puterea este la noi din toate punctele de vedere. Este șocant faptul că îi lăsăm pe americani, în aceste condiții, să decidă asupra viitorului nostru, ei neoferindu-ne nimic.

Acest scenariu ar presupune practic o continuare a războiului?

Da, și din nou, noi putem să decidem cât dorim să continuăm acest război, în ce ritm dorim să se continue sau să decidem că nu vrem să mai continuăm, dar noi suntem cei afectați și noi trebuie să conducem negocierile cu Ucraina și cu Rusia.

Este și asta o decizie a noastră, dar nu văd în aceste condiții de ce lăsăm Statele Unite să conducă aceste negocieri despre viitorul nostru fără ca noi să fim la masă și fără să părem să primim mare lucru.

„Primește ajutor militar suficient ca să se apere de ruși?”

Credeți că mai sunt șanse ca SUA să sprijine Ucraina în contrapartidă cu resursele țării?

Zelenski încă nu a semnat contractul dorit de Statele Unite. Ucraina este într-o situație în care trebuie să-și pună întrebarea. Ei au oferit aceste metale rare pentru Statele Unite, dar ce primesc la schimb? Deci formularea lui Trump a fost să garanteze ajutorul militar cu accesul la metale rare și alte lucruri.

Trebuie să înțelegem ce sunt aceste alte lucruri, având în vedere istoria lui Trump, din primul mandat, de a fi suspendat din cauza șantajului la care a încercat să-l expună pe Zelenski. Deci, trebuie clarificat în mod public ce sunt aceste „alte lucruri” despre care se vorbește .

Și în al doilea rând, trebuie să înțelegem și în primul rând Ucraina trebuie să întreagă ce primește la schimb? Primește ajutor militar suficient ca să se apere de ruși? Asta este marea întrebare.