Motivul pentru care un comediant a primit o interdicție de 50 de ani de a intra în Rusia. A fost reținut pe Aeroportul din Moscova

Autoritățile ruse i-au impus comediantului kazah Nurlan Saburov o interdicție de 50 de ani de a intra în țară, după ce l-au acuzat de încălcarea regulilor de migrație și taxare și de criticarea invaziei Rusiei în Ucraina.

Potrivit Moscow Times, decizia de a-i interzice intrarea în Rusia a fost luată „în interesul securității naționale” și pentru „protejarea valorilor tradiționale”.

Comediantul este cunoscut pentru emisiunea sa foarte urmărită pe YouTube „What Came Next?” („Ce a urmat?”).

A fost reținut și informat despre interdicția de 50 de ani la Aeroportul Vnukovo din Moscova, după ce a sosit joi seară din Dubai, conform rapoartelor media. Comediantul locuia în Rusia din 2014.

Anterior, mai multe spectacole de stand-up ale lui Saburov în Rusia au fost anulate, organizatorii invocând „circumstanțe neprevăzute”.

Sursă video: X@tvrain

Anulările au început în decembrie, după reacția negativă a publicului la o glumă făcută de Saburov în 2022 despre rușii care fug de mobilizarea militară trecând în Kazahstan, a raportat ziarul de afaceri Kommersant.

Saburov fusese reținut în mai 2025 la Aeroportul Șeremetievo din Moscova și amendat cu 5.000 de ruble (aproximativ 65 de dolari) pentru încălcări minore ale regulilor de migrație.