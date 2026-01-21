Trump, portretizat ca un pirat în presa rusă. „Confiscă petroliere, impune zone de carantină maritime și deviază o navă sub pavilion rus”

În ediția sa din 19 ianuarie, un ziar rus l-a portretizat pe președintele Donald Trump ca un pirat, acuzând SUA că promovează o politică externă agresivă pentru a-și ascunde slăbiciunile interne.

Courrier International scrie că președintele SUA este descris drept un „prădător imperialist flămând” gata să submineze dreptul internațional.

Trump apare purtând o pălărie de pirat, iar, în spatele său, se află o barcă cu pânze, arborând steagul negru cu craniu și oase încrucișate.

Titlul revistei este: „Piratul din Caraibe: Cum torpilează Statele Unite dreptul maritim”, ecou al unei imagini folosite anterior și de publicații precum El País América.

„Trump este gata să joace ultima sa carte”, avertizează Monocle în deschiderea reportajului său. Washingtonul ar fi abandonat definitiv „bunele maniere ale dreptului internațional” și s-ar comporta acum ca un „prădător imperialist flămând”, după ce ar fi „înghițit Venezuela” și s-ar pregăti „să atace Cuba, Columbia sau chiar Iranul”.

Ziarul ridiculizează, de asemenea, nepăsarea aliaților europeni, „care nu mai sunt la masa americanilor, ci pe meniu”.

Cu alegerile de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie 2026, care se apropie, Trump s-ar baza pe victorii simbolice în străinătate pentru a-și lansa campania, în timp ce „datoria americană explodează” și „electorii încă nu văd nicio îmbunătățire a nivelului lor de trai”, consideră ziarul.

De aici ar rezulta operațiunea militară din Venezuela pentru îndepărtarea președintelui răsturnat, Nicolás Maduro, și redirecționarea petrolului către rafinăriile americane.

Monocle, într-un alt articol, compară această metodă cu modul de operare al mafiei: „Nu prin preluarea fizică a companiilor, ci prin intimidarea proprietarilor cu teama de o pedeapsă inevitabilă în caz de neascultare.”

Reportajul scrie și despre tensiunile maritime, denunțând un „Triunghi al Bermudelor al dreptului internațional.”

Potrivit Monocle, în 2026 Statele Unite se angajează într-o formă de „piraterie de stat.” „Washingtonul confiscă petroliere, impune zone de carantină maritime și deviază o navă sub pavilion rus [interceptată pe 7 ianuarie ca parte a operațiunilor americane împotriva exporturilor ilegale de țiței venezuelean],” scrie revista.

Publicația se teme că acest precedent american ar putea fi folosit de europeni pentru a urmări flota rusă fantomă.

Înainte de a concluziona că politica externă a lui Trump a adoptat o nouă doctrină „prin impunerea capriciilor sale”.

Monocle comentează: „Nu mai este Doctrina Monroe, numită după președintele James Monroe (1817–1825), care considera America Latină drept rezervă a Statelor Unite, nici Doctrina Donroe revendicată chiar de președintele american, ci «Doctrina Marilyn Monroe»: «Sunt o vedetă, fac ce vreau»0”.

SUA au sechestrat al șaptelea petrolier cu legături în Venezuela

Statele Unite au sechestrat încă un petrolier legat de Venezuela, a șaptea operațiune de acest fel de când președintele american Donald Trump a instituit, în decembrie, o blocadă asupra navelor cu sancţiuni care au legături în această țară.

Într‑un mesaj publicat pe rețeaua X, Comandamentul Sud al SUA a comentat acțiunea.

„Arestarea unui alt petrolier care opera în ciuda carantinei impuse de președintele Trump asupra navelor sancționate din Caraibe demonstrează hotărârea noastră de a ne asigura că singurul petrol care părăsește Venezuela va fi petrolul coordonat în mod corespunzător și legal”, a scris acesta pe reţelele sociale.

Prin astfel de acţiuni, Statele Unite urmăresc să stabilească controlul asupra fluxurilor de țiței venezuelean, într‑un context geopolitic tensionat, marcat de sancțiuni economice extinse și de implicarea directă a forțelor militare americane în regiune.