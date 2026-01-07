Mesajul Rusiei după ce Delcy Rodríguez a depus jurământul ca președinte interimar al Venezuelei

Rusia și-a exprimat sprijinul pentru numirea Delcy Rodríguez în funcția de președinte interimar al Venezuelei, catalogând-o drept necesară pentru a proteja pacea și stabilitatea într-un context pe care Moscova l-a descris drept „amenințări neocoloniale flagrante și agresiune armată străină”, comentează Kyiv Post declarațiile Rusiei.

Ministerul rus de Externe a evidențiat într-un comunicat suveranitatea Venezuelei. „Insistăm cu fermitate asupra faptului că Venezuelei trebuie să i se garanteze dreptul de a-și determina propriul destin fără nicio interferență externă distructivă”.

De asemenea, și-a exprimat sprijinul pentru Rodríguez.„Îi urăm președintelui Venezuelei, Delcy Rodríguez, succes în rezolvarea sarcinilor cu care se confruntă Republica Bolivariană. Din partea noastră, ne exprimăm disponibilitatea de a continua să acordăm sprijinul necesar Venezuelei prietene.”

„Salutăm eforturile depuse de autoritățile oficiale ale acestei țări pentru a proteja suveranitatea statului și interesele naționale. Reafirmăm solidaritatea neclintită a Rusiei cu poporul și guvernul venezuelean”, se mai arată în comunicat.

Acesta nu a menționat explicit Statele Unite.

Sâmbăta trecută, președintele Donald Trump a ordonat atacuri în Venezuela, forțe speciale fiind trimise la sol pentru a-l captura pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și a-l aduce în SUA,. unde aar forțele americane i-au capturat pe Maduro și soția sa, Cilia Flores, și i-au scos din țară.

Cuplul se confruntă cu multiple acuzații la New York, inclusiv conspirație pentru comiterea de narcoterorism și import de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru deținerea de mitraliere și dispozitive distructive împotriva Statelor Unite.

Cei doi au compărut în instanță luni.

Maduro a pledat nevinovat la acuzațiile de trafic de droguri și a insistat că rămâne liderul legitim al țării.

Deși Moscova a cerut eliberarea lui Maduro și Flores, s-a abținut de la a lua vrreo măsură directă în urma operațiunii americane.

Potrivit publicației The New York Times, oficialii americani o luaseră în considerare pe Rodríguez pentru a asigura interimatul cu câteva săptămâni înainte de raid, după ce administrația Trump a conchis că aceasta va sprijini viitoare proiecte energetice americane în Venezuela.

Mișcarea lui Trump de a afirma temporar controlul SUA asupra Venezuelei, unde se află cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, ar fi amplificat îngrijorările la Moscova cu privire la influența americană asupra piețelor energetice globale.

Totuși, unii oficiali ruși văd un posibil avantaj strategic pentru Rusia.

„Dar dacă acesta este un exemplu al Doctrinei Monroe în acțiune, așa cum pare a fi, atunci Rusia are și ea propria sferă de influență”, a declarat o sursă pentru Reuters cu referire la fostele state sovietice, inclusiv Ucraina, Caucazul și Asia Centrală.

Rusia a propus un schimb: Venezuela în schimbul Ucrainei

Înlăturarea lui Maduro reprezintă o nouă lovitură pentru aliații apropiați ai Rusiei, în urma înlăturării anteroare de la putere a președintelui sirian Bashar al-Assad în decembrie 2024.

În acest context, presa americană a relatat că Moscova ar fi oferit o înțelegere primei administrații Trump în 2019, propunând Washingtonului un schimb: influență în Venezuela în schimbul menținerii poziției Rusiei în Ucraina.

O sursă rusă de rang înalt a primei administrații Trump declarat săptămâna aceasta că, dacă Trump susține o revigorare a Doctrinei Monroe privind dominația SUA în emisfera vestică, atunci și Rusia are dreptul la propria sa sferă de influență.

Fiona Hill, fostă consilieră principală a Casei Albe pe probleme de Rusia și Europa, a dezvăluit într-o mărturie: „Practic, semnalau: aveți Doctrina Monroe. Nu ne vreți în curtea voastră. Ei bine, avem propria noastră versiune asupra acestui fapt. Sunteți în curtea noastră din Ucraina.”