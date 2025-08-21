Soldații ruși, acuzați de ONU de „torturi sexuale” oribile asupra civililor din Ucraina

Experți ai Organizației Națiunilor Unite (ONU) au transmis o scrisoare către Moscova în care denunță torturile sexuale „oribile” la care au fost supuși civili ucraineni în regiunile ocupate de Rusia.

În contextul discuțiilor privind un eventual plan de pace, experții ONU au acuzat Rusia de o „politică deliberată și sistematică de tortură” în Ucraina. Scrisoarea, semnată de raportoarea specială asupra torturii, Alice Jill Edwards, și de alți experți, conține un dosar care documentează zece cazuri de civili maltratați în regiunile ocupate, în special Herson, Harkov și Zaporojie, potrivit AFP, citat de Agerpres.

„Aceste acuzații distincte, ce relatează experiențele a patru femei și șase bărbați, sunt cu adevărat oribile”, a declarat Edwards, subliniind că aceste cazuri reprezintă „doar un mic eșantion”. Victimele au fost supuse unor „violențe puternic sexualizate, incluzând violuri, amenințări cu violul și alte comportamente depravate”, a adăugat experta.

Violențe extreme documentate

Conform raportului experților, în toate cazurile au fost aplicate șocuri electrice repetate, în special asupra organelor genitale. „Acești civili au fost bătuți, loviți, legați la ochi și, în unele cazuri, supuși unor simulacre de înec și execuții simulate”, se arată în comunicat.

Experții, mandatați de Consiliul Drepturilor Omului, nu vorbesc în numele ONU. „O regulă elementară a dreptului internațional al războiului stipulează că civilii trebuie protejați. Rusia pare să fi abandonat total regulile internaționale. Este demult timpul ca ea să dea socoteală pentru aceste practici ilegale și să fie exercitată o presiune sporită de către toate statele care au o influență asupra ei”, a declarat Edwards.

Cereri către guvernul rus

Semnatarii scrisorii cer guvernului rus să furnizeze „informații suplimentare asupra acuzațiilor specifice, precum și asupra măsurilor generale luate pentru a preveni tortura și violențele sexuale comise de personalul militar rus și personalul auxiliar, precum și de autoritățile serviciilor de informații și de detenție”.

Una dintre femeile vizate este în continuare deținută în Federația Rusă, iar experții au lansat un apel pentru eliberarea sa urgentă, se precizează în comunicat.