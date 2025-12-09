search
Putin semnează un decret prin care cheamă rezerviștii la antrenamente

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care dispune instruirea militară a rezerviștilor în 2026.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Datat 8 decembrie, decretul prevede că soldații din trupele de rezervă vor fi chemați la antrenament alături de Forțele Armate, Garda Națională, unitățile militare ale Ministerului Situațiilor de Urgență, precum și agențiilor de protecție a statului și FSB.

Potrivit Meduza, care citează presa de stat rusă, Putin a dispus ca guvernul și autoritățile regionale să se asigure că sunt finalizate toate etapele pentru chemarea rezerviștilor și organizarea antrenamentului.

Două dintre cele patru secțiuni ale decretului rămân clasificate și marcate „doar pentru uz oficial”.

Este vorba despre militari care se află în rezervă și au semnat în mod voluntar contracte pentru a se alătura rezervei de mobilizare. În 2021, Rusia avea aproximativ 100.000 de rezerviști, conform cifrelor oficiale.

Conform regulilor guvernamentale, președintele decide câți rezerviști vor fi chemați în armată, pe baza necesităților armatei și a propunerilor guvernului.

Perioadele de instruire nu pot dura mai mult de două luni.

În octombrie, Duma de Stat a adoptat o lege care permite trimiterea rezerviștilor la „antrenament special”, inclusiv misiuni de protejare a infrastructurii critice. Măsura este văzută ca o altă modalitate de a atrage mai mulți oameni în serviciul militar fără a anunța o mobilizare formală.

Utilizarea rezerviștilor pentru protejarea infrastructurii critice

Noul decret semnat de Putin vine în urma unor măsuri anterioare care extind capacitatea armatei de a utiliza rezerviști. Pe 4 noiembrie, Putin a semnat un alt decret care permite desfășurarea rezerviștilor pentru a proteja infrastructura critică din întreaga țară.

Șase zile mai târziu, ziarul Kommersant a relatat că cel puțin 19 regiuni rusești au început să recruteze rezerviști în unități însărcinate cu paza instalațiilor cheie, o măsură legată de războiul în desfășurare al Rusiei în Ucraina.

Raportul menționa că acești rezerviști – destinați în principal combaterii dronelor inamice – vor primi statutul legal de militari activi pe durata unor astfel de misiuni.

Aceștia pot fi chemați în cadrul „sesiunilor speciale de antrenament”, procedurile urmând să fie stabilite de guvern. Viceamiralul Vladimir Țimlianski, un înalt oficial din Statul Major General al Rusiei, a declarat că acești rezerviști nu vor fi trimiși să lupte în Ucraina și nici desfășurați în afara Rusiei.

Totuși, decretul semnat de Putin nu include astfel de restricții.

Legea conscripției pe tot parcursul anului

Pe 4 noiembrie, Putin a semnat și o altă lege: aceasta permite Rusiei să efectueze recrutarea obligatorie pe tot parcursul anului, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Începând cu 1 ianuarie 2026, birourile de recrutare vor putea trimite zilnic citații electronice, programa controale medicale și organiza ședințe ale comisiei de recrutare în orice perioadă a anului.

Termenul limită pentru ca un recrut să se prezinte după primirea unei citații electronice va fi limitat la 30 de zile din momentul în care aceasta apare în registrul de stat.

În prezent, astfel de citații nu au dată de expirare. Desfășurările efective în unitățile militare vor avea loc în continuare de două ori pe an - între 1 aprilie și 15 iulie și între 1 octombrie și 31 decembrie.

Antrenamentul de iarnă rămâne neobișnuit în Rusia. Anul trecut, Putin a ordonat începerea acestuia în ianuarie, pentru prima dată în două decenii. În anii anteriori, decrete similare erau emise de obicei între sfârșitul lunii februarie și începutul lunii iunie.

Rusia

