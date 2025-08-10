search
Duminică, 10 August 2025
Adevărul
Un remorcher rusesc modern s-a scufundat parțial la Sankt Petersburg. Un nou eșec pentru o flotă afectată de loviturile Ucrainei

Publicat:

Un remorcher naval rusesc modern, lansat cu mai puțin de trei ani în urmă, s-a răsturnat și s-a scufundat parțial în apropierea unui șantier naval din Sankt Petersburg, a anunțat Direcția de Investigații pentru Transporturi din regiunea interregională de vest a Rusiei.

Recorcherul Căpitan Ușakov, parțial scufundat/FOTO:X
Recorcherul Căpitan Ușakov, parțial scufundat/FOTO:X

Incidentul a avut loc la Șantierul Naval Iaroslavl, lângă cheiul Șantierului Naval Baltica. Nava Căpitan Ușakov, destinată misiunilor în ape înghețate și deschise, a suferit o inundare a compartimentelor auxiliare, potrivit autorităților.

Deși nu s-au înregistrat victime, ancheta este în curs pentru a stabili dacă au fost încălcate normele de siguranță în timpul lucrărilor de construcție și amenajare.

Remorcherul, lansat pe 14 iunie 2022, se afla încă în faza finală de construcție și echipare la momentul incidentului. Nava este proiectată pentru tractarea altor vase în condiții dificile, escortarea acestora, stingerea incendiilor pe mare și ranfluarea navelor eșuate.

Cu o lungime de aproximativ 70 de metri, o lățime de 15 metri și un deplasament de 3.200 de tone, Kapitan Ușakov este echipat pentru misiuni de până la 3.000 de mile marine, cu o autonomie de 30 de zile. Nava include, de asemenea, un heliport.

Incidentul survine într-un context dificil pentru Marina Rusă, care a înregistrat pierderi semnificative de la începutul invaziei în Ucraina. Potrivit unor estimări occidentale, aproximativ 33% din flota rusă din Marea Neagră a fost distrusă de atacurile ucrainene din 2022 încoace. Cea mai notabilă pierdere a fost crucișătorul Moskva, nava-amiral a flotei, scufundat în aprilie 2022.

În acest context, Rusia a anulat recent parada navală anuală organizată la Sankt Petersburg, un eveniment ce marca în mod tradițional Ziua Marinei. Decizia a fost percepută de analiști ca o posibilă reacție la pierderile reale suferite de forțele navale ruse, într-un moment în care o demonstrație de forță risca să accentueze vulnerabilitățile existente.

Rusia

