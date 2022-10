Noii recruți ruși se fură unii pe alții, în lipsă de resurse: „Ne-au lăsat aici și asta a fost” VIDEO

Un proaspăt recrut a relatat haosul recrutării în grabă făcute de armata Rusiei. Bărbații au început să se fure între ei, în lipsa echipamentelor și a resurselor necesare pentru războiul pentru care nici nu au fost pregătiți.

„Într-adevăr, aici îi aduc pe toți recruții, iar toate acestea sunt ale regimentului de aici. După cum a spus adjunctul lui Komarov, nimeni nu va fi relocat până când nu ne primim uniformele”, a spus bărbatul, arătând că el și-a procurat singur deja o uniformă pentru civili, însă alți soldați nu și-au schimbat încă îmbrăcămintea.

Bărbatul a mai explicat și condițiile în care dorm cei recrutați pentru războiul din Ucraina, susținând că unii dintre aceștia au recurs la furt. „Pur și simplu ne-au adus, ne-au lăsat aici și asta a fost. Fără încălțăminte, fără absolut nimic. Fără echipament tactic. Iată ce am eu. Vă voi trimite mai târziu toate videoclipurile și pozele cu locul unde am fost trimiși și corturile. Acestea sunt lucrurile pe care le avem cu toții. Ne căutăm singuri țevile pentru corturi. Furăm pentru că nu avem încotro. Acesta este adăpostul nostru. Ca să înțelegeți, azi noapte am dormit lângă o sobă din fontă, care, pentru o astfel de cameră, nu ajută naibii deloc”, a mai spus recrutul.

De altfel, potrivit relatării, condițiile de trai le-au afectat deja sănătatea recruților. „Îmi puteți auzi vocea. Sunt atât de răgușit. Jumătate din colegi au răcit. Voi trimite mai multe poze cu ce fel de «saltele» suntem obligați să folosim. Și noi am ajuns să furăm, până la urmă, pentru că nu există niciun al mod de a trăi aici. Pur și simplu, dacă ieșim din cort, ni se va fura lemnul pentru sobă, ca să nu mai vorbim de lucrurile personale. Acum nu am încălțăminte și nici bani. După cum ne-a întrebat acel adjunct al lui Komarov: «Sunt mămica sau tăticul vostru? Priviți cu ochii voștri!»”a mai relatat bărbatul.

Mobilizare parțială în Rusia

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a anunțat o mobilizare parțială la finalul lunii septembrie, într-un mesaj video înregistrat din 20 septembrie.

În urma anunțului, bărbații din Federația Rusă au căutat să plece din țară.

De asemenea, preşedintele rus a promulgat și amendamentele legislative ce prevăd pedepse de până la 15 ani de închisoare pentru militarii care dezertează sau refuză să lupte în perioade de mobilizare, cum este cazul în prezent în urma conflictului de pe teritoriul Ucrainei.